Magbibigay ako ng $6B kung maipapakita ng UN kung paano lulutasin ang gutom: Elon Musk

Dumating ang pahayag na ito matapos hamunin ni United Nations UN World Food Program executive director David Beasley sina Musk, Amazon founder Jeff Bezos at iba pang mga bilyonaryo sa isang CNN interview noong nakaraang linggo, nanawagan siya sa mga bilyonaryo na mag-step up ng one-time basis para wakasan ang kagutuman.

Sa interbyu, sinabi ni Beasley na ang mga bilyonaryo ay maaaring magbigay ng $6 bilyon para tulungan ang 42 milyon na mga tao na literal na mamamatay kung hindi sila tutulungan.

Hind ito komplikado, aniya.

Ang pera ay humigit-kumulang dalawang porsyento ng kayamanan ni Musk, halos $300 bilyon US, ayon sa Fobes. Ang kanyang yaman at ang yaman ng maraming Amerikanong multibillionaires ay mabilis na lumago sa panahon ng COVID-19 pandemic, salamat sa pagtaas ng stock at home equity, higit pa kaysa bago tumama ang virus.

Ang founder ng SpaceX ay nag-post noong Linggo sa Twitter: Kung ang WFP ay mailalarawan sa Twitter thread na ito kung paano eksaktong lulutasin ng $6B ang kagutuman sa mundo, ibebenta ko ang Tesla stock ngayon din at gagawin ko ito.

Ngunit dapat maging open source ang accounting nito, para makita ng publiko kung paano eksaktong gagastusin ang pera, dagdag pa niya.

Donasyon sa ahensya nagkulang

Noong 2020, nakatanggap ang ahensya ng $8.4 bilyon na mga donasyon at sinabing kulang ito ng $5.3 bilyon para sa kanilang requirements. Ang mga top donors nito ay ang Estados Unidos, Germany at United Kingdom.

Tumugon si Beasley kay Musk sa Twitter, sinabi niya na ang $6 bilyon ay hindi lulutasin ang kagutuman sa mundo, ngunit mapipigilan nito ang geopolitical instability, mass migration at maliligtas ang 42 milyon na tao na nagugutom. Isang walang kapantay na krisis at perfect storm dahil sa COVID/conflict/climate crisis.

Nag-alok din siya na makipagkita kay Musk upang pag-usapan ang isyu.

Pakiusap paki-publish ang iyong detalyadong current at proposed spending para makita ng mga tao kung saan talaga napupunta ang pera, ani Musk sa kanyang Twitter reply. Ang sikat ng araw ay isang kahanga-hangang bagay.

Hindi pa rin malinaw noong Lunes kung may isang meeting na nai-set.

