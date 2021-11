Presyo ng dairy products sa Canada maaaring tumaas sa susunod na taon

Sinabi ng federal Crown corporation na ang pagtaas ng presyo ay inaasahan na aaprubahan ng provincial authorities sa susunod na buwan at magiging epektibo sa Pebrero 1.

Sinabi ng komisyon na ang mas mataas na presyo ng processors ang tutulong sa pagbawi ng production cost ng mga magsasaka dahil sa COVID-19 pandemic.

Ang gastos sa feeds, enerhiya at pataba ay naapektuhan lahat, kaya ang kita ng mga magsasaka ay naging mas mababa kaysa sa gastos ng produksyon.

Sinabi ni Sylvain Charlebois, direktor ng Agri-Food Analytics Lab sa Dalhousie University, na ang pagtaas ng presyo ay dumoble mula sa dating record na 4.52 per cent noong 2017.

Sinabi niya na ang presyo ng gatas sa grocery store ay maaaring tumaas ng halos 10 per cent habang ang presyo ng dairy products tulad ng butter, keso at yogurt ay maaaring tumaas ng hanggang 15 per cent.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.