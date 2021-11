COVID-19 death toll sa buong mundo lumampas na sa 5 milyon

Ang Estados Unidos, European Union, Britanya at Brazil - na lahat ay upper-middle o high-income na mga bansa - ay nag-a-account para sa one-eight ng populasyon ng mundo ngunit halos kalahati ng lahat ng naiulat na kamatayan. Sa Estados Unidos pa lang nai-record ang mahigit 740,000 na nawalang buhay, higit sa anumang bansa.

Ito ay isang defining moment sa ating lifetime, ani Dr. Albert Ko, isang infectious disease specialist sa Yale School of Public Health. Ano ang kailangan nating gawin upang protektahan ang ating sarili para hindi na magkaroon ng limang milyon pa?

Ang death toll, na binilang ng Johns Hopkins University, ay kapantay ng pinagsamang populasyon ng Los Angeles at San Francisco. Karibal nito ang bilang ng mga taong napatay sa labanan ng mga bansa mula noong 1950, ayon sa estimates ng Peace Research Institute Oslo. COVID-19 ang pangatlong nangungunang sanhi ng pagkamatay sa buong mundo, matapos ang heart disease at stroke.

Ang nakakagulat na bilang ay tiyak na isang undercount dahil sa limitadong testing at mga taong namatay sa bahay na walang medikal na atensyon, lalo na sa mga mahirap na bahagi ng mundo, gaya ng India.

Ang ‘irony’ ng COVID

Ang mga hot spot ay lumipat na sa loob ng 22 buwan mula nang magsimula ang outbreak, na ginawang pula ang iba’t ibang lugar sa mapa ng mundo. Ngayon, ang virus ay ginugulpi ang Russia, Ukraine at iba pang parte ng Eastern Europe, lalo na sa mga lugar na nagkalat ang tsismis, maling impormasyon at kawalan ng tiwala sa gobyerno na pumilay sa vaccination efforts. Sa Ukraine, 17 porsyento lang ng adult population ang fully vaccinated; sa Armenia, pitong porsyento lang.

Ang kakaiba sa pandemya na ito ay matinding tinamaan ang mga high-resource countries, ani Dr. Wafaa El-Sadr, direktor ng ICAP, isang global health centre sa Columbia University. Iyon ang irony ng COVID-19.

Ang mayayamang bansa na may mas mahabang life expectancy ay may malaking proportion ng matatandang tao, cancer survivors at nursing home residents, na lahat ay mahina laban sa COVID-19, giit ni El-Sadr. Ang mahihirap na bansa na may mas malaking share ng mga bata, tinedyer at young adults, ay hindi masyadong seryosong nagkakasakit mula sa coronavirus.

Ang India, kahit na sinalanta ng nakakatakot na delta surge noong Mayo, ay mas mababa na ngayon ang reported daily death rate kaysa sa mas mayamang Russia, Estados Unidos o Britanya, bagama’t may uncertainty sa bilang na iyon.

Ang disconnect sa pagitan ng yaman at kalusugan ay isang paradox na iisipin ng mga disease experts sa loob ng maraming taon. Ngunit ang pattern na nakikita sa mas malawak na scale, kapag pinagkumpara ang mga bansa, ay iba kapag sinuri na ng malapitan. Sa mayamang bansa, kapag minapa na ang mga kamatayan at impeksyon, ang mahihirap na komunidad ang matinding tinamaan.

Sa Estados Unidos, halimbawa, ang COVID-19 ay mas tumama sa mga Black at Hispanic na tao, na mas walang access sa health care.

Kapag kinuha na natin ang microscope, makikita natin na sa loob ng mga bansa, ang pinaka-vulnerable ang matinding nagdusa, ani Ko.

Ang yaman ay may ginampanang papel sa global vaccination drive, kung saan ang mayayamang bansa ay inakusahan na nagkamkam ng supply. Ang Estados Unidos at iba pang bansa ay nagbibigay na ng booster shots sa panahon kung saan milyong-milyong tao sa Africa ang hindi pa nababakunahan ng kahit isang dose, kahit na nagpapadala ang mayayamang bansa ng daan-daang milyong bakuna sa natitirang bahagi ng mundo.

Ang Africa ay nananatiling least-vaccinated region sa mundo, kung saan limang porsyento lang ng populasyon na may 1.3 bilyon na tao ay fully covered.

Pinapaalala sa atin ng devastating milestone na ito na binibigo natin ang maraming parte ng mundo, ani United Nations UN Secretary General Antonio Guterres sa isang written statement. Ito ay isang pandaigdigang kahihiyan.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.