Canada lalagyan ng cap ang oil at gas sector emissions, wika ni Trudeau sa COP26 summit

Tinawag niya ang pangakong ito na isang major commitment na dapat maging inspirasyon ng ibang resource-rich na bansa na dramatikong sugpuin ang kanilang sariling emissions. Sinabi ni Trudeau na ang Canada ay handa na limitahan ang paglaki ng isa sa mga pangunahing industriya nito upang tulungan ang mundo na pigilan ang global average temperature increase sa 1.5 degrees Celsius.

Ika-cap namin ang oil at gas sector emissions ngayon at sisiguraduhin na bababa ito bukas sa bilis at sukat na kailangan upang maabot ang net-zero emissions pagsapit ng 2050, ani Trudeau sa kanyang dalawang minutong talumpati sa harap ng mga pinuno ng mundo na nagtipon sa Scotland.

"Hindi ito maliit na gawain para sa isang major oil at gas producing na bansa. Isa itong malaking hakbang na talagang kailangan.”

Noong 2019, ang oil at gas sector ng Canada ay responsable para sa 191 megatonnes ng greenhouse gas (GHG) emissions - na 26 porsyento ng total emissions ng bansa. Ang pangalawang pinakamalaking source ng emissions ay ang transport sector na nag-emit ng 186 megatonnes.

Mula noong 1990, ang emissions mula sa oil at gas sector ay halos dumoble - ang pagtaas na ito ay iniuugnay sa dramatikong paglawak ng oil sands industry.

Ang Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), ang lobby group na kumakatawan sa interes ng oil at gas, ay nakipagtalo na ang Canada ay responsable lamang para sa mas mababa sa 1.5 per cent ng greenhouse gas GHG emissions ng mundo. Ang global climate change efforts ay dapat daw iderekta sa coal na responsable sa kalahati ng lahat ng emissions.

Sa isang liham sa net-zero advisory board ng gobyerno, sinabi nina Environment Minister Steven Guilbeault at Natural Resources Minister Jonathan Wilkinson na kailangan nila ang tulong ng board upang lumikha ng bagong sector emission cap.

Partikular, kailangan namin ang inyong payo sa key guiding principles upang ma-inform ang development ng quantitative five-year targets, ayon sa liham ng mga ministro na ipinadala ngayong Lunes.

Mahalaga na habang lumilipat tayo sa isang net-zero emissions na ekonomiya, ang mga Canadian na manggagawa at komunidad ay patuloy na uunlad. Ang layunin ay isang kinabukasan kung saan ang energy workers at mga komunidad na tumulong upang itaguyod ang bansa na ito ay magkakaroon ng mas magandang oportunidad kaysa ngayon, sa pamamagitan ng isang responsableng transition sa low-carbon economy.

‘Mas higit pa ang dapat gawin, na mas mabilis’

Habang nagsasalita sa COP26 plenary, iminungkahi ni Trudeau ang ideya ng pagtataguyod ng minimum global price sa emissions para maging pantay ang playing field para sa mga bansa tulad ng Canada na nagpapataw ng buwis sa emissions-intensive fuel sources upang lumipat ang mga konsumer sa cleaner energy.

Sinabi niya na itinuloy ng Canada ang carbon price kahit na mariing tinutulan ng pulitikal na oposisyon at isang taong labanan sa korte dahil "malinaw ang siyensiya - mas higit pa ang dapat gawin, na mas mabilis.”

Ang buwis ay inaasahan na tataas sa $170 a tonne sa pagtatapos ng dekada at gagawin itong isa sa pinakamataas na carbon price sa mundo. Parte ito ng plano ng gobyerno na maabot at malagpasan ang layunin ng Canada na bawasan ang greenhouse gas emissions ng at least 40 per cent na mas mababa sa 2005 levels pagsapit ng 2030.

Ito ay isang makahulugang presyo sa polusyon na dinisenyo hindi lang para maging mas malinis ang buhay, ngunit para maging mas abot-kaya rin ang buhay para sa mga Canadians, ani Trudeau na tinutukoy ang programa ng gobyerno na i-rebate ang pera na nakolekta sa pamamagitan ng carbon levy sa panahon ng buwis.

Gayunpaman, ang tax hike ay magreresulta sa mas mataas na presyo para sa mga konsumer kapag bumili sila ng gasolina. Ang presyo ng gasolina ay tataas ng 37.57 sentimo kada litro pagsapit ng 2030 bilang resulta ng $170 a tonne tax, tataas din ang presyo ng light fuel oil para sa home heating, natural gas at propane.

Nananawagan ako sa ibang bansa na gawin din ito. Tulad ng pagsang-ayon natin globally para sa minimum corporate tax, kailangan nating magtulong-tulong upang siguraduhin na hindi na libre ang mag-pollute kahit saan sa buong mundo. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtatatag ng shared minimum standard para sa pagpepresyo sa polusyon, ani Trudeau.

Upang makatulong sa global green transition, ang United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ay lumikha ng tinatawag na Adaptation Fund mahigit 10 taon na ang nakalipas.

Ang pondo na ito ang nagbabayad para sa adaptation projects ng developing countries na mas tatamaan ng masamang epekto ng climate change. Ang pondo ay nakatulong sa mga magsasaka sa Argentina sa pamamagitan ng low-cost insurance plans, pinondohan ang coastal management initiatives sa Cuba at sinanay ang 6,000 Fijans sa climate risk reduction actions at mga estratehiya. Inanunsyo ni Trudeau ang unang kontribusyon ng Canada sa pondong ito ngayong araw.

Nangako rin si Trudeau ng $1 bilyon para sa Accelerating Coal Transition (ACT) Investment Program, na tumutulong sa mahihirap na bansa sa kanilang coal-to-clean transition, para siguraduhin na mas maraming bansa ang lilipat mula sa coal-fired power plants tungo sa solar at wind generation.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.