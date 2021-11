Canada nangako ng 73 milyon na vaccine doses para sa developing world

Kausap ang mga reporter sa sidelines ng G20 ummit sa Roma, sinabi ni Freeland na ang Canada ay lalo pang palalakasin ang umiiral na commitment nito sa COVAX, isang vaccine distribution program kasama ang World Health Organization (WHO) at iba pang grupo, ng 73 milyon pang shots upang siguraduhin na ang COVID-19 vaccines ay magiging available sa buong mundo.

Ginagawa natin ang ating parte - at ito ang nararapat na gawin, ani Freeland. Ang commitment ng Canada ay napaka-importante dahil sa ating laki at dahil wala tayong domestic capacity.

Ang anunsyo noong Sabado ay bukod pa sa 127 milyon doses na nauna nang ipinangako ng Canada sa COVAX.

Sa 73 milyon na ipinangako noong Sabado, agarang ipapadala ng Canada ang 10 milyong doses ng Moderna sa vaccine-sharing alliance - ang produkto na dating nakalaan sa Canada ay ire-redistribute na ngayon sa iba pang mga bansa na nangangailangan nito. Pagkatapos magsu-supply din ng cash ang Canada sa COVAX para makabili ito ng 63 milyon doses sa pagtatapos ng 2022 - ang total commitment ng Canada ay umabot sa 200 milyon doses.

Ang timeline kung kailan bibilhin at ide-deliver ang 63 milyon doses na ito ay hindi pa malinaw, ngunit sinabi ni Freeland na ang Canada ay committed sa pagbibigay ng mga bakuna sa mga taong nangangailangan nito.

Ito ay isang good-faith commitment; kami ay tiwala na makukuha namin ito, ani Freeland nang tanungin ukol sa delivery schedule.

Kahit na may financial support mula sa Western countries, nahirapan ang COVAX sa pagkuha ng mga bakuna dahil marami sa mga factory na gumagawa nito ang nagfu-fulfill ng mga order ng mayayamang bansa na nagbayad ng milyong-milyong dolyares para sa kanilang doses.

Sa kaso ng Serum Institute of India, na nagpo-produce ng generic version ng AstraZeneca shot, hinarang ng national government ang pag-e-export nito upang suportahan ang local supply.

Si Dr. Zain Chagla ay isang propesor ng infectious diseases sa McMaster University sa Hamilton. Sinusubaybayan niya ang global scramble para makabili ng mga bakuna at ang epekto nito sa developing countries.

Obviously, ang mas maraming bakuna para sa mundo ay mabuti, ang mas maraming bakuna na ipapadala sa COVAX ay welcome. Ngunit ang pandaigdigang pangangailangan ay ngayon na - hindi sa 2022, aniya sa isang interbyu sa CBC News.

Ang katotohanan ay 2021 na at ang mga susunod na buwan, dahil umiikot ang delta, ay magiging mas importante ang kahihinatnan. Mas lumaki pa ang pangangailangan para sa global doses ngayon kaysa sa loob ng isang taon.

Dahil binabaha ang Canada ng mga bakuna, sinabi ni Chagla na dapat ikonsidera ng gobyerno na ipagpaliban ang anumang bagong delivery na pahihintulutan ang mga kompanya na i-redistribute ang doses sa ibang bansa.

Magkakaroon ng mga batang limang taong gulang sa Canada na nabakunahan na ng dalawang doses, bago pa magkaroon ng access sa isang bakuna ang health-care workers sa ibang rehiyon. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay lalong nakikita, aniya. Dagdag pa ni Chagla na ang pag-iwan sa milyong-milyong tao na hindi bakunado ay banta sa mundo dahil ang bagong vaccine-resistant variant ay maaaring lumitaw.

Ang isyu ng vaccine equity ay isang top agenda item sa dalawang araw na pagtitipon ng pinakamalalaking ekonomiya sa mundo.

Ang Italian summit, ang unang pangunahin na in-person meeting mula nang magsimula ang pandemya halos dalawang taon na ang nakalipas, ay ipinatawag din para tugunan ang climate issues at mga problema sa ekonomiya na pinalala ng pandemya tulad ng inflation at supply chain disruptions.

Habang ang mayayamang bansa ay naging matagumpay sa pagkuha ng epektibo at life-saving na mga bakuna tulad ng inalok ng AstraZeneca, Pfizer at Moderna, ang low at middle-income na mga bansa ay may problema pa rin sa access.

Sa simula ng pandemya, ang COVAX ay nilikha upang pantay na mai-distribute ang mga bakuna, ngunit ito ay hinadlangan ng supply constraints - ang mga mayayamang bansa ay nag-imbak ng mga bakuna - at ng delivery issues sa mga bansa sa African continent at iba pa.

Vaccine gap 'morally unacceptable': Italian prime minister PM

Batay sa pagsusuri na nakalap ng dating British prime minister na si Gordon Brown, na pinamumunuan ang koalisyon ng dating world leaders na ipinaglalaban ang mas pantay na distribusyon ng bakuna, ang Canada, Estados Unidos, European Union at Britanya ay may hawak na combined total ng mahigit 240 milyon na bakunang hindi pa nagagamit.

Kasabay nito, mas kaunti sa apat na porsyento ng mga tao sa low-income na mga bansa ang fully vaccinated.

Sa isang liham kay Italian Prime Minister Mario Draghi bago ang G20 summit, sinabi ni Brown na ang ganitong hindi pantay na vaccine access ang salot sa planeta.

Sinabi ni Draghi noong Sabado na narinig niya ang mga panawagan para sa co-ordinated action mula sa summit na kanyang hino-host. Isang ekonomista by training, sinabi ng Italyanong lider na ang stalled vaccination rates ay isang trahedya na iniwan ang pinakamahihirap na madaling kapitan ng nakamamatay na sakit, gayundin ang pagiging drag sa ekonomiya.

Ang mga kaibahan na ito ay morally unacceptable at pinahihina ang global recovery. Dapat natin gawin ang lahat ng ating makakaya upang maabot ang 70 per cent sa kalagitnaan ng 2022, ani Draghi sa opening ceremony na tinutukoy ang layunin ng World Health Organization WHO na mabakunahan ang lahat ng tao sa mundo ng at least isang shot sa susunod na taon.

Ang pangako ng Freeland ay hindi ang unang pagkakataon na nag-alok ang Canada ng bakuna sa mga nangangailangan. Nitong unang bahagi ng taon, nangako ang Canada ng 40 milyon doses sa COVAX, kasama ang ilang produkto na sinang-ayunan nitong bilhin mula sa mga kompanya tulad ng AstraZeneca, Johnson & Johnson at Novavax. Ang gobyerno ay nagtabi rin ng mahigit $500 milyon cash upang tulungan ang COVAX na bumili ng 87 milyon doses at i-improve ang kanilang delivery process.

Gayunpaman, ayon sa datos ng gobyerno, mas kaunti pa sa tatlong milyong shots na dinonate ng Canada ang naiturok sa braso ng mga tao na nasa pinakamahihirap na bansa sa mundo.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.