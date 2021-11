Rasismo sa Canada: Mga salita para isiwalat ang mali

Samakatuwid, nais naming iparinig ang mga biktima ng rasismo, upang bigyan ng boses ang mga salita na nagsisiwalat sa mali.

Pinagsasama-sama ng koleksyon na ito ang ilang patotoo mula sa mga biktima ng rasismo sa Canada. Mga testimonya na malinaw na nagpapakita ng mga kalunos-lunos na karanasan na maaaring maranasan ng mga taong hindi puti ang kulay ng balat o ang pangalan ay nagmula sa 'ibang lugar', sila man ay mga imigrante o ipinanganak sa Canada.

Pamphinette Buisa

ni Mathiew Leiser

Si Pamphinette Buisa ay kumakatawan sa Canadian rugby sa internasyonal at sa Olympic Games. Sumama siya sa laban kontra rasismo mula ng sinapit ni George Floyd ang malagim na pagkamatay sa Estados Unidos. Ang manlalaro na may lahing Congolese ay lumahok sa maraming demonstrasyon at aksyon sa British Columbia. Sinusubukan din niyang gamitin ang kanyang impluwensya bilang isang atleta para magbigay ng boses sa mga napabayaan. Sumang-ayon siya na ibahagi ang kanyang karanasan sa rasismo sa Radio Canada International:

‘Yung very, very first time, bata pa ako, kindergarten ako. At, alam mo, kapag nasa kindergarten ka, medyo bata ka pa at wala ka talagang matibay na konsepto kung ano talaga ang lahi o ang racism. Bata ka pa lang.

Naglalaro kami sa playground, at naaalala ko noong nakaupo kami doon at may isang maliit na bata, isang maliit na puting bata na nagtanong Bakit ka maitim? At saka ako parang Hindi ko alam.

At saka, bigla na lang, sinabi niya ang N-word. At parang ginawa niya Ito ang sinasabi ng nanay ko tapos sinabi ang mga salita na iyon. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam kong masakit iyon.

Habang lumalaki ako, na hindi nauunawaan ang kahulugan ng mga salitang ito na naglalarawan at ibinansag sa akin, ngunit alam ko ang pakiramdam, sa tingin ko mahirap unawain, na maintindihan ng isip ko ang bigat ng mga salitang ito.

Hindi iyon isang bagay na naiintindihan ko, ngunit ito ay isang bagay na ginamit sa kasaysayan upang atakihin, yurakan at sirain ang maraming tao na kaitsura ko.

Kung kaya para sa akin, marami sa konsepto ng race ang matagal ko ng alam, lalo na noong bata pa ako, sa mga pinupuntahan kong lugar, lalo na kung sa lugar na 'yun karamihan ay puti. Sa oras na iyon, napagtanto ko na ako ay naiiba. Bumalik ako sa bahay at sinabi ko Nay, tinawag ako ng batang ito ng N-word. Ngunit hindi nagulat ang aking mga magulang. Alam nila.

Saka ko naalala ang usapan namin ng aking mga magulang, siguro pitong taon ako noon. Naaalala ko ang sinabi nila sa akin: Ito ay magiging isang bagay na mapapansin mo. Kailangan mong magsumikap. At pagkatapos, sinabi nila Hindi ka maaaring tumakbo sa lahat ng oras dahil mas makikita ka nila kaysa sa iyong mga kaibigan. Kaya ikaw ang mahihirapan, hindi ang mga kaibigan mo.

At mula noon, naunawaan ko na mayroong isang uri ng dobleng pamantayan. At muli, ni hindi ko alam kung saan ito galing, pero ito na ang realidad na kailangan kong harapin dahil lang sa kulay ng balat ko.

At, bukod pa riyan, bilang isang bata na medyo malikot, bilang isang bata na sobrang masiglahin, napagtanto ko na iyon ay isang bagay na kailangan kong harapin ngayon at bagay na kailanman ay hindi mararanasan ng aking mga kasamahang puti.

Sa aking pribilehiyo bilang isang atleta, ang mga oportunidad para maglakbay, upang makipagkumpetensya saan man sa mundo ay pagkakataon upang ibahagi ang mensahe, pahintulutan ang komunikasyon at magkaroon ng pananagutan ang ibang bagay.

Mahalaga para sa akin na mas maunawaan ang complexities ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging kinatawan ng Canada. Sa tingin ko, kadalasan, kumikilos ako at nag-o-operate at parang bulag ang mata dahil wala ako sa ilang lugar.

Habang mas lalo akong nagiging bahagi ng komunidad, lalo na sa Victoria, at may mga isyu kung paano namin tratuhin ang isa't isa, mas naiintindihan ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagre-represent sa Canada sa mata ng isang mamamayan ng bayang ito, ngunit, gayundin, sa mga taong walang malinis na inuming tubig, halimbawa.

Kaya iyon ay isang bagay na talagang sinisikap kong itulak sa bawat lugar, hindi lang sa palakasan: Paano tayo magkakaroon ng mas maraming pag-uusap kung saan hindi ako kukuha ng espasyo, bagkus palalakasin at itataas ang mga taong nasa paligid ko na hindi nabigyan ng espasyo? '

Vanessa Garcia, Montreal

ng Radio Canada International

Si Vanessa Garcia ay bahagi ng Les Grands Ballets Canadiens mula 2006. Nagsumikap siya para iangat ang sarili sa prestihiyosong dance company, mula corps de ballet hanggang maging principal dancer. Ngayon, isa na rin si Vanessa sa mga choreographer ng Les Grands Ballets. Ipinanganak siya sa Espanya at nagtapos sa Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid.

'Kaka-report ko lang sa isang troll na umatake sa akin sa social media kamakailan at sinubukan ko na i-report ang account sa platform, sinabi nila sa akin na wala silang magagawa tungkol dito dahil hindi nilabag ng account ang mga patakaran? Nagulantang ako kung gaano iyon kamali.

Nagulat ako pero sa panahon ngayon, hindi na rin. Nakakagalit lang na sa panahon ngayon may mga taong ganyan pa rin ang klase ng mentalidad at questionable ang moral values, talagang nakakadismaya.

Ngunit sa kabilang banda, hindi na ako nagulat dahil hindi ito ang unang pagkakataon na ako ay naging biktima ng racist insults o discriminatory acts at sigurado akong hindi rin ito ang huling pagkakataon, sa kasamaang-palad.

Kuha ni Sasha Onyshchenko. Litrato: Radio-Canada

Mayroon pa akong isang halimbawa na nangyari noon. Ito ay nasa opinion section ng pangunahing pahayagan sa Montréal noong Enero 2017.

Isinulat ng may-akda na para makuha ko ang leading role, kailangan kong pakulayan ang aking buhok para maging blonde, paputiin ang aking balat at dapat mayroon ako "ng lahat ng katangian ng isang puting babae."

Pagkatapos ng maraming diskusyon at pagpapahirap ng pahayagan at ng mga taong responsable sa paglalathala ng opinion articles, sa wakas ay nakakuha ako ng correction…

Ngunit ito ay isang bagay na traumatic na sumunod sa akin sa paglipas ng taon, parang isang itim na ulap na nakasabit sa aking ulo.

Wala pa akong narinig na isang black man na inakusahan ng pagkakaroon ng whiteface .

Mali kaya! Sinusubukan ng may-akda na tuligsain ang isang false act ng racism ngunit ang tanging racist sa kuwentong ito ay siya mismo.

Ito ay malinaw na halimbawa kung paano itinuturing ang isang tao na naiiba mula sa nakasanayan, na parang ito ay weird na bagay, na patuloy kang hinuhusgahan at ginagamit na kasangkapan ng isang "debate."

Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko, kung bakit palagi akong nasa loob ng mata ng bagyo, nagiging kasangkapan ng cultural at racial na mga kontrobersiya… kahit na wala akong kinalaman sa debate... kinasusuklaman ko ito!

Ang mga pangyayaring ito ay nakakaapekto sa aking trabaho, ang mga ito ay nagiging kapansin-pansin sa usaping pampubliko at social media. Nakakainis na ma-expose sa mga kritisismo at kung minsan ay mga insulto, hindi para kwestyunin ang aking mga abilidad at kakayahan bilang isang propesyonal na artista, ngunit sa halip ay husgahan ako batay sa aking pisikal na anyo o aking kultura.

Nakakadismaya kailangan kong patuloy na depensahan at ipagtanggol ang aking sarili dahil lang sa ako ay maitim. Pinipili ng maraming tao na husgahan ka at ihiwalay bago ka bigyan ng pagkakataon... iyon ang nakakalungkot na katotohanan.

Karamihan sa mga puting tao ay hindi nabuhay na palaging may takot na atakihin ng iba o lumaban araw-araw para sa karapatang mamuhay ng normal at tahimik.

Nakakalungkot na makita na sa kabila ng pagsasama-sama ng iba’t ibang kultura sa Quebec, nandiyan pa rin ang iba't ibang lebel ng rasismo at ang tila pagsunod at pagtanggap sa sitwasyon... nakaka-depress.

Pero gayunpaman, alam ko na sa ibang bahagi ng mundo, mas malala pa ang rasismo, karahasan at diskriminasyon, kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na at least dito, hindi ako natatakot na mapatay kapag lalabas sa kalye para bumili ng tinapay o pupunta sa trabaho.

Yan-Maverick Quitich Litrato: Radio-Canada

Yan-Maverick Quitich

ng Radio Canada International

‘Ipinagmamalaki ko na ako ay Atikamekw mula sa Manawan. Isang maliit na lider na nagpapahayag ng sarili na may pag-iingat, sa kabila ng pagkawala ng sariling wika.'

Ang mga salitang ito na puno ng kahulugan ay nabura para kay Yan-Maverick Quitich nang maranasan niya ang rasismo dalawang taon na ang nakararaan. Sa International Day for the Elimination of Racial Discrimination, tumestigo siya.

Noong Setyembre 29, 2020, inihain ng Assembly of First Nations Quebec-Labrador (AFNQL) ang plano para labanan ang rasismo at diskriminasyon laban sa mga katutubo. Dalawampu't apat na oras bago maganap ito, namatay si Atikamekw Joyce Echaquan sa nakakabahalang sitwasyon sa Joliette Hospital.

Ang mga huling salita na narinig niya ay nakakapanlumo at racist. Ang paghain sa mga plano ay hindi bunga ng kanyang pagkamatay. Matagal nang pinlano ito para ipaalala sa atin na pagkatapos ng 400 taon ng pagsasama-sama, oras na para 'mamuhay ng mas mabuti'.

Ito rin ang ipinaaalala sa atin ng International Day for the Elimination of Racial Discrimination taon-taon. Ito rin ang hangarin ng 16 anyos na si Yan-Maverick Quitich.

Si Yan-Maverick ay ipinanganak sa isang katutubong komunidad at lumaki sa isang mapagmalasakit na pamilya at komunidad. Napakabata pa niya nang lumipat ang kanyang pamilya sa La Tuque, sa rehiyon ng Mauricie. Halos isang-kapat sa mga residente ng lungsod na may humigit-kumulang 11,000 katao ay mga katutubo. Ang integrasyon ay madali. Sa klase, ang mga batang katutubo at hindi katutubo ay nagiging magkakaibigan nang walang anumang problema.

‘Yun ang pinakamagagandang taon ko sa elementarya,’ paggunita niya. ‘Marami akong naging kaibigang puti.'

Ang K-word

Mahilig si Yan-Maverick sa field hockey. Bilang isang tinedyer naglaro siya sa dibisyon ng Bantam B. Ang lahat ng mga manlalaro ay 13-14 taong gulang. Sa isang laro laban sa koponan mula sa Trois-Rivières, mga 160 km mula sa kanyang tahanan, bigla niyang nalaman ang ibig sabihin ng salitang rasismo.

Una siyang ininsulto ng isang field hockey coach mula sa kalabang koponan. ‘Ikaw gagong kawish ayaw mong bitawan ang player ko!' At saka sumunod ang mga magulang at kabataan.

Kawish, ang sinabing salita. Ang pinagmulan nito ay hindi malinaw, ngunit ang ipinahihiwatig nito ay pang-aalipusta. Katumbas ito ng matawag na balahura.

'Hindi ko inaasahan iyon,' sabi ni Yan-Maverick, na hindi handa sa gayong insulto. Biglang gumuho ang kanyang mundo, pati na rin ang kanyang kumpiyansa. Sa mga sumunod na araw at linggo, siya ay nalungkot at nawalan ng gana. 'Nagsimula akong hindi na maglaro ng field hockey at ikahiya ang aking katutubo na pagkakakilanlan.'

Nakatulong ang isang paglalakbay sa kakahuyan kasama ang kanyang ina para muli siyang sumigla at humingi ng tulong. 'Nagkaroon ako ng katatagan salamat sa aking ina.'

At natutunan niyang ipagtanggol ang sarili: ‘Kung inaatake ako, sinasagot ko sa tamang paraan at hindi ginagamit ang aking kamao.’

Ang mga tamang salita

'Sa isang bahagi ng aming kasaysayan, kami na may pulang balat, kami na kawish. Atikamekw ang pangalan ng aking kapanganakan, mas malawak sa mga kagubatan na nakapaligid sa amin.'

Ang sipi na ito ay mula sa slam ni Yan-Maverick na umalingawngaw noong nakaraang Disyembre sa isang fundraising show na inorganisa bilang pagpupugay kay Joyce Echaquan.

'Ang aking text ay nagsasabi kung ano ang aming pinagdadaanan magmula noong araw na dumating ang mga lalaking puti,' paliwanag niya. ‘Sa simula lahat tayo ay namumuhay nang magkakasundo, lahat tayo ay magkakaibigan; ngayon, hindi ko alam kung bakit nabago, ngunit ganito kung paano dumating ang rasismo.'

Isinulat niya ang L'identité noong summer, sa isang linggo ng musika na inorganisa ng Lanaudière Native Friendship Center.

Noong summer na iyon, muli niyang iginuhit ang kanyang pangalan sa isang demonstrasyon na sumusuporta sa kilusang Black Lives Matter. Muli namin siyang nakita sa Candlelight Tribute para kay Joyce Echaquan noong Oktubre. Siya ay laging nandiyan 'para sa aking mga kapatid na katutubo', aniya.

Sumang-ayon si Yan-Maverick na ihatid ang kanyang mensahe ng malakas at malinaw sa harap ng libo-libong tao sa pag-asang makakagawa ito ng pagbabago at maipapakita na kaya rin ng isang katutubo ang manindigan.

Ang karanasan na iyon ay naulit muli. ‘May mga nag-imbita sa akin na muling magpakita. Binasa ko ulit ang aking text at lahat ay naantig. '

‘Ako ay tetestigo para sa iyo, isasalaysay ko ang lahat na detalyado para ipanawagan ang hustisya,’ sabi ni Yan-Maverick sa kanyang slam.

Kaya bumalik si Yan-Maverick sa pagsusulat. Kasalukuyan niyang tinatrabaho ang L'identité – partie 2, 'Isinasalaysay ko ang kuwento kung paano labanan ang rasismo,' paliwanag niya. 'Na huwag mong hayaan na tablan ka nito at palaging pag-usapan ito sa mga taong pinagkakatiwalaan mo o hamunin ito, ngunit sa tamang mga salita.'

Ang pinagmulan ng salitang 'kawish'

Walang nakakaalam ng eksaktong pinagmulan ng salita. Ang termino ay partikular na ginagamit laban sa First Nations sa Mauricie at Saguenay.

Sa panahon ng debate sa House of Commons sa Ottawa noong Nobyembre 26, 2018, hinggil sa Bill S-215, isang batas para amyendahan ang Criminal Code (ang pagsentensya sa marahas na pagkakasala laban sa mga babaeng Aboriginal), ang Liberal MP ng Winnipeg Center na si Robert Falcon-Ouellette, iminungkahi ang hypothesis na ito: 'Ipinaliwanag sa akin ng isang matandang tao mula sa Quebec City ang pinagmulan ng mapang-abusong terminong kawish, na kung minsan ay ginagamit sa Quebec City upang tukuyin ang mga katutubo. Sa katunayan, ang ugat ng salita ay awas, na nangangahulugang 'malayo' sa Cree. Ayon sa mga matatanda, ang termino ay nangangahulugan na 'pagtulak sa isang tao palayo' at nag-umpisa sa mga sekswal na pag-abuso na kadalasang ginagawa ng mga lalaki na hindi katutubo laban sa mga babaeng katutubo'.

Naniniwala ang ibang mga katutubo na ginamit ang termino noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ito ay pinaniniwalaang isang pinaikling salita ng mga Canadian at Jewish, na nagpapakita kung paano itrato ang mga katutubo noong panahon na iyon.

Li Xixi, direktor ng Chinese family service ng Greater Montréal

ng Radio Canada International

Mula nang magsimula ang pandemya ng COVID-19, ang mga insidente ng diskriminasyon laban sa mga Instik at Asyano ay tumaas ng malaki sa buong mundo. Hindi naiiba ang lungsod ng Montréal sa Quebec.

Si Li Xixi ay direktor ng Chinese family service ng Greater Montréal. Sa isang panayam ng Radio Canada International, ikinuwento niya ang ilan sa rasismo na personal niyang naranasan at mga narinig mula sa mga miyembro ng organisasyon:

‘Noong Abril 2020, tinanggap ko ang isang panayam sa pahayagang La Presse. Ikinuwento ko ang ilan sa mga partikular na paghihirap na hinaharap ng Chinese community sa panahon ng COVID-19 pandemic.

Chinatown, Montreal, Istock Photo Litrato: Radio-Canada

Dahil sa language barrier at containment measures, ilan sa mga nagkakasakit na matatanda pati na rin ang mga bagong dating ay hindi alam kung paano makipag-usap sa medical staff at kung paano, halimbawa, pumunta ng ospital. Ang ilang mga tao, umiiyak, habang tumatawag sa Chinese service center para humingi ng tulong.

Kasunod ng paglalathala ng artikulong iyon, nakakuha ako kaagad ng isang email na puno ng galit. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na nakatanggap ako ng ganoong mensahe.

Sa kanyang email, direktang inatake ng may-akda ang Chinese community sa pagsabi na: Ang virus ay nagmula sa China. Ikaw ay nasa Quebec, hindi sa Communist China. Dapat kang matuto ng French.

Pagkatapos nito, nag-post ako ng isang text sa Facebook na nagpasiklab ng serye ng mga talakayan. Inabot ko rin sa pulis ang email na pinag-uusapan.

Dagdag pa sa email na ito, pumukaw sa aking atensyon ang iba't ibang insidente ng diskriminasyon na naranasan ng mga miyembro ng Chinese family service.

Sa pagtatapos ng Marso 2020, bago mag-lockdown, sa mga mall sa Montréal, nang pumasok ang mga Instik sa mga pamilihan ng pagkain, naririnig nila ang iba sa paligid na nagsasabing, Parating na ang virus, at pagkatapos makikita ang lahat na tumayo at nagsialisan.

Sa strawberry farm, kapag nakakita sila ng mga Instik, sasabihin ng ibang tao, Narito na ang virus.

Sa paaralan, ang ilang mga batang Instik ay dinanas din ang diskriminasyon mula sa ibang mga bata na iba ang lahi. Maririnig mo ang mga bata na nagsasabi gaya ng, Hindi na ako puwedeng makipagkaibigan sa iyo at hindi na ako puwedeng maupo sa tabi mo.

Mula sa umpisa ng 2020, paulit-ulit na dinidikitan ng mga malisyosong graffiti o kaya ay sinisira ang lion statue sa Chinatown ng Montréal at ang mga Buddhist statue sa mga templo.

Sa harap ng diskriminasyong ito, nananawagan na magkaisa ang lahat sa Chinese community, na maglakas-loob na magsalita at manindigan. Nananawagan din kami sa gobyerno ng Canada na gumawa ng mga kaukulang hakbang upang malutas ang problemang ito.'

Zhimei Zhang – Ang Pananaw Ko Sa Rasismo

ni Zhimei Zhang, May-akda, Aktres. Montreal, Quebec

Mahigit 30 taon na akong nakatira sa Canada. Hindi ko kailanman personal na naranasan ang ma-discriminate dahil sa kulay ng aking balat, kasarian o edad, ngunit narinig at nakita ko ang mga ganitong insidente sa mga balita.

Ang diskriminasyon sa lahi ay umiiral sa bawat lipunan sa mundo.

Sa kontemporaryong Western na mga lipunan, ang diskriminasyon sa lahi ay naging isang napakasensitibo at naging isang explosive na isyu.

Nakakita at nakarinig ako ng mga karumal-dumal na insidente ng racial discrimination. Ngunit nakita ko rin ang mga ginawang krimen sa ngalan ng bandera sa pakikibaka laban sa racial discrimination.

Halimbawa, sa lumalakas na kilusang Black Lives Matter, maraming mga kriminal ang sumama sa mapayapang pagpoprotesta upang magnakaw, magsunog at maghanap ng personal na makukuha. Samakatuwid, dapat tayong maging maingat at suriin ng maigi ang bawat sitwasyon sa isyung ito.

Sa aking pananaw, hindi natin dapat i-tolerate ang anumang personal na pag-atake, nakakababang-uri o hindi pantay na pagtrato. Kasabay nito, huwag natin bigyan ng sobrang pansin ang mga pananalita tungkol sa itsura o pagkilos.

Halimbawa, nakatira ako sa isang apartment building para sa mga matatanda. Karamihan sa kanila ay francophone at kaunti lang ang kaalaman tungkol sa Tsina. Karamihan sa kanila ay hindi kailanman nakakasalamuha ang mga Instik. Ako lang ang residente na may lahing Instik doon.

Minsan nararamdaman ko na iba ang pagtrato sa akin. Minsan nakaupo ako na mag-isa. Ito ay dahil napakaraming pagkakaiba ng kultura sa pagitan natin at hindi tayo nagkakaroon ng malalim na pag-uusap. Gayunpaman, nagsikap akong matuto ng Pranses, sinubukan kong mag-adapt, at ngayon ay mayroon na akong mga kaibigan sa gusali.

Bilang mga imigrante, mahaharap tayo lagi sa dalawang isyu na matanggap ang bagong bansa natin at ang matanggap tayo.

Hindi natin matatanggap ng 100% ang iba, at hindi rin tayo matatanggap ng 100% ng iba. Ito ay normal at hindi ito isang tanong kung sino ang babago rito. Dahil sa mga pagkakaibang ito, ang Canada ay isang tolerant na bansa na may maraming kultura ang nagkasama-sama at magkasamang magtatagumpay.

Eileen Lao, British Columbia

ng Radio Canada International

Eileen Lao, assistant ni MLA Michael Lee para sa Langara, Vancouver at dating direktor ng public affairs para sa S.U.C.C.E.S.S., ang pinakamalaking ahensya ng social services ng mga imigrante sa British Columbia.

Mga dalawang taon na ang nakalipas, pumunta kami sa Estados Unidos para dumalo ng family wedding at sumakay kami ng Greyhound bus para makarating doon.

Sa bus station, kami lang ang mga Asian.

Nahuli ang bus, kaya pumunta kami sa front desk para makakuha ng impormasyon tungkol sa status ng serbisyo. Marahil marami na ang lumapit na pareho ang tanong, isang African American na staff member ang gumawa ng hindi mabuti sa amin. Sadyang ginaya ng taong ito ang aking accent at tumawa ng malakas ang kanyang katabi na staff member.

Sa isa pang paksa, noong huling bahagi ng Enero ng taong ito, isang mag-asawa mula sa Vancouver ang bumiyahe patungo sa malayong komunidad ng Yukon upang makakuha ng bakuna para sa COVID-19 sa lalong madaling panahon, i.e. bago magkaroon ng bakuna para sa mga residente ng Vancouver.

Para magawa ito, nagpanggap sila na local workers at nakakuha ng bakuna sa isang mobile clinic. Ang ginawa nila ay mabilis na natuklasan ng media.

Bago pa man mai-publish ang nakakagulat na balitang ito sa mainstream press, isang account sa Chinese social media na 'WeChat' ang nagbahagi ng kuwento na may nakakatawag pansin na pamagat na 'isang mag-asawang Chinese mula Vancouver nagpunta sa Yukon...'.

Kaya, tingnan mo, pinuntahan ko ang media sa wikang Ingles upang suriin ang bawat isa sa mga paratang na lumalabas sa nakasulat sa WeChat, at wala akong makitang anumang salita na nagsasaad na ang mag-asawang taga-Vancouver ay Chinese o Chinese ang lahi.

'Di nagtagal, ibinunyag sa mainstream media na ang mag-asawang taga-Vancouver ay hindi Chinese at ang lalaki ay ang presidente at CEO ng Great Canadian Gaming Corporation! Ang rebelasyon na ito ay naging dahilan na tanggalin ng WeChat ang walang basehan na impormasyon.

Ang katotohanan ang diskriminasyon laban sa mga Asians sa Canada ay hindi lang nagmumula sa mga Caucasians.

Maaari rin itong magmula sa ibang people of colour, at maging sa mga Asyano mismo.

Sa anumang sitwasyon at mula sa lahat ng perspektibo, dapat manatiling walang kinikilingan at makatotohanan ang coverage ng media.

Clelia Rodriguez, Toronto

ng Radio Canada International

Pagdating ko sa Canada, hindi ko kailanman inisip kung paano kami tatratuhin ng mga pulis dito. Para sa akin, iyon ay isang sorpresa. Ito ay isang wake-up call. Palagi kaming umaalis sa paaralan bilang isang grupo, dahil maraming bagong dating mula sa El Salvador dahil sa digmaan. Ang high school na iyon ay puno ng mga bagong dating na Salvadoran, tulad ko. At malinaw naman, kami lahat, dahil sa lahat ng trauma ng digmaan na hindi pa namin naproseso sa aming isip, kaya nagdadamayan kami sa isa’t isa.

Hinahanap ko ang Salvadoran accent, ang mga patawa na bukod tangi sa amin. Naiiba kasi ang aming pagka-palabiro. Kaya na-miss ko 'yun. Ang pangangailangang iyon, ang pagkauhaw, marahil naramdaman ko ang lungkot dahil wala ako sa El Salvador… madalas kasi grupo-grupo kami, at maglalakad kami pauwi ng bahay na isang grupo. Hindi na mabilang ang mga pagkakataon na pinatigil kami ng mga pulis dahil lang sa naglalakad na isang grupo, napakarami na.

At sa huling taon ng high school, isang batang babae na Canadian na eksaktong may tinatrabaho ukol sa isyu na ito ang nagpunta sa amin. Maaaring hindi ito maintindihan ng karamihan, ngunit noong panahong iyon ay walang mga protesta gaya ng sa ngayon. Noong mga panahong iyon ay hindi naman ganyan dahil hindi pa kami permanent residents. Ang hawak pa namin ay espesyal na refugee visa.

Nangongolekta ng mga kuwento ang dalagang Canadian. Siya, at isa pa niyang kasamahan, ay nagkaroon ng ideya na gumawa ng poster sa subway upang mapag-usapan ang tungkol sa rasismo. Itinampok ng poster ang tungkol sa tatlong Latino, tulad ng mga karaniwang Latino, sa tingin ko ay pinalaki nila ang itsura. Nagpatawag siya ng rally. Walang nagpakita. Sa totoo lang, pumunta ako kasi naasar na ako. Sa tingin ko iyan ang pinaka-angkop na pagsasalarawan dahil kapag dumating na sa puntong iyon, ito ay mas malaki pa sa iyong sariling kaligtasan. Umabot ka sa punto kung saan naiisip mo at sasabihing: ‘Hindi, kailangan harapin ang peligro, kailangan matigil ito.'

Gumawa kami ng proyekto kasama ang pulisya. Dumating ang kanilang kinatawan. Ang maaari lang gawin sa panahong iyon: isang poster sa Bloor-Yonge subway station. Ang pahayagan na Toronto Star ay sumulat ng isang kuwento tungkol dito, at makikita pa ito sa kanilang mga archive. Makikita ito online.

Paano maiintindihan ng isang tao ang nangyari noong panahong iyon, paano maiintindihan ang galit ng mga taong tulad ko ngayon? Huwag itanong kung bakit nagagalit ang isang tao. Ang dapat gawin ng tao ay isang research paper tungkol sa mga pinagdaanan namin noong high school dito. Ang lahat ng bagay ay may pinagmulan.

Kung talagang gustong maunawaan ng isang tao ang konteksto ng rasismo dito, napakahalagang isipin natin na ang Canada ay dating isang bansang itinatag, na gumagana, na pinapatakbo sa batayan ng rasismo. Hindi na puwedeng sabihin ng isa na: ‘Hindi ko alam na may mga ganyang bagay sa Canada.’ Ngayon ay maaari mo nang tanungin si Alexa: Alexa, mayroon bang rasismo sa Canada? Inaanyayahan ko ang mga tao na tanungin si Alexa, Siri o Google, at tingnan kung ano ang kanilang sagot. Kung hindi natin alam kung paano tayo nakaambag sa patuloy na kolonisasyon na nangyayari sa bansang ito araw-araw, huwag mo akong kausapin tungkol sa rasismo. Kinakailangang magsagawa ng dedikadong gawain upang tiyakin kung saan ka nakatira. Sino ang mga nauna sa iyo?

Ang taon na ipinanganak ang anak kong babae, noong 1993, ay ang taon na isinara nila ang huling residential school sa bansang ito.

Hindi mapapawi ang rasismo kung hindi natin malalaman kung sino ang nagpapakain nito, kung sino ang nagsusulong nito. Hindi ito maaalis maliban kung magagawa talaga natin na itaas ang ating mga boses sa ating pang-araw-araw na gawain. Maging ito ay sa isang Starbucks, sa grocery store, anumang oras na itaas natin ang ating boses at sabihing, ‘Hindi, hindi ngayon.’ Mahalagang panatilihin ang ugali na ito at ituro ito sa mga bagong henerasyon.

Joni Velázquez, Quebec

ng Radio Canada International

Ang pangalan ko ay Joni Ismael Velázquez Gutiérrez. Mexican ako. Dumating ako sa isang farm para magtrabaho sa industriya ng mga hayop, sa industriya ng gatas. Doon, masasabi kong nakaranas ako ng masasabi na rasismo at abuso sa pananalita ng aking employer, dahil iniinsulto niya kami, palagi niya kaming pinapagalitan, kahit hindi kami gumawa ng maling bagay, palagi niya kaming pinagbubuntunan at pinagsasabihan ng malupit na mga salita: 'Câlisse, Mexican', 'Shitty Guatemalan', 'Wala ka sa Mexico, wala ka sa Guatemala. Nasa Canada ka.’ May pagkakataon na hindi niya kami pinasahod ng isang buwan. Kumakain kami ng kanin na may asin, ako at ang aking kasama.

Minsan, sa kaisa-isang pagkakataon na isinama niya ako para bumili (pagkain sa bayan), noong ikalawang buwan ng pandemya, sa trunk ng sasakyan niya ako pinasakay dahil, sabi niya sa akin, hindi puwedeng tatlo ang nasa sasakyan. Sobrang bilis ng kanyang pagpapatakbo at nasa snow. Minsan kailangan kong maglakad para i-cash ang tseke ko para maipadala sa aking pamilya, o para makabili ng tubig, kinakalawang kasi 'yung tubig na iniinom namin, kulay pula.

Ang mga pasilidad sa bahay ay hindi kaaya-aya. Sira ang mga bintana. Sira ang sahig. Ang pintuan sa harapan, kapag nag-snow tulad ngayon, papasok ang niyebe. Luma ang heater. Kinailangan naming maglagay ng kahoy sa lutuan para mapainit ang bahay. Kaya sobrang mausok sa loob, at kapag nabasa ang kahoy na panggatong dahil sa snow, hindi na namin mapainitan ang aming katawan. Kaya sa tingin ko ang pagtrato sa amin sa ganoong paraan ay rasismo.

Noong nakatagpo ko siya (ang employer), sinabi niya sa akin na ‘Huwag kang magsalita sa Ingles,’ sabi ko kasi sa kanya marunong akong mag-Ingles. Sabi niya, ‘Magsalita ka sa Espanyol dahil nakakaintindi ako ng kaunting Espanyol o sa Pranses.’ Sinabi ko sa kanya na hindi ako nagsasalita ng Pranses.

May mga kaibigan akong nakilala sa airport. Tinanong nila ako pagkaraan ng isang buwan: 'Kumusta ka?' Sinabi ko sa kanila: 'Alam mo, hindi maganda ang pakiramdam ko dahil minsan kulang ako sa pagkain, hindi sapat ang pera ko para makapagpadala sa pamilya, tayo ay nasa malamig na panahon, ito ay malamig, tayo ay sinasalakay ng mga daga, ang bahay ay sira, ang mga pasilidad sa trabaho ay masama, ang mga hayop ay kalunos-lunos, may sakit at sugat.'

Sinabi niya sa akin: 'Maaari kitang ikonekta sa isang tao na makakatulong sa iyo.' Kaya binigyan nila ako ng contact ng IWC [Immigrant Workers Center] at salamat sa Diyos, ginabayan nila ako, tinulungan nila ako at dumating sila para ilabas ako mula roon, para akong kinidnap ng alas-siyete ng gabi at dinala ako sa Montréal.

Pagdating ko sa Canada, dumating ako na puno ng excitement, na puno ng pag-asa. Tulad ng lahat ng mga Latino na dumating para magtrabaho, dahil iyon ang dahilan kung bakit tayo pumunta: tayo ay nagpunta para magtrabaho. Gaya nga ng sinabi ko, basta't babayaran nila ako, magtatrabaho ako kahit saan. Nagtatrabaho ako ng labindalawang oras sa isang araw.

Nagtrabaho ako ng pitong araw sa isang linggo at naramdaman kong hindi darating ang suweldo ko sa oras. Wala ito sa oras at hindi rin kumpleto, dahil minsan umabot ng isang buwan bago kami pinasahod. Nasa farm pa rin ako. Gusto ko ang kanayunan, rancher ako, masasabi mo, wala akong baka pero ganoon ang tingin ko sa sarili ko dahil mahilig ako sa mga baka.

Sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa buffalo farm. Ito ay isang bagong karanasan, ito ay napakaganda. Ang mga hayop ay mas agresibo, ngunit kailangan mong malaman kung paano aalagaan ang mga ito at maging magaling sa iyong trabaho.

gorodenkoff/iStockPhoto.com Litrato: Radio-Canada

Alf Bell, Toronto

ng Radio Canada International

Si Alf Bell ay isang public relations specialist na nakatira sa Greater Toronto Area. Dumating siya sa Queen City noong 2000 bilang isang permanent resident. Sa patotoong ito, pinili niyang panatilihing kumpidensyal ang kanyang pangalan. Gayunpaman, alinsunod sa aming mga pamantayan at kasanayan sa pamamahayag, pinapatunayan ng RCI ang kanyang pagkakakilanlan.

'Isang araw pumasok ako sa isang supermarket sa Malton, isang diverse na lugar sa Mississauga. Sa katunayan, sa tingin ko ito ang may pinakamataas na konsentrasyon ng mga South Asian sa Peel Region. May bitbit akong isang uri ng student bag, isang uri ng pouch, nakasabit sa balikat ko, na halos walang laman. Nagugutom ako at nagpaplano akong bumili ng ilang saging at yogurt. Ngunit nang pumunta ako sa seksyon ng prutas, naramdaman ko na may taong bumubuntot sa aking likuran…

Buweno, akala ko nagkataon lang na isa siyang puti, sa tingin ko galing siya sa isang English-speaking background, huminto rin siya ilang hakbang mula sa aking likuran nang huminto ako... ngunit nang pumunta ako sa dairy area, nakita kong nasa likod ko pa rin siya. Kaya tinanong ko kung bakit niya ako sinusundan. Medyo nakakagulat, sinabi niya sa akin na siya ay nagtatrabaho sa lugar na iyon at gusto lang niya makatiyak na hindi ako maglalagay ng mga bagay sa aking bag at dadalhin ito nang hindi pa nagbabayad, parang shoplifting, alam mo na!

Tinanong ko siya kung bakit siya biased, dahil ako ba ay mukhang isang imigrante, pero sinabi niya na hindi. Dahil daw karamihan sa mga nagnanakaw sa grocery na iyon ay gumagamit ng mga bag tulad ng dala ko. Sinabi ko sa kanya na, sa pagkakaalam ko, hindi labag sa batas ang gumamit ng bag kung saan mo man gusto sa Canada, at hindi ito rason para sundan niya ako at asarin.

Sinabi ko rin na nakakita ako ng mga taong hindi mukhang imigrante na katulad ko sa supermarket na iyon na may mga bag at pouch at walang sumusunod sa kanila... Hindi ko na kinausap ang supervisor dahil nagmamadali ako, maiiwan ako ng bus kaya kailangan kong umalis. Sa bandang huli, hindi na ako bumili, siyempre!'

Francisca Mandeya Litrato: Radio-Canada

Francisca Mandeya, Iqaluit

ni Mathiew Leiser

Si Francisca Mandeya ay ipinanganak sa Zimbabwe kung saan nakita niya ang rasismo sa kanyang mga unang taon. Matapos nito lumipat siya sa Far North ng Canada – sa Iqaluit, Nunavut. Doon ay muli niyang naranasan ang rasismo:

'Sa unang pagkakataon na tinawag akong nigger – at sasabihin ko ito ng buo, dahil kahit ang mga bata edad anim hanggang walong taong gulang ay tinatawag ako na ganoon – Nagulat ako dahil bilang isang tao na galing Africa, walang tumawag sa akin ng ganoong pangalan at maniwala ka sa akin, hindi iyon ang huling pagkakataon.

Nakakagulat na ang taong nagsasabi niyan sa akin ay kasing edad ng aking anak. Iyon ang una, noong Thanksgiving Day.

Naiyak ako, hindi ko maintindihan kung bakit napaka-agresibo nila sa paggamit ng salitang iyon at kung bakit nila ako sinundan. Hindi ko maisip kung ano ang gagawin nila sa akin.

Kaya nag-post ako sa Facebook at sinabi ko, alam mo, naririnig ko ang lahat ng mga salitang ito na hindi naglalarawan kung sino ako. Hindi ako black, ang damit na aking isinusuot ang kulay itim. Kaya bakit ako iniinsulto ng ganoon? Bakit ba ako sinusundan, tinatakot ako ng ganoon.

Francisca Mandeya Litrato: Radio-Canada

Kung kaya sumagi sa isip ko na nais ko itong itama. At iyon ang ilan sa mga karanasan na nagtulak sa akin para gumawa ng hakbang para ito ay mabago.

Pumunta ako sa aking komunidad, nakipag-ugnayan sa mga taong hindi ko kamukha rito sa lungsod ng Iqaluit, sa paghahanap na matanggap, sa paghahanap na sabihin sa mundo na ako rin ay kapantay niyo na tao, na may parehong karapatang pantao at nararapat na tratuhin na kapantay.

Naabot ko ang aking komunidad, ang mga taong hindi ko kamukha, Pakistani, Inuit, Africans mula sa Jamaica, Caucasians mula saanman, kami ay nagsama-sama.

At nagbahagi ako ng kuwento, ang kuwentong Rainbow, isang kuwento ng pagkakaiba-iba na tinawag naming Canadaversity , at ginanap ito dito sa panahon ng Toonik Tyme [isang taunang pagdiriwang ng mga tradisyon ng Inuit at pagbabalik sa spring] mga tatlo, apat na taon na ang nakaraan.

At sobrang saya namin! Nakulong kami sa loob ng isang yakap ng pagmamahal pagkatapos ng pagtatanghal. Walang nagsasalita. Naramdaman ng lahat ang pagmamahal. Hindi kailangan na matagal ko na silang kilala.

Iyan ang aking pangako na mag-ambag sa lipunan, ang subukan at gawin na mas maayos ang buhay para sa ating lahat.

Hindi ko sinasabi na alam ko na. Patuloy kong tinuturuan ang aking sarili. Kinasusuklaman nila ako, ang sakit pa rin. Pero masasabi ko na handa ako para bawasan ang kadiliman sa akin at sumikat ang liwanag sa aking kalooban.

At batid ng liwanag na iyon ang isang walang kondisyong pag-ibig.

Bumubuo na ako ngayon ng kilusan ng mga ina, dahil alam ko bilang mga nanay, ang mga aral na ibinibigay natin sa ating mga anak ay tungkol sa buhay sa mundong ito, maaari nitong baguhin ang mundo.

Kaya bilang mga nanay, nagtuturo ka ng katotohanan. Walang sinuman sa mundong ito ang makakapili kung ano ang itsura mo noong ikaw ay isinilang.

Mohammed Mahmoud, Montreal

ng Radio Canada International

Si Mohammed Mahmoud at ang kanyang anak na babae na si Layal, mga residente ng Montréal. Diskriminasyon batay sa pangalan at kulay ng balat.

Ang pagkakaroon ng pangalan tulad ng 'Mohammed' o 'Mahmoud' ay maaaring makaranas ng hindi madaling buhay sa West. Ang Syrian-Canadian na nakausap namin dala-dala ang parehong pangalan.

Dumating si Mohammed Mahmoud sa Canada kasama ang kanyang pamilya noong unang bahagi ng 1990s. Pinili ng pamilya na manirahan sa Montréal, ang pinakamalaking lungsod sa Quebec.

Noong 2011, nag-apply si Mahmoud para sa isang posisyon sa multinational na kompanya kung saan siya nagtatrabaho at kung saan naka-headquarter sa Montréal.

Ang posisyon na nais niyang makuha ay Unit Manager, kung saan miyembro si Mahmoud. Ito ay ibinigay sa hindi imigranteng kasamahan ni Mahmoud na may mas kaunting karanasan kaysa sa kanya.

Nang sumunod na araw, isa pang kasamahan ni Mahmoud, ang kanyang dating manager na kumuha sa kanya sa kompanya, ay nagtanong kung may balak siyang gumawa ng isang bagay ‘to that effect.’ Sumagot si Mahmoud, ‘To what effect?' "To the fact na hindi ka naging pinuno ng iyong unit," sagot ng kanyang kasamahan. At bakit hindi ko nakuha ang trabaho? tanong ni Mahmoud sa kanya. Dahil sa iyong pangalan: Mohammed Mahmoud, sagot ng kanyang dating direktor.

Ang kaganapang ito ang nagtulak kay Mahmoud na isipin ang kanyang kinabukasan sa kompanya. Sa bandang huli, nagpasya siya na umalis sa kompanya at magtrabaho sa iba.

Idinagdag ni Mahmoud na ang kanyang anak na si Layal [hindi niya tunay na pangalan] ay nakaranas din ng diskriminasyon sa kanyang bagong lipunan.

Nangyari iyon noong 1993, ang taon pagkatapos ng pagdating ng kanyang pamilya sa Montréal. Kakalipat lang ng pamilya sa isang working-class na pamayanan na karamihan sa naninirahan ay mga Quebecers na nagsasalita ng Pranses. Nakatira sila sa isang gusali malapit sa La Fontaine Park kung saan kalahati ng mga residente ay mga imigrante.

Kinabukasan pagkatapos nilang lumipat, si Layal, pitong taong gulang noon, ay nagtungo sa kalsada upang makipaglaro sa mga bata. Napansin siya ng isang babaeng nakatayo sa kanyang balkonahe at sumigaw ng malakas, Bumalik ka sa iyong bansa! Walang trabaho para sa iyo dito!

Makalipas ang humigit-kumulang isang dekada, kasunod ng 9/11 attacks sa Estados Unidos na inangkin ng jihadist organization na al-Qaeda, sinabi ng isang kaklase kay Layal, Kung alam kong Arabo ka, hindi na sana ako umupo sa tabi mo!

Si Layal, na ipinanganak sa West at hindi nagsusuot ng hijab, ay tinitiis pa rin hanggang ngayon ang tinatawag niyang racist na pag-uugali mula sa ilan sa kanyang mga katrabaho sa Quebec.

Ang kanyang pagkakaroon ng maitim na balat ang nagpapahiwatig na siya ay isang imigrante pati na rin ang kanyang apelyido, Mahmoud. Dahil dito nahaharap siya sa itinuturing niyang 'micro-racism' sa loob mismo ng kinabibilangan niyang lipunan sa Quebec.

PaulMcKinnon/iStockPhoto.com Litrato: Radio-Canada

Hassan, Ottawa

ng Radio Canada International

Pag-profile ng lahi at diskriminasyon batay sa kulay ng balat.

May mga sasakyan na nagdudulot ng problema sa may-ari dahil sa mechanical problems. May mga sasakyan naman na maaasahan dahil sa mechanics, ngunit nagdudulot ng ibang uri ng problema sa may-ari, lalo na kung sila ay black.

Sinabi sa amin ni Hassan (hindi niya tunay na pangalan), na nagmula sa Africa, ang tungkol sa mga naging problema niya sa pagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan.

Si Hassan ay nanirahan sa Ottawa sa loob ng quarter ng isang siglo at nagmamay-ari ng isang tindahan ng used cars. Bago riyan, nanirahan siya sa Montreal ng halos apat na taon, ngunit umalis sa Quebec para sa kapitolyo ng Canada upang maghanap ng mas magandang oportunidad na mapagkakakitaan.

Mga 15 taon na ang nakalipas, nagkaroon si Hassan ng problema sa pulisya dahil sa pagmamaneho ng BMW. Inaresto siya ng mga pulis at hiniling na ipakita ang mga papeles na nagpapatunay na siya ang may-ari ng sasakyan. Ipinakita niya ang kanyang mga papel at pinakawalan siya ng mga ito.

Sa mga sumunod na buwan, inaresto siya ng mga nagpapatrol na pulis sa dalawang ibang pagkakataon dahil sa parehong rason: hiniling sa kanya na ipakita ang kanyang mga papeles at ng sasakyan.

Nang tanungin ni Hassan ang mga opisyal ng pulisya kung bakit siya pinahinto muli upang suriin ang kanyang mga papeles, sinabi nila na ito ay 'isang regular na pag-uusisa,' 'isang random check', o na 'maraming BMW ang ninakaw kamakailan lang', na kailangan ng higit na pagtsetsek sa mga driver ng German brand na ito.

Kumbinsido si Hassan na ang pagpapahinto ng pulis sa kanya ng tatlong beses sa ilang buwan habang nagmamaneho ng BMW ay racial profiling kaysa anupaman. Nagpunta siya sa isang istasyon ng pulis at ipinahayag ang kanyang sama ng loob sa nangyari, ngunit narinig niya ang parehong mga katwiran.

Dito na ibinenta ni Hassan ang kanyang BMW upang maiwasan ang nakita niyang labis na pag-uungkat ng pulisya.

Kasunod ng karanasang ito, muling inaresto si Hassan ng mga pulis dahil sa isang Lexus na pag-aari ng isang kaibigan. Inatasan ng kaibigan si Hassan na ibenta ang kotse para sa kanya.

Muli, ito ay 'isang routine check.' Nang suriin ng mga opisyal ang lahat ng mga papeles at mapatunayan na si Hassan ay isang salesman ng used car, pinaalis siya ng mga ito.

Bilang resulta ng insidenteng ito, nagpasya si Hassan na huwag nang magmaneho ng mamahaling sasakyan, maliban kung kinakailangan para sa kanyang trabaho. Kahit na kaya niyang bumili ng mga ito, ayaw niyang magkaproblema uli sa mga pulis.

Sinabi rin sa amin ni Hassan ang tungkol sa isa pang insidente, sa Ottawa rin, na maaaring ituring na racial discrimination.

Naaksidente siya sa isa pang sasakyan mga apat na taon na ang nakaraan. Dumating ang mga pulis. Ang opisyal ay kumuha ng pahayag mula sa driver ng kabilang kotse, isang babaeng puti, ngunit hindi kay Hassan.

Nang tanungin ni Hassan ang opisyal kung bakit hindi niya siya kinunan ng salaysay tulad ng sa babae, sumagot ito na sapat na ang pahayag ng driver ng kabilang sasakyan.

Pagkaraan ng tatlong araw, si Hassan ay nabigyan ng ticket at pinagmulta ng mahigit $400. Inakusahan siya ng pulis na nagpapatakbo kahit may red light, na siyang dahilan ng aksidenteng kinasangkutan ng nasabing driver.

Itinanggi ni Hassan ang paglabag at dinulog sa korte ng munisipyo.

Sinabi niya na siningil ng hukom ang opisyal dahil sa hindi nito pagkuha ng kanyang pahayag at kinuha lang ang pahayag ng isang partido, at ang pagpataw sa kanya ng mas malaking multa kaysa sa dapat niyang matanggap kung siya ay talagang nagpatakbo sa red light. Ayon kay Hassan, pinawalang-bisa ng hukom ang paglabag at multa.

Ang mga artikulo na ito ay isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.