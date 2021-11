Pulitika sa Canada: Pag-unawa sa sistemang pulitikal ng Canada

SISTEMANG PULITIKAL NG CANADA

Noong 1867, pinagsama ng British North America Act (BNA Act), at ng Constitution of Canada, ang tatlong British colonies: ang Province of Canada (binubuo ng Upper Canada, na ngayon ay Ontario, at Lower Canada, na ngayon ay Quebec), Nova Scotia at New Brunswick.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang Parliament Hill sa Ottawa, ang kapitolyo ng Canada. Litrato: RCI

Ginawa ng BNA Act ang Canada na isang constitutional monarchy, na ang soberanya ay ang naghaharing monarko ng United Kingdom (kasalukuyang si Elizabeth II).

Ang Canada ay isang pederasyon, na nangangahulugan na ang mga kapangyarihan ay nahahati sa pagitan ng isang sentral (pederal) na pamahalaan at 10 mga lalawigan (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland at Labrador).

Ang mga kapangyarihan ng federal government at mga lalawigan ay nakasaad sa Constitution. Ang mga hurisdiksyon ng tatlong teritoryo (Yukon, Northwest Territories at Nunavut) ay ipinagkaloob sa kanila ng federal government at hindi nakapaloob sa BNA Act.

Si Elizabeth II ang pinuno ng estado ng Canada.

Sa nakalipas, tanging ang soberanya ng Britanya ang maaaring mag-amyenda sa konstitusyon. Noong 1982, muling nahawakan ng Canada ang konstitusyon nito, na nangangahulugang pinagtibay nito ang mga mekanismo para amyendahan ito mismo, kasunod ng isang kasunduan sa pagitan ng federal government at siyam sa mga lalawigan. Tumanggi ang Quebec na lagdaan ang kasunduan, dahil hindi ito nabigyan ng special constitutional status.

Higit pa rito, mula noong 1982, ang Canadian Charter of Rights and Freedoms ay pinagtibay sa konstitusyon. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, nananatiling isang constitutional monarchy ang Canada at ang Reyna ng United Kingdom, si Elizabeth II, ay Reyna pa rin ng Canada.

Ang sistema ng pamahalaan ng Canada ay hango sa British parliamentary system at matibay na nakaugat sa tradisyon. Ang Parliament of Canada ay binubuo ng dalawang kapulungan:

Ang House of Commons (Lower House) na may 338 na elected members.

Ang Senado (Upper House) na kinabibilangan ng 105 miyembro na hinirang ng prime minister at kumakatawan sa lahat ng rehiyon ng bansa.

Isang less partisan at mas independent na Senado

Noong Disyembre 2015, ang gobyerno ni Trudeau ay nagtatag ng isang bagong independent at non-partisan body upang maabisuhan ang Prime Minister sa mga appointment sa Senado. Ang advisory committee na ito ay gumagawa ng mga rekomendasyon batay sa merit upang piliin kung sino ang dapat italaga sa Senado.

SINO ANG NAMAMAHALA SA CANADA?

Sa konstitusyon, ang pinuno ng estado ng Canada ay si Queen Elizabeth II.

Siya ay kinakatawan ng isang governor general sa federal level at ng 10 lieutenant governors, isa sa bawat lalawigan.

Ang tatlong teritoryo ay may tig-isang komisyoner na kumakatawan sa Reyna. Ceremonial ang pangunahin nilang tungkulin.

Ang governor general, o ang kanyang kinatawan, ay nagbibigay ng pagsang-ayon sa mga panukalang batas na ipinasa sa Parlamento.

Siya ay nagpapatawag at bumubuwag ng Parlamento, binabasa ang talumpati mula sa trono, lumalagda ng ilang mga state documents at namumuno sa ilang mga seremonya ng panunumpa.

KAPANGYARIHANG LEHISLATIBO

Ang Canada din ay isang parliamentary democracy. Ang mga miyembro ng Parliament na nagtitipon sa House of Commons ay may lehislatibong kapangyarihan, na nangangahulugang maaari silang gumawa at magpasa ng mga batas. Nagdedebate sila ng mga panukalang batas sa kamara, pinag-aaralan ng buo ang mga ito sa mga komite, nagmumungkahi ng mga pagbabago at pagkatapos ay ipapasa o ibabasura ang mga ito.

Bagama't ang mga miyembro ng gobyerno ay karaniwang nagpapakilala ng mga panukalang batas, ang mga miyembro ng oposisyon naman ay maaari ring magtulak ng mga batas na naaayon sa kanilang kinatawan.

Ang Senado ay nag-aambag din sa proseso ng lehislatura sa pamamagitan ng pagpasa ng mga panukalang batas na pinagbotohan ng House of Commons bago sila makatanggap ng royal assent. Maaaring tanggihan ng mga senador ang isang panukalang batas, ngunit hindi ito madalas mangyari. Maaari rin nilang baguhin ang mga panukalang batas na ipinakilala sa House of Commons.

May kapangyarihan din ang Senado na magpakilala ng mga panukalang batas, maliban sa mga money bills (mga bills na may epekto sa pananalapi o nangangailangan ng pampublikong paggasta).

KAPANGYARIHANG EHEKUTIBO

Sa Canada, hawak ng gabinete ang executive power. Ang tungkulin nito ay itakda ang mga patakaran ng pamahalaan at pangasiwaan ang mga gawain ng estado ayon sa mga batas na ipinasa ng lehislatura.

Ang pinuno ng gabinete ay ang prime minister. Sumusunod sa tradisyon ng parlamento, siya ang pinuno ng partido na nakakuha ng pinakamaraming puwesto sa House of Commons.

Ang prime minister ay nagtatalaga ng mga ministro, senador, lieutenant general ng mga lalawigan, at mga hukom ng Korte Suprema. Pinipili rin niya ang petsa para i-dissolve ang Parlamento at tumawag ng halalan at ang petsa para bumoto.

Maliban sa mga bihirang pagkakataon, pinipili ang mga ministro mula sa mga miyembro ng Parlamento. Sa paghahambing, pormal na ipinagbabawal ng konstitusyon ng Estados Unidos ang mga nahalal na opisyal na maging mga ministro (tinatawag na mga kalihim sa U.S.).

ANG OPOSISYON

Batay sa tradisyon, ang partidong may pangalawang pinakamaraming puwesto ang nagiging Official Opposition. Ang pinuno nito ay nagiging Lider ng Oposisyon.

Upang magkaroon ng opisyal na katayuan ang partido sa Commons at makakuha ng pondo para sa pananaliksik, ang isang partido ay dapat manalo ng hindi bababa sa 12 na puwesto.

Sa bawat fiscal year, ang ilang araw ay nakalaan para sa Oposisyon upang pagdebatihan ang mga isyu na pipiliin nito. Maaari rin gamitin ng Oposisyon ang mga araw na ito upang humiling na pagbotohan sa kamara ang anumang paksa na pipiliin nito. Ang partidong bumubuo ng gobyerno, gayunpaman, ang nagpapasya sa mga araw na ipagkakaloob sa Oposisyon.

MAJORITY O MINORITY NA GOBYERNO

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang mga pangunahing partido ng Canada ay ang Liberal Party of Canada, Conservative Party of Canada, Bloc Québécois, New Democratic Party at ang Green Party of Canada. Litrato: RCI

Idinidikta ng tradisyon na ang partidong nanalo ng pinakamaraming puwesto ang bubuo sa gobyerno. Kung ang isang partido ay magkakaroon ng higit sa kalahati ng mga seats sa House of Commons, isang majority government ang mabubuo at magkakaroon ng kontrol sa kapulungan.

Ngunit kung ang partidong nanalo ng pinakamaraming puwesto ay mas kaunti sa kalahati ng total seats, ito ay bubuo ng isang minority government. Ang katayuang ito ay nangangahulugan na ang mga partido ng oposisyon, na may mas maraming bilang ng mga puwesto, ay maaaring harangan ang pagpasa ng mga panukalang batas. Ang Oposisyon ay maaari ring pabagsakin ang gobyerno sa mga pangunahing bagay tulad ng budget.

Upang mamahala, ang partidong nasa kapangyarihan ay dapat magkaroon ng suporta ng kamara. Kapag mayroong minority government, maaaring subukan ng Oposisyon na pabagsakin ito sa pamamagitan ng paghahain ng non-confidence motion. Kung ang mosyon ay nakakuha ng karamihan ng mga boto mula sa mga miyembro, ang gobyerno ay babagsak.

Kapag ang gobyerno ay bumagsak, ang House of Commons ay mabubuwag at isang halalan ang ipapatawag.

Ang isang minorya na partido ay maaaring makiisa sa isa pang partido sa House of Commons upang makakuha ng ganap na mayorya. Sa ganitong mga kaso, maaaring pansamantala lang ang alyansa tulad ng Liberal Party at New Democratic Party noong 2005. Maaari rin itong pormal na alyansa kung saan ang mga partido na nagkasundo upang magkaisa ay nakakakuha ng mga posisyon sa loob ng gobyerno.

Kung ang isang partido ay naupo sa kapangyarihan nang hindi nanalo ng mga puwesto sa bawat lalawigan, pinapayagan ng tradisyon ang prime minister na magtalaga ng mga ministro mula sa mga senador na galing sa mga probinsiya na walang puwesto.

Naganap ang practice na ito noong 1979 at 1980 sa ilalim ng mga pamahalaan nina Joe Clark at Pierre Trudeau.

Ang mga senador na mga ministro ay hindi pinahihintulutang umupo sa House of Commons, ngunit maaaring umupo sa gabinete at sa Priorities Committee.

Ang prime minister ay maaari ring humirang ng isang hindi nahalal na tao bilang ministro. Ang bagong ministrong ito, gayunpaman, ay kailangang mahalal sa lalong madaling panahon sa isang by-election. Kung matatalo siya sa halalan, dapat siyang magbitiw bilang ministro.

PAANO NAHAHALAL ANG MGA MP?

Palakihin ang larawan (bagong window) Paano mo ihahalal ang isang MP o Member of Parliament? Litrato: RCI

Sa Canada, ang mga MP ay inihahalal sa isang sistema na kilala bilang first past the post. Ang mga botante ay bumoboto para sa kandidatong kanilang pinili sa kanilang riding (tinatawag din na electoral district o constituency). Ang kandidatong may pinakamaraming boto ay nagiging miyembro para sa riding. Ang partidong nanalo ng pinakamaraming riding ang bumubuo sa gobyerno.

Ang sistema ng pagboto ay hindi kasama ang proporsyonal na representasyon; sa madaling salita, maaaring bumuo ng gobyerno ang isang partido nang hindi nakakakuha ng pinakamaraming boto sa buong bansa.

Gayunpaman, isinasaalang-alang ng mga riding ang demographic density (laki ng populasyon) ng mga lalawigan at teritoryo. Dahil sa mga pagbabago sa National Register of Electors, ang bilang ng mga MP sa House of Commons ay pana-panahong nire-reassess at ang electoral boundaries ay muling inaayos.

SINO ANG MAAARING KUMANDIDATO?

Palakihin ang larawan (bagong window) Lahat ng mamamayan ng Canada edad 18 o higit pa ay maaaring tumakbo sa halalan maliban kung nahatulan na nagkasala o nakulong. Litrato: RCI

Lahat ng mamamayan ng Canada edad 18 o higit pa ay maaaring tumakbo sa halalan maliban na lang kung sila ay nahatulan na gumawa ng krimen sa ilalim ng Canada Elections Act o nakakulong sa bilangguan.

Ang ilan na may hawak ng pampublikong katungkulan ay hindi rin pinahihintulutan (mga senador, miyembro ng lehislatura ng mga probinsiya o teritoryo, ang chief at assistant chief electoral officers, mga returning officer at ilang mga hukom).

Ang mga kandidato ay maaaring kumatawan sa isang partido o tumakbo bilang independent o kahit walang designation.

Upang tumakbo, ang mga kandidato ay dapat magtalaga ng isang official agent na siyang may pananagutan sa gagastusin sa halalan. Dapat din silang magbayad ng $1,000 na deposito, na ibabalik sa sandaling magsumite ang kanilang official agent ng return of election expenses at hindi nagamit na official receipts.

Ang mga MP ay inihahalal para sa limang taong termino. Gayunpaman, kapag ang pamahalaan ay may mayorya ng mga puwesto sa Commons, ang prime minister ay tradisyonal na tumatawag ng general election sa ikaapat na taon ng kanyang termino sa opisina.

SINO ANG MAKAKABOTO?

Lahat ng mga mamamayan ng Canada edad 18 o mas matanda ay karapat-dapat na bumoto (kahit ang mga bilanggo; salamat sa isang desisyon ng Korte Suprema na inilabas noong Oktubre 31, 2002). Ilan lamang sa mga may hawak ng pampublikong opisina, tulad ng chief at assistant chief electoral officers, ang hindi pinapayagan.

Maaaring magparehistro sa listahan ng mga botante na makukuha mula sa National Register of Electors. Upang idagdag ang kanilang pangalan, maaari silang magparehistro sa kanilang polling station sa panahon ng rebisyon, na magtatapos anim na araw bago ang araw ng halalan.

Dumadami ang mga botante na maagang bumoboto at nagiging popular ang advanced voting bago ang itinatakdang araw ng halalan.

Maaari rin silang magparehistro sa special-ballot polling station, o sa polling station sa araw ng halalan para makaboto.

PULITIKAL NA PAGPOPONDO

Ang kasalukuyang Elections Act ay binago nang malaki dahil sa mga iskandalo sa sponsorship, na puminsala sa mga namamahala na Liberal noong kalagitnaan ng 2000s.

Ngayon, ang pagpopondo ng mga pulitikal na partido ay nanggagaling sa dalawang sources: mga indibidwal na kontribusyon at pampublikong pagpopondo.

Dalawang serye ng mga pag-amyenda ang naghigpit ng mga panuntunan para sa pribadong pagpopondo. Ang una, na nagmula sa Bill C-24, ay nagkabisa noong 2004 sa ilalim ng Liberal na pamahalaan ni Jean Chrétien. Ang iba pang mga probisyon ay pinagtibay ng Conservative na pamahalaan ni Stephen Harper at nagkabisa noong 2007 at 2008.

Sa ilalim ng mga batas na ito, ipinagbabawal ng Canada ang mga kontribusyon mula sa mga korporasyon, unyon at iba pang asosasyon, hindi tulad ng karamihan sa mga lalawigan at teritoryo sa Canada. Ang mga indibidwal na kontribusyon ay napapailalim din sa isang limitasyon, na regular na inaayos para sa inflation.

Bagama't ang pagpopondo mula sa mga korporasyon at unyon ay nahinto, ang direktang pampublikong pagpopondo ng mga political parties ay nadagdagan.

MGA INDIBIDWAL NA AMBAG

Nitong 2021, maaaring mag-donate ang mga indibidwal sa loob ng mga limitasyong ito:

Hanggang $1,650 sa kabuuan sa isang taon sa partikular na nakarehistrong partido Hanggang $1,650 sa kabuuan sa isang taon sa mga rehistradong asosasyon, mga kalahok sa nominasyon at mga kandidato ng isang partikular na rehistradong partido Hanggang $1,650 sa kabuuan sa bawat independyenteng kandidato sa isang halalan Hanggang $1,650 sa kabuuan sa mga kalahok sa isang partikular na kandidato sa pamumuno

Ang foreign donations ay ipinagbabawal, ngunit ang mga hindi kilalang donasyon ay pinahihintulutan kung ang mga ito ay $20 o mas mababa.

Ang Federal Accountability Act ay nagbabawal sa sinuman na tumanggap ng regalo o iba pang pabor pagkatapos maging kandidato sa isang halalan. Sa ilalim ng batas, ang regalo ay sumasaklaw sa mga kabuuan ng pera pati na rin ang mga kalakal at serbisyo na ibinibigay nang walang bayad o mas mababa sa kanilang komersyal na halaga.

PAMPUBLIKONG PAGPOPONDO

Ang mga political parties ay tumatanggap ng taunang allowance. Ito ay batay sa bilang ng mga boto na nakuha sa nakaraang halalan at nakakalat sa apat na quarters. Ang allowance ay regular na inaayos para sa inflation. Noong 2011, ang na-index na allowance ay umabot sa $2 bawat boto na nakuha. Upang maging karapat-dapat, ang isang partido ay dapat na nakakuha ng hindi bababa sa 2% ng mga balidong boto sa buong bansa, o hindi bababa sa 5% ng mga balido na boto sa mga riding kung saan ito tumakbo na isang kandidato.

Ang mga kandidato at political party ay mayroon din na bahagi ng kanilang mga gastos sa halalan na binabayaran sa kondisyon na nakakuha sila ng isang tiyak na porsyento ng mga boto. Ang mga porsyento na itinakda para sa mga partido ay kapareho ng para sa mga allowance.

Ang isang tax credit ay ibinibigay rin para sa mga kontribusyon na ginawa sa isang kandidato o political party (tinuturing na hindi direktang pampublikong pagpopondo).

IBANG MGA PROBISYON

Ang mga gastos sa halalan ng mga kandidato at partido ay napapailalim sa magkahiwalay na limitasyon batay sa bilang ng mga botante na nakarehistro.

Ang anumang donasyon na $200 o higit pa ay dapat ihayag.

Sa huli, ang mga kandidato, mga riding associations at mga political parties ay dapat maghain lahat ng mga financial reports.

GASTOS SA ISANG HALALAN

Bagama't sinasabi na walang presyo ang demokrasya, ang katotohanan ay ang pag-oorganisa at pagsasagawa ng general election, na isang prinsipyong pagpapahayag ng demokrasya, ay nagpapahiwatig ng kinakailangang malalaking gastos.

Kabilang sa mga naturang gastusin sa halalan ay ang mga suweldong ibinayad sa libo-libong mamamayang natanggap bago at sa panahon ng halalan upang matiyak na ang pagboto ay nagpapatuloy nang maayos at patas sa lahat ng 65,000 polling stations sa mga federal electoral districts sa buong bansa.

Kabilang sa iba pang mga gastos ang pagsasauli ng mga perang ginastos sa panahon ng halalan at para sa pagbibigay at pagpapakalat ng lahat ng mahahalagang impormasyon na kailangan ng mga botante ng Canada.

Kaya, magkano ang halaga ng isang federal general election para sa mga nagbabayad ng buwis sa Canada?

GASTOS SA PAG-ORGANISA

Batay sa pagtataya ng Elections Canada, gumastos ang ika-43 na general election noong Oktubre 2019 ng halagang $502.4 milyon.

Tinatayang $502.6 milyon naman ang kabuuang ginastos sa ika-42 general election noong Oktubre 2015. Ang mga numerong ito ay nakasaad sa revised estimates noong Disyembre 2020.

Ito ay isang pagtaas ng halos 73 porsyento kumpara sa ika-41 na general election noong 2011, na nagkakahalaga ng $289.7 milyon.

Para sa ika-40 na general election, ang gastos ay tinatayang $288.2 milyon (Source: Ulat ng Chief Electoral Officer of Canada).

Paghahambing sa Gastos ng Halalan Paghahambing sa Gastos ng Halalan (Sa milyon-milyong dolyar) (Kasalukuyang dolyar; hindi adjusted para sa inflation) (trier par ordre croissant) (Sa milyon-milyong dolyar) (Kasalukuyang dolyar; hindi adjusted para sa inflation) (trier par ordre croissant) 39th General Election noong 2006 (pagtatantya) (trier par ordre croissant) 39th General Election noong 2006 (pagtatantya) (trier par ordre croissant) 38th General Election noong 2004 (trier par ordre croissant) 38th General Election noong 2004 (trier par ordre croissant) 37th General Election noong 2000 (trier par ordre croissant) 37th General Election noong 2000 (trier par ordre croissant) Mga aktibidad na nauugnay sa pagsasagawa ng mga halalan sa mga ridings 126.1 108.0 89.4 Mga aktibidad sa pamamagitan ng Elections Canada sa Ottawa na nauugnay sa paghahanda at pagdaraos ng botohan 92.8 110.6 86.3 Pagbabalik ng mga gastos sa halalan ng mga kandidato at political party 53.7 56.2 24.9 Kabuuang gastos 272.6 274.8 200.6 (Sa milyon-milyong dolyar) (Kasalukuyang dolyar; hindi adjusted para sa inflation) (trier par ordre croissant) (Sa milyon-milyong dolyar) (Kasalukuyang dolyar; hindi adjusted para sa inflation) (trier par ordre croissant) 39th General Election noong 2006 (pagtatantya) (trier par ordre croissant) 39th General Election noong 2006 (pagtatantya) (trier par ordre croissant) 38th General Election noong 2004 (trier par ordre croissant) 38th General Election noong 2004 (trier par ordre croissant) 37th General Election noong 2000 (trier par ordre croissant) 37th General Election noong 2000 (trier par ordre croissant) Mga aktibidad na nauugnay sa pagsasagawa ng mga halalan sa mga ridings 126.1 108.0 89.4 Mga aktibidad sa pamamagitan ng Elections Canada sa Ottawa na nauugnay sa paghahanda at pagdaraos ng botohan 92.8 110.6 86.3 Pagbabalik ng mga gastos sa halalan ng mga kandidato at political party 53.7 56.2 24.9 Kabuuang gastos 272.6 274.8 200.6 Pinagmulan: Source: rcinet

1 Kasama ang mga gastos sa pagkuha ng mga election officer at poll officials, pag-imprenta ng mga listahan ng mga botante, at pag-upa ng mga opisina para sa mga returning officers at polling stations.

2 Kasama ang election material, pagsasanay para sa returning officers at iba pang kawani, pag-update ng National Register of Electors, mga kampanya sa advertising at awareness, ang support network at information technology.

MGA NAKARAANG HALALAN

Palakihin ang larawan (bagong window) Sa Canada, ang halalan ay dapat ipatawag sa ikatlong Lunes ng Oktubre. Litrato: RCI

Isang mahalagang susog sa Election Act ng Canada ang naging batas noong 2007. Sa ilalim ng binagong Elections Act, ang mga halalan ay dapat ipatawag sa ikatlong Lunes ng Oktubre, apat na taon pagkatapos ng nakaraang general election.

Dahil ang huling pangkalahatang halalan ay noong Oktubre 21, 2019, ang susunod na federal election ay gaganapin sana sa ikatlong Lunes ng Oktubre 2023. Ang mga partido ng oposisyon ay maaari na ipilit ang isang mas maagang halalan kung ang isang minority government ay matalo sa isang confidence vote.

Kamakailan lang, nitong ika-20 ng Setyembre 2021, ginanap ang isang federal general election sa gitna ng pandemya. Ang maagang halalan ay ipinatawag hindi ng oposisyon kundi isinulong ito ng sariling gobyerno ni Trudeau. Hiniling ni Prime Minister Justin Trudeau na sinang-ayunan naman ni Governor General Mary Simon ang pagbuwag ng kanyang gobyerno at pagtawag ng isang halalan. Wala pang opisyal na report ang Elections Canada kung magkano ang ginastos sa isinagawang general elections kamakailan. Una nang naiulat na tinatantyang hindi bababa sa $502 milyon ang kabuuang gastos sa katatapos na ika-44 na general election.

Bisitahin ang aming online resource (bagong window) upang tingnan ang detalyadong mga resulta ng lahat ng pederal na halalan mula 1867 hanggang sa kasalukuyan, kabilang ang mga partidong pampulitika na kalahok, mga miyembrong nahalal, vote tally at porsyento ng partisipasyon ng mga botante.

GENERAL ELECTION NOONG IKA-20 NG SETYEMBRE 2021 GENERAL ELECTION NOONG IKA-20 NG SETYEMBRE 2021 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 160 pwesto 32.6% Conservative 119 pwesto 33.7% NDP 25 pwesto 17.8% Bloc Québécois 32 pwesto 7.6% Green Party 2 pwesto 2.3% Independent 0 pwesto 0.2% PPC 0 pwesto 4.9% Voter turnout: 62.25% (Hindi kabilang ang mga botante na nagparehistro sa araw ng eleksyon) Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 160 pwesto 32.6% Conservative 119 pwesto 33.7% NDP 25 pwesto 17.8% Bloc Québécois 32 pwesto 7.6% Green Party 2 pwesto 2.3% Independent 0 pwesto 0.2% PPC 0 pwesto 4.9% Voter turnout: 62.25% (Hindi kabilang ang mga botante na nagparehistro sa araw ng eleksyon) Pinagmulan: Elections Canada

GENERAL ELECTION NOONG IKA-21 NG OKTUBRE 2019 GENERAL ELECTION NOONG IKA-21 NG OKTUBRE 2019 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 157 pwesto 33.1% Conservative 121 pwesto 34.4% NDP 32 pwesto 15.9% Bloc Québécois 24 pwesto 7.7% Green Party 3 pwesto 6.5% Independent 1 pwesto 0.4% PPC 0 pwesto Voter turnout: 67.0% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 157 pwesto 33.1% Conservative 121 pwesto 34.4% NDP 32 pwesto 15.9% Bloc Québécois 24 pwesto 7.7% Green Party 3 pwesto 6.5% Independent 1 pwesto 0.4% PPC 0 pwesto Voter turnout: 67.0% Pinagmulan: Elections Canada

GENERAL ELECTION NOONG IKA-19 NG OKTUBRE 2015 GENERAL ELECTION NOONG IKA-19 NG OKTUBRE 2015 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 184 pwesto 39.7% Conservative 99 pwesto 31.9% NDP 44 pwesto 19.7% Bloc Québécois 10 pwesto 4.7% Green Party 1 pwesto 3.5% Voter turnout: 68.3% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 184 pwesto 39.7% Conservative 99 pwesto 31.9% NDP 44 pwesto 19.7% Bloc Québécois 10 pwesto 4.7% Green Party 1 pwesto 3.5% Voter turnout: 68.3% Pinagmulan: Elections Canada

GENERAL ELECTION NOONG IKA-2 NG MAYO 2011 GENERAL ELECTION NOONG IKA-2 NG MAYO 2011 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 166 pwesto 39.6% NDP 103 pwesto 30.60% Liberal 34 pwesto 18.90% Bloc Québécois 4 pwesto 6.10% Green Party 1 pwesto 3.90% Voter turnout: 61.1% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 166 pwesto 39.6% NDP 103 pwesto 30.60% Liberal 34 pwesto 18.90% Bloc Québécois 4 pwesto 6.10% Green Party 1 pwesto 3.90% Voter turnout: 61.1% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-14 NG OKTUBRE 2008 GENERAL ELECTION NOONG IKA-14 NG OKTUBRE 2008 PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Conservative 143 pwesto 37.7% Liberal 77 pwesto 26.30% Bloc Québécois 49 pwesto 10% NDP 37 pwesto 18.20% IND 2 pwesto 0.6% Voter turnout: 58.8% PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Conservative 143 pwesto 37.7% Liberal 77 pwesto 26.30% Bloc Québécois 49 pwesto 10% NDP 37 pwesto 18.20% IND 2 pwesto 0.6% Voter turnout: 58.8% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-23 NG ENERO 2006 GENERAL ELECTION NOONG IKA-23 NG ENERO 2006 PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Conservative 124 pwesto 36.3% Liberal 103 pwesto 30.2% Bloc Québécois 51 pwesto 10.5% NDP 29 pwesto 17.5% IND 1 pwesto 0.5% Voter turnout: 64.7% PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Conservative 124 pwesto 36.3% Liberal 103 pwesto 30.2% Bloc Québécois 51 pwesto 10.5% NDP 29 pwesto 17.5% IND 1 pwesto 0.5% Voter turnout: 64.7% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-28 NG HUNYO 2004 GENERAL ELECTION NOONG IKA-28 NG HUNYO 2004 PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Liberal 135 pwesto 36.7% Conservative 99 pwesto 29.6% Bloc Québécois 54 pwesto 12.4% NDP 19 pwesto 15.7% IND 1 pwesto 0.3% Voter turnout: 60.9% PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Liberal 135 pwesto 36.7% Conservative 99 pwesto 29.6% Bloc Québécois 54 pwesto 12.4% NDP 19 pwesto 15.7% IND 1 pwesto 0.3% Voter turnout: 60.9% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-27 NG NOBYEMBRE 2000 GENERAL ELECTION NOONG IKA-27 NG NOBYEMBRE 2000 PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Liberal 172 pwesto 40.8% Canadian Alliance 66 pwesto 25.5% Bloc Québécois 38 pwesto 10.7% NDP 13 pwesto 8.5% Progressive Conservative 12 pwesto 12.2% Voter turnout: 61.2% PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Liberal 172 pwesto 40.8% Canadian Alliance 66 pwesto 25.5% Bloc Québécois 38 pwesto 10.7% NDP 13 pwesto 8.5% Progressive Conservative 12 pwesto 12.2% Voter turnout: 61.2% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-2 NG HUNYO 1997 GENERAL ELECTION NOONG IKA-2 NG HUNYO 1997 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 155 pwesto 38.5% Reform Party 60 pwesto 19.4% Bloc Québécois 44 pwesto 10.7% NDP 21 pwesto 11% Progressive Conservative 20 pwesto 18.8% IND 1 pwesto 1.6% Voter turnout: 67% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 155 pwesto 38.5% Reform Party 60 pwesto 19.4% Bloc Québécois 44 pwesto 10.7% NDP 21 pwesto 11% Progressive Conservative 20 pwesto 18.8% IND 1 pwesto 1.6% Voter turnout: 67% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-25 NG OKTUBRE 1993 GENERAL ELECTION NOONG IKA-25 NG OKTUBRE 1993 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 177 pwesto 41.3% Bloc Québécois 54 pwesto 13.5% Reform Party 52 pwesto 18.7% NDP 9 pwesto 6.9% Progressive Conservative 2 pwesto 16% IND 1 pwesto 3.6% Voter turnout: 69.6% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 177 pwesto 41.3% Bloc Québécois 54 pwesto 13.5% Reform Party 52 pwesto 18.7% NDP 9 pwesto 6.9% Progressive Conservative 2 pwesto 16% IND 1 pwesto 3.6% Voter turnout: 69.6% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION IKA-21 NG NOBYEMBRE 1988 GENERAL ELECTION IKA-21 NG NOBYEMBRE 1988 PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Progressive Conservative 169 pwesto 43.02% Liberal 83 pwesto 31.92% NDP 43 pwesto 20.38% Voter turnout: 75.3% PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Progressive Conservative 169 pwesto 43.02% Liberal 83 pwesto 31.92% NDP 43 pwesto 20.38% Voter turnout: 75.3% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION IKA-4 NG SETYEMBRE 1984 GENERAL ELECTION IKA-4 NG SETYEMBRE 1984 PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Progressive Conservative 211 pwesto 50.03% Liberal 40 pwesto 28.02% NDP 30 pwesto 18.81% Autre 1 pwesto 2.99% Voter turnout: 75.3% PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Progressive Conservative 211 pwesto 50.03% Liberal 40 pwesto 28.02% NDP 30 pwesto 18.81% Autre 1 pwesto 2.99% Voter turnout: 75.3% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION IKA-18 NG PEBRERO 1980 GENERAL ELECTION IKA-18 NG PEBRERO 1980 PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Liberal 147 pwesto 44.34% Progressive Conservative 103 pwesto 32.45% NDP 32 pwesto 19.78% Voter turnout: 69.3% PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Liberal 147 pwesto 44.34% Progressive Conservative 103 pwesto 32.45% NDP 32 pwesto 19.78% Voter turnout: 69.3% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION IKA-22 NG MAYO 1979 GENERAL ELECTION IKA-22 NG MAYO 1979 PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Progressive Conservative 136 pwesto 35.89% Liberal 114 pwesto 40.11% NDP 26 pwesto 17.88% Social Credit 6 pwesto 4.61% Voter turnout: 75.7% PARTIDO (trier par ordre croissant) PARTIDO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PWESTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) PORSYENTO (trier par ordre croissant) Progressive Conservative 136 pwesto 35.89% Liberal 114 pwesto 40.11% NDP 26 pwesto 17.88% Social Credit 6 pwesto 4.61% Voter turnout: 75.7% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-8 NG HULYO 1974 GENERAL ELECTION NOONG IKA-8 NG HULYO 1974 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 141 pwesto 43.16% Progressive Conservative 95 pwesto 35.44% NDP 16 pwesto 15.44% Social Credit 11 pwesto 5.06% Other 1 pwesto 0.9% Voter turnout: 71,0% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 141 pwesto 43.16% Progressive Conservative 95 pwesto 35.44% NDP 16 pwesto 15.44% Social Credit 11 pwesto 5.06% Other 1 pwesto 0.9% Voter turnout: 71,0% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-30 NG OKTUBRE 1972 GENERAL ELECTION NOONG IKA-30 NG OKTUBRE 1972 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 109 pwesto 38.46% Progressive Conservative 107 pwesto 35% NDP 31 pwesto 17.72% Social Credit 15 pwesto 7.63% Other 2 pwesto 1.19% Voter turnout: 76.7% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 109 pwesto 38.46% Progressive Conservative 107 pwesto 35% NDP 31 pwesto 17.72% Social Credit 15 pwesto 7.63% Other 2 pwesto 1.19% Voter turnout: 76.7% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-25 NG HUNYO 1968 GENERAL ELECTION NOONG IKA-25 NG HUNYO 1968 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 155 pwesto 45.5% Progressive Conservative 72 pwesto 31.4% NDP 22 pwesto 17% Other 15 pwesto 1.7% Voter turnout: 75.7% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 155 pwesto 45.5% Progressive Conservative 72 pwesto 31.4% NDP 22 pwesto 17% Other 15 pwesto 1.7% Voter turnout: 75.7% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-8 NG NOBYEMBRE 1965 GENERAL ELECTION NOONG IKA-8 NG NOBYEMBRE 1965 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 131 pwesto 39.76% Progressive Conservative 97 pwesto 32.06% NDP 21 pwesto 17.72% Other 11 pwesto 5.77% Voter turnout: 74.8% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 131 pwesto 39.76% Progressive Conservative 97 pwesto 32.06% NDP 21 pwesto 17.72% Other 11 pwesto 5.77% Voter turnout: 74.8% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-18 NG ABRIL 1962 GENERAL ELECTION NOONG IKA-18 NG ABRIL 1962 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Progressive Conservative 116 pwesto 37.3% Liberal 99 pwesto 37.4% Social Credit 30 pwesto 11.7% NDP 19 pwesto 13.4% Other 1 pwesto 0.2% Voter turnout: 79.0% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Progressive Conservative 116 pwesto 37.3% Liberal 99 pwesto 37.4% Social Credit 30 pwesto 11.7% NDP 19 pwesto 13.4% Other 1 pwesto 0.2% Voter turnout: 79.0% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-31 NG MARSO 1958 GENERAL ELECTION NOONG IKA-31 NG MARSO 1958 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Progressive Conservative 208 pwesto 53.7% Liberal 49 pwesto 33.8% CCF 8 pwesto 9.5% Voter turnout: 79.0% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Progressive Conservative 208 pwesto 53.7% Liberal 49 pwesto 33.8% CCF 8 pwesto 9.5% Voter turnout: 79.0% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-10 NG HUNYO 1957 GENERAL ELECTION NOONG IKA-10 NG HUNYO 1957 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Progressive Conservative 112 pwesto 39% Liberal 105 pwesto 42.3% CCF 25 pwesto 10.8% Social Credit 19 pwesto 6.6% Other 4 pwesto 1.3% Voter turnout: 74.1% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Progressive Conservative 112 pwesto 39% Liberal 105 pwesto 42.3% CCF 25 pwesto 10.8% Social Credit 19 pwesto 6.6% Other 4 pwesto 1.3% Voter turnout: 74.1% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-10 NG AGOSTO 1953 GENERAL ELECTION NOONG IKA-10 NG AGOSTO 1953 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 171 pwesto 50% Progressive Conservative 51 pwesto 31% CCF 23 pwesto 11.3% Social Credit 15 pwesto 5.4% Other 4 pwesto 2.3% Voter turnout: 67.5% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 171 pwesto 50% Progressive Conservative 51 pwesto 31% CCF 23 pwesto 11.3% Social Credit 15 pwesto 5.4% Other 4 pwesto 2.3% Voter turnout: 67.5% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-1 NG HUNYO 1945 GENERAL ELECTION NOONG IKA-1 NG HUNYO 1945 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 125 pwesto 41.4% Progressive Conservative 67 pwesto 27.7% CCF 28 pwesto 15.7% Social Credit 13 pwesto 4.1% Other (including the Bloc populaire) 12 pwesto 11.1% Voter turnout: 75.3% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 125 pwesto 41.4% Progressive Conservative 67 pwesto 27.7% CCF 28 pwesto 15.7% Social Credit 13 pwesto 4.1% Other (including the Bloc populaire) 12 pwesto 11.1% Voter turnout: 75.3% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-26 NG MARSO 1940 GENERAL ELECTION NOONG IKA-26 NG MARSO 1940 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 178 pwesto 54.9% Progressive Conservative 39 pwesto 30.6% Social Credit 10 pwesto n.b.[N1] Other 10 pwesto 6% CCF 8 pwesto 8.5% Voter turnout: 69.9% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 178 pwesto 54.9% Progressive Conservative 39 pwesto 30.6% Social Credit 10 pwesto n.b.[N1] Other 10 pwesto 6% CCF 8 pwesto 8.5% Voter turnout: 69.9% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-14 NG OKTUBRE 1935 GENERAL ELECTION NOONG IKA-14 NG OKTUBRE 1935 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 171 pwesto 44.4% Conservative 39 pwesto 29.8% Social Credit 17 pwesto 4.1% Other (including the Progressive Party) 11 pwesto 12.8% CCF 7 pwesto 8.9% Voter turnout: 74.2% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 171 pwesto 44.4% Conservative 39 pwesto 29.8% Social Credit 17 pwesto 4.1% Other (including the Progressive Party) 11 pwesto 12.8% CCF 7 pwesto 8.9% Voter turnout: 74.2% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-28 NG HULYO 1930 GENERAL ELECTION NOONG IKA-28 NG HULYO 1930 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 137 pwesto 49% Liberal 91 pwesto 43.9% Other (including the Progressive Party) 17 pwesto 7.1% Voter turnout: 73.5% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 137 pwesto 49% Liberal 91 pwesto 43.9% Other (including the Progressive Party) 17 pwesto 7.1% Voter turnout: 73.5% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-14 NG SETYEMBRE 1926 GENERAL ELECTION NOONG IKA-14 NG SETYEMBRE 1926 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 116 pwesto 43.6% Conservative 91 pwesto 46.2% Other (including the Progressive Party) 38 pwesto 10.2% Voter turnout: 67.7% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 116 pwesto 43.6% Conservative 91 pwesto 46.2% Other (including the Progressive Party) 38 pwesto 10.2% Voter turnout: 67.7% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-29 NG OKTUBRE 1925 GENERAL ELECTION NOONG IKA-29 NG OKTUBRE 1925 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 116 pwesto 46.6% Liberal 99 pwesto 40.4% Other (including the Progressive Party) 38 pwesto 13% Voter turnout: 66.4% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 116 pwesto 46.6% Liberal 99 pwesto 40.4% Other (including the Progressive Party) 38 pwesto 13% Voter turnout: 66.4% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-21 NG SETYEMBRE 1911 GENERAL ELECTION NOONG IKA-21 NG SETYEMBRE 1911 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 133 pwesto 51.2% Liberal 86 pwesto 47.8% Other 2 pwesto 1% Voter turnout: 70.2% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 133 pwesto 51.2% Liberal 86 pwesto 47.8% Other 2 pwesto 1% Voter turnout: 70.2% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-26 NG OKTUBRE 1908 GENERAL ELECTION NOONG IKA-26 NG OKTUBRE 1908 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 133 pwesto 50.6% Conservative 85 pwesto 47% Other 3 pwesto 2.4% Voter turnout: 70.3% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 133 pwesto 50.6% Conservative 85 pwesto 47% Other 3 pwesto 2.4% Voter turnout: 70.3% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-3 NG NOBYEMBRE 1904 GENERAL ELECTION NOONG IKA-3 NG NOBYEMBRE 1904 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 139 pwesto 52.5% Conservative 75 pwesto 46.9% Voter turnout: 71.6% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 139 pwesto 52.5% Conservative 75 pwesto 46.9% Voter turnout: 71.6% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-7 NG NOBYEMBRE 1900 GENERAL ELECTION NOONG IKA-7 NG NOBYEMBRE 1900 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 132 pwesto 52% Conservative 81 pwesto 47.4% Voter turnout: 77.4% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 132 pwesto 52% Conservative 81 pwesto 47.4% Voter turnout: 77.4% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-23 NG HUNYO 1896 GENERAL ELECTION NOONG IKA-23 NG HUNYO 1896 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 118 pwesto 45.1% Conservative 88 pwesto 46.3% Other 7 pwesto 8.6% Voter turnout: 62.9% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 118 pwesto 45.1% Conservative 88 pwesto 46.3% Other 7 pwesto 8.6% Voter turnout: 62.9% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-5 NG MARSO 1891 GENERAL ELECTION NOONG IKA-5 NG MARSO 1891 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 123 pwesto 52% Liberal 92 pwesto 46.4% IND 2 pwesto 1.6% Voter turnout: 64.4% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 123 pwesto 52% Liberal 92 pwesto 46.4% IND 2 pwesto 1.6% Voter turnout: 64.4% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-22 NG PEBRERO 1887 GENERAL ELECTION NOONG IKA-22 NG PEBRERO 1887 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 123 pwesto 50.7% Liberal 92 pwesto 48.9% Voter turnout: 70.1% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 123 pwesto 50.7% Liberal 92 pwesto 48.9% Voter turnout: 70.1% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-20 NG HUNYO 1882 GENERAL ELECTION NOONG IKA-20 NG HUNYO 1882 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 139 pwesto 53.4% Liberal 71 pwesto 46.6% Voter turnout: 70.3% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 139 pwesto 53.4% Liberal 71 pwesto 46.6% Voter turnout: 70.3% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-17 NG SETYEMBRE 1878 GENERAL ELECTION NOONG IKA-17 NG SETYEMBRE 1878 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 137 pwesto 53.2% Liberal 69 pwesto 45.1% Voter turnout: 69.1% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 137 pwesto 53.2% Liberal 69 pwesto 45.1% Voter turnout: 69.1% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-22 NG ENERO 1874 GENERAL ELECTION NOONG IKA-22 NG ENERO 1874 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 133 pwesto 53.8% Conservative 73 pwesto 45.4% Voter turnout: 69.6% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Liberal 133 pwesto 53.8% Conservative 73 pwesto 45.4% Voter turnout: 69.6% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-12 NG OKTUBRE 1872 GENERAL ELECTION NOONG IKA-12 NG OKTUBRE 1872 Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 103 pwesto 49.9% Liberal 97 pwesto 49.1% Voter turnout: 70.3% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 103 pwesto 49.9% Liberal 97 pwesto 49.1% Voter turnout: 70.3% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

GENERAL ELECTION NOONG IKA-7 NG AGOSTO HANGGANG IKA-20 NG SETYEMBRE 1867 (TUMAGAL NG ILANG LINGGO) GENERAL ELECTION NOONG IKA-7 NG AGOSTO HANGGANG IKA-20 NG SETYEMBRE 1867 (TUMAGAL NG ILANG LINGGO) Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 101 pwesto 50% Liberal 80 pwesto 49% Voter turnout: 73.1% Partido (trier par ordre croissant) Partido (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Pwesto (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Porsyento (trier par ordre croissant) Conservative 101 pwesto 50% Liberal 80 pwesto 49% Voter turnout: 73.1% Pinagmulan: CBC/Radio-Canada Libraries and Archives

CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS

Sa Ottawa noong Abril 17, 1982, nilagdaan ni Queen Elizabeth II ang Canada Act 1982 na naisabatas, winawakasan nito ang kapangyarihan ng British Parliament na makapag-amyenda sa konstitusyon ng Canada. Ang proklamasyon na ito ay nangangahulugan na ang Canada na ang masusunod sa nais nitong gawin sa mga usapin tungkol sa konstitusyon. Ang Canada ay, sa madaling salita, nailipat (patriated) ang konstitusyon. Isa sa pangunahing tampok ng batas ay ang Charter of Rights and Freedoms na nakapaloob sa konstitusyon.

Sa Charter, ang mga pangunahing prinsipyo na nagbubuo sa mga karapatan at kalayaan ng mga Canadian (karamihan, kalayaan at demokrasya) ay binigyang buhay sa konstitusyon. At dahil ito ay nakaukit sa konstitusyon, ang Charter ay higit na mataas sa iba pang mga batas.

ISANG MAHABANG PROSESO

Sa isang koleksyon ng mga sanaysay na inilathala noong 1996 bilang The Canadian Charter of Rights and Freedoms, itinuro ni Brian Dickson, isang dating punong mahistrado ng Korte Suprema, na ang pagkakatatag ng Charter sa konstitusyon ay resulta ng mahabang proseso. Nagsimula ang alamat noong 1867 nang maipasa ang British North America Act. Ang proseso ay naging mabilis pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa sandaling ang Universal Declaration of Human Rights ay pinagtibay noong 1948 at ang iba't ibang mga internasyonal na kasunduan ay nilagdaan.

Sa Canada, pinagtibay ng gobyerno ni John Diefenbaker ang Canadian Bill of Rights noong 1960, at ito ay ipinapatupad pa rin magpahanggang ngayon. Noong 1970, ginamit ng Korte Suprema, sa isang sikat na desisyon (Drybones), ang Bill of Rights para tanggalin ang ilang probisyon ng Indian Act na itinuring na diskriminasyon. Ang desisyon ay kapansin-pansin na, sa unang pagkakataon, pinawalang-bisa ng korte ang mga legal na probisyon batay sa isa pang batas, isang kaugalian na naging karaniwan mula nang maipasa ang Charter. Bago ang desisyon ng Drybones, kinikitil lamang ng mga korte ang mga batas kapag ang pagkakabaha-bahagi ng mga hurisdiksyon sa pagitan ng Ottawa at ng mga lalawigan ay hindi nasunod.

Higit pa rito, nang magkaroon ng bisa ang Canadian Charter, ang kabuuang walong probinsya ay nagpasa ng mga batas na nagpoprotekta sa mga karapatang pampulitika at mga pangunahing kalayaan. Ang una ay ang Saskatchewan noong 1943. Nang maglaon, sumunod ang iba: Ontario noong 1962, Nova Scotia noong 1963, Alberta noong 1966, New Brunswick noong 1967, Prince Edward Island noong 1968, Newfoundland noong 1969, British Columbia noong 1969, Manitoba noong 1970 at Quebec noong 1975.

EPEKTO NG CHARTER

Ang Seksyon 52 ng Constitution Act ay nagsasaad na ang anumang batas na hindi naaayon sa Charter ay walang bisa o epekto. Ang Seksyon 24 ay nagsasabi na kung ang mga karapatan sa ilalim ng Charter ng sinuman ay tinanggihan ay maaaring dumulog sa mga korte para humiling ng remedyo. Sa nakalipas na 20 taon, ang mga probisyong ito ay humantong sa napakalaking bilang ng mga apela sa korte sa pagpapatupad ng Charter. Sa kanyang sanaysay, iniulat ni Brian Dickson na mula 1984 hanggang 1995, ang Korte Suprema ay nagbaba ng 225 na desisyon sa mga kaso na may kaugnayan sa Charter. Ngayon, ang bilang na ito ay tumaas pa sa 425.

Supreme Court Judge Bertha Wilson. Litrato: RCI

Sa aklat na The Charter: Ten Years After na inilathala noong 1992, isinulat ng isa pang hukom ng Korte Suprema, si Bertha Wilson, na kapag pinagtibay ang Charter, obligado ang mga hukom na suriin ang kanilang tungkulin sa ilalim ng batas na ito. Napagpasyahan nila na mayroon silang tungkulin na tiyakin na ang mga pamahalaang pederal at panlalawigan ay gumagawa ng batas alinsunod sa mga nakasaad sa Constitution at sa Charter. Alinsunod dito, ang mga hukom ay maaari na ngayong magdesisyon na ang isang partikular na probisyon ay labag sa konstitusyon sa ilalim ng Charter, isang bagay na paulit-ulit nilang ginagawa.

Ang pagpapatibay ng Charter ay umani at patuloy na umaani ng malaking pagpuna. Ang ilan ay nagsasabi na ang Charter ay labis na naghuhusga sa mga relasyon sa pagitan ng mga Canadian, nagbibigay sa mga hukom ng labis na kapangyarihan o kinakikitaan na higit na pinapaboran ang mga karapatang pang-indibidwal kaysa mga karapatang pangkalahatan.

Isang saksi at kung minsan ay isa sa may malaking ginagampanan sa mahabang debate sa konstitusyon, sinabi ni Senador Gérald-A. Beaudoin na ang Canadian Charter of Rights and Freedoms ay nagkaroon ng malaki, malalim at irreversible na epekto sa mga Canadian. Malaki ang epekto sa constitutionalization ng mga karapatan at kalayaan, na ngayon ay protektado mula sa mga pag-amyenda tulad ng mga ordinaryong batas. Malalim ito dahil napakaraming karapatan at kalayaan ang nai-constitutionalize (mga pangunahing kalayaan, karapatang bumoto, legal na garantiya, karapatan sa pagkakapantay-pantay, karapatan sa wika). At ito ay irreversible dahil ang mga Canadian ngayon ay higit na subsob sa kanilang mga karapatan at kalayaan kaysa dati at iginigiit at mariin nilang ipinagtanggol, gaya ng ipinapakita sa mga liham na ipinadala sa Senado ng mga Canadian na nag-aalala tungkol sa saklaw ng ilang mga panukalang batas. Walang gobyerno ang mangangahas na bawiin ang Charter at ibalik ang oras, sabi ni Senator Beaudoin.

Nang magkabisa ang Charter, malaki rin ang nabago nito kung paano nagtrabaho ang mga legal practitioner. Kinailangan nilang simulan ang mas malawak na pagtingin sa panukalang batas sa posibleng epekto sa mga pangunahing karapatang pantao. Si Francis Gervais, isang dating presidente ng Quebec Bar, ay nagsabi na ang mga abogado ay dapat na ngayong pag-isipan nang higit pa ang mga implikasyon ng kanilang mga kilos dahil ang ilang legal na paraan, kahit balido, ay maaaring tanggihan dahil hindi ito naaayon sa mga pangunahing karapatan. Binago nito ang trabaho ng mga abogado at pinahirapan ito ng kaunti, sabi ni G. Gervais. Kailangan na naming suriin ang mga isyu sa ibang paraan. Ito ay isang bagong paraan ng pag-iisip, ngunit ito ay nakasanayan na namin.

CAVEAT

Ipinaliwanag ni Brian Dickson, gayunpaman, na ang epekto ng Charter ay may hangganan at ang saklaw nito ay maaaring limitahan. Binanggit niya ang seksyon 1 ng Charter, na nagpapahintulot sa mga limitasyon sa paggamit ng ilang mga karapatan at kalayaan, sa kondisyon na ang mga limitasyong ito ay "makatwiran at maaaring ipakita na makatarungan sa isang malaya at demokratikong lipunan." Binanggit din niya ang seksyon 33, na nagbibigay-daan sa isang pamahalaan na bawasan ang pagpapatupad ng mga probisyon ng Charter sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na notwithstanding clause.

ANG SAGA NG KONSTITUSYON NG CANADA

Noong 1981, naabot ng Canada ang isang milestone sa kasaysayang pampulitika nito: naglabas ang House of Commons at Senado ng magkasanib na pahayag kay Queen Elizabeth II na humihiling ng patriation ng konstitusyon ng Canada. Ang hakbang na ito, na parehong symbolic at political, ay nagbigay-daan sa Canada na makamit ang ganap na kalayaan mula sa monarkiya ng Britanya pagkatapos ng isang pulitikal at legal na saga na tumagal ng 115 taon, na ang epekto ay nararamdaman pa rin ngayon sa larangan ng pulitika. Sa paglipas ng mga taon, ang hindi nalutas na usapin ng konstitusyon ay naging bulwagan para sa isang walang hanggang labanan sa pagitan ng mga puwersa ng pagkakaiba-iba at pagkakaisa na iniikutan ng lipunang Canadian. Tuklasin natin ang mga dahilan kung bakit.

ANO ANG KONSTITUSYON?

Ang konstitusyon ang pulitikal at legal na pundasyon ng isang bansa. Ang ating konstitusyon ay nagsasaad ng mga prinsipyo at karaniwang layunin na hinahangad ng ating lipunan at nagtatakda rin ng mga tuntunin na nagtatatag at gumagabay sa mga relasyon sa pagitan ng ating bansa at ng mga pamahalaan nito. Tinatatag nito ang ating mga pangunahing institusyong pampulitika at legal (House of Commons, Senado, Korte Suprema, mga lehislatura ng probinsiya) at ipinapaliwanag kung paano gumagana ang mga ito. Ipinapahiwatig nito kung paano ipinapasa at ipinapatupad ang mga batas, kung paano ibinabahagi ang kapangyarihan sa pagitan ng mga pederal at panlalawigang pamahalaan at kung paano nananagot ang mga korte at institusyong pampulitika sa mga Canadian. Dagdag pa rito, maraming batas na may dimensyon sa konstitusyon (tulad ng Official Languages ​​Act) ang tumutulong sa ating bansa sa kabuuan para umunlad.

MGA PANGUNAHING PANGYAYARI SA KONSTITUSYON

Bago ang 1982 (ang taon na opisyal na na-patriate ang ating konstitusyon), ang mga constitutional principle ng Canada ay nakapaloob sa British North America Act (BNA Act). Ipinasa ng British Parliament noong 1867 upang pag-isahin ang mga kolonya ng Britanya sa North America sa isang pagkakakilanlan. Bagama't naihulma ng mga Fathers of Confederation, hindi pinahintulutan ng konstitusyonal na dokumentong ito ang mga Canadian na amyendahan ang nilalaman nito. Ang British Parliament lang ang pinahintulutan na gawin ito dahil hindi magkasundo ang Fathers sa paraan ng pag-amyenda sa naisabatas noong 1867. Sa paglipas ng mga taon, nais ng mga Canadian na magkaroon ng higit na kontrol sa sariling kapalaran bilang isang bansa at ayaw na nilang dumaan pa sa London para amyendahan at pamahalaan ang balangkas sa kanilang sariling mga batas at patakaran.

Ang kasaysayan ng Constitution of Canada ay aktwal na nagsimula noong 1864 sa Charlottetown, Prince Edward Island. Iminungkahi ng mga delegado mula sa P.E.I., New Brunswick, Nova Scotia at sa Lalawigan ng Canada (Quebec at Ontario), sa initiative ni Sir John A. Macdonald, na pag-isahin ang mga kolonya ng Britanya ng North America sa loob ng isang pederasyon. Sa madaling salita, ang mga kolonya ay pagsasama-samahin at pangangasiwaan ng isang sentral na pamahalaan na maaaring pamahalaan ang kanilang mga karaniwang interes tulad ng mga border, depensa, mga ruta ng transportasyon at pera.

Sa pangalawang pagpupulong na ginanap sa Quebec City, pinagtibay ng mga delegado ang 72 resolusyon na bumubuo sa British North America Act. Noong 1866, ang mga delegado mula sa Lalawigan ng Canada, Nova Scotia at New Brunswick ay naglakbay sa London upang maisulat ang opisyal na bersyon ng British North America Act, na magtatatag ng Canadian Confederation.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ipinasa ng British Parliament ang British North America Act (BNA Act) noong 1867 upang pag-isahin ang mga kolonya ng Britanya sa North America. Litrato: RCI

BRITISH NORTH AMERICA ACT

Noong 1867, pinagbigyan ng British Parliament ang kahilingan ng mga kolonya nito sa North America at ipinasa ang British North America Act. Ang mga pundasyon ay inilatag para sa Canada na kilala natin ngayon. Pinag-isa ng nasabing batas ang mga kolonya ng Lalawigan ng Canada (Quebec at Ontario), New Brunswick at Nova Scotia sa loob ng isang pederasyon. Kasabay nito, ang batas ay nagbigay sa dominyon ng isang pederal na pamahalaan at nagbigay sa mga kolonya ng hiwalay na mga lehislatura ng probinsiya (magkabahaging hurisdiksyon at kapangyarihan). Ang mga Fathers of Confederation ay unang pinili ang pangalan na Kingdom of Canada (Kaharian ng Canada,) ngunit dahil ang mga opisyal ng Britanya ay tumutol, pinili nila sa halip ang terminong Norman na dominion, na makikita sa Psalm 72 ng Bibliya ( Siya ay magkakaroon din ng dominion mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa ilog hanggang sa dulo ng kalupaan. ).

Gayunpaman, nasa London pa rin ang eksklusibong karapatan na amyendahan ang mga tuntunin ng batas. Para naman sa mga probinsya, nakakuha sila ng karapatang amyendahan ang kanilang sariling balangkas ng konstitusyon, maliban sa mga responsibilidad ng governor general. Ang batas ay ang ikaapat na konstitusyon para sa mga kolonya ng North America pagkatapos ng Quebec Act (1774), Constitutional Act (1791) at Act of Union (1840).

Litrato ni Wilfrid Laurier. Litrato: RCI

BAKIT NAGKAISA?

Sa totoo lang, nagkaisa ang mga kolonya upang magbantay laban sa mga banta nila laban sa isa't isa. Sa isang federated system, ang French-speaking Catholic na kolonya sa Lower Canada (Quebec) ay protektado mula sa English-speaking Protestant majority, na naging banta sa kultura, wika, sistema ng batas sibil, relihiyon at sistema ng edukasyon nito. Ang proteksyong ito ay nangyari dahil ang federated system ay nagbigay sa mga kalahok na kolonya ng isang lehislatura (parlamento) at kinilala ang kanilang mga pagkakaiba.

Ito ang parehong dahilan na nag-udyok sa English-speaking Protestants mula Upper Canada (Ontario) na sumali sa pederasyon. Natakot sila na mangibabaw ang French speakers sa kanilang mga institusyong pampulitika at panlipunan. Ang mga Atlantic colonies, natakot naman na mapabilang sa Province of Canada (Quebec at Ontario), isang rehiyon na dayuhan sa kanila. Higit pa rito, para sa London at sa mga otoridad sa kolonya, ang unyon na ito ay nagbigay ng magandang proteksyon mula sa pang-ekonomiyang pang-akit ng Estados Unidos at sa mga ginagawang pagpalawak ng mga Amerikano sa Canada.

Sa mga taon na sumunod matapos ang Canadian Confederation, marami pang kolonya ang sumali sa hanay ng Canada. Noong 1870, nilikha ng Parliament of Canada ang lalawigan ng Manitoba. Noong 1871, sumali ang British Columbia kasabay ng pangako na maiugnay ito sa riles sa ibang bahagi ng bansa. Pagkalipas ng dalawang taon, noong 1873, ang Prince Edward Island ay sumali na rin sa Canada. Noong 1875, ipinasa ng Parliament ang Northwest Territories Act. Noong 1880, inilipat ng London ang mga ari-arian nito sa Arctic sa Canada. Ang Yukon ay naging isang autonomous na teritoryo noong 1898, at ang mga lalawigan ng Saskatchewan at Alberta ay nilikha ng Parliament noong 1905. Sa wakas, ang Newfoundland ay idinagdag noong 1949.

Lumang litrato ng mga sundalong Canadian. Litrato: Radio-Canada

BALFOUR DECLARATION

Sa mga taon bago ang Unang Digmaang Pandaigdig, ang Canada ay lumago bilang isang bansa at naging kilala sa mundo sa pamamagitan ng paglikha ng isang departamento ng external affairs, sa pamamagitan ng pagtanggi na makibahagi sa mga colonial wars na sumasakop sa British Empire at, higit sa lahat, sa pamamagitan ng pagsanib sa League of Nations at sa International Labor Organization noong 1919.

Noong 1926, pinagtibay ng mga miyembro ng Imperial Conference of British Empire ang Balfour Declaration, na nagbigay ng awtonomiya sa mga dominyon ng Britanya (Canada, Newfoundland, Australia, South Africa, Ireland at New Zealand) at inalis ang anumang pagpapasakop sa Great Britain.

Nahikayat sa pagkilalang ito, nagkasundo ang Parliament of Canada noong 1927, sa udyok ni Minister of Justice Ernest Lapointe, na i-patriate ang konstitusyon upang ito ay mabago ng walang kailangang pahintulot ng London. Nagsimula ang isang mahabang pagtatalo sa pulitika at legal na tumagal sa loob ng 55 taon bago sumang-ayon ang Ottawa at ang mga lalawigan (maliban sa Quebec) sa isang katanggap-tanggap na pormula para sa patriation at pag-amyenda sa konstitusyon.

STATUTE OF WESTMINSTER

Noong Disyembre 11, 1931, opisyal na ipinagkaloob ng Statue of Westminster ang kalayaan sa mga nasasakupan. Ibinigay ng London ang mga kapangyarihan nito sa kanilang konstitusyon at ang pag-amyenda sa mga batas ng Britanya na dating namamahala sa kanila. Ngunit sa Canada, pagkatapos ng kabiguan ng pangalawang federal-provincial conference sa pagbuo ng isang pormula sa pag-amyenda, hiniling ng gobyerno ng Canada na ang konstitusyon nito ay maging exempt sa batas at ang London ay magreserba ng kapangyarihan na gumawa ng mga pagbabago habang nakabinbin ang isang kasunduan. Noong 1935, nauwi sa wala ang ikatlong kumperensya. Hindi pa rin magawa na magkasundo ng mga opisyal ng probinsiya at pederal. Ang hindi pagkakasundo na ito ay magtatagal ng napakahabang panahon.

Noong 1949, ang Parliament of Canada ay nagsagawa ng isang bahagyang patriation ng British North America Act. Pinagana nito ang mga pag-amyenda sa konstitusyon ng Canada para sa mga usaping panloob, ngunit pinanatili ang kontrol ng London sa mga pangunahing pagbabago. Bilang karagdagan, ang Korte Suprema ng Canada ay naging pinakamataas na hukuman sa lupain at idineklara na karapat-dapat na mamuno sa mga pagtatalo sa konstitusyon sa Canada bilang kapalit ng Judicial Committee of the Privy Council.

Mula 1960 hanggang 1978, nagdaos ang Canada ng ilang kumperensya sa konstitusyon. Litrato: RCI

PAULIT-ULIT NA PAGKABIGO

Mula 1960 hanggang 1978, nagdaos ang Canada ng ilang kumperensya sa konstitusyon at gumawa ng iba't ibang pagtatangka na sumang-ayon sa proseso ng patriation at isang pormula sa pag-amyenda—ngunit hindi nagtagumpay. Ang Fulton-Favreau Formula, halimbawa, ay iminungkahi noong 1961. Noong 1968, ang konstitusyon ay sumailalim sa isang buong pagsusuri na humantong sa Victoria Formula. Ang masalimuot na panukala sa pag-amyenda na ito ay nangangailangan ng pahintulot ng alinmang lalawigan na magkakaroon o mayroon ng isang-kapat o higit pa sa populasyon ng Canada, karagdagan ito sa kinakailangang pahintulot ng hindi bababa sa dalawang lalawigan sa Atlantic at hindi bababa sa dalawang Western provinces na naglalaman ng kalahati o higit pa sa kabuuang Western population. Kasama rin sa panukala ang mga karapatan sa wika at mga garantiyang likas na para sa Korte Suprema sa konstitusyon.

Noong 1971, pinagsama ng prime minister at mga premier ang mga panukalang ito sa isang draft na constitutional charter (Victoria Charter), na kanilang isinumite para sa pag-apruba sa lahat ng mga lehislatura ng probinsiya. Sa Quebec, ang Victoria Charter ay nakatagpo ng malakas na pagtutol, at si Premier Robert Bourassa ay tumanggi na magrekomenda sa mga Quebecers ng isang charter na itinuturing niyang nakapipinsala sa Quebec. Noong 1976, kinondena ni Prime Minister Pierre Trudeau ang posisyong ito at nagbanta na ipagpatuloy ang unilateral na patriation ng Constitution of Canada. Sa parehong taon, nakuha ng Parti québécois ang kapangyarihan sa Quebec.

Noong 1979, inihain ng Pépin-Robarts Commission ang isang ulat na may 75 na rekomendasyon upang malutas ang hindi pagkakasundo sa konstitusyon. Iminungkahi ng komisyon ang asymmetrical federalism, na magbibigay sa mga lalawigan ng karagdagang kapangyarihan, lalo na sa mga karapatan sa wika. Ngunit tinanggihan ng Ottawa ang option na ito at permanenteng ipinagpaliban ang Pépin-Robarts Report.

Ang pagnanais ng soberanya ng Quebec. Litrato: RCI

ANG USAPIN SA QUEBEC

Noong 1980, ang Parti québécois, marahil dismayado dahil sa hindi pagkakasundo sa konstitusyon at ang pagtanggi sa kanilang mga kahilingan para sa kultural at pampulitikang pagkilala, ay nagmungkahi ng kasarinlan sa mga Quebecers. Ang bid na ito para sa succession kasama ng sovereignty-association ay pinagbotohan ng mga taga-Quebec sa panahon ng isang harrowing referendum.

Sa bisperas ng referendum, ang Prime Minister na si Pierre Trudeau ay nagpahayag ng isang masiglang talumpati na nangangako ng malalimang pagbabago sa pederalismo kung nanaisin ng mga Quebecers na manatiling bahagi ng Canada.

Ang kanyang panawagan ay tila narinig at tinanggihan ng 59.1% ng mga Quebecers ang option na humiwalay. Nalungkot sa mapait na pagkatalo na ito, nakipag-usap si Premier René Lévesque sa libo-libong mga soberano sa Paul Sauvé Arena at binigkas ang tumatak na mga salitang: Kung tama ang pagkakaintindi ko, sinasabi niyo sa akin, ‘Hanggang sa susunod! (If I understand it right, you’re telling me, ‘Until next time’)

Ang Party quebecois na nagdaos ng referendum noong Hunyo 9, 1980. Litrato: RCI

PATRIATION NG KONSTITUSYON

Noong 1980, sa harap ng patuloy na hindi pagkakasundo sa konstitusyon, si Prime Minister Pierre Trudeau ay naghain ng isang resolusyon sa House of Commons na ukol sa isang magkasanib na talumpati ng Senado at ng House of Commons para kay Queen Elizabeth II. Layunin nito ang unilateral na mailipat ang Constitution of Canada na nakapaloob din ang isang Charter of Rights and Freedoms.

Noong Abril 1981, ang mga probinsya, maliban sa Ontario at New Brunswick, ay pumirma ng isang kasunduan sa pagitan nila sa proseso ng patriation at pag-amyenda sa formula (Vancouver Formula) upang mabawi ang mga plano ng Ottawa na kumilos ng mag-isa sa pag-patriate sa konstitusyon. Noong Abril 28, ang Manitoba, Quebec at Newfoundland ay nagtungo sa Korte Suprema upang labanan ang unilateral na patriation ng Ottawa sa konstitusyon. Noong Setyembre ng taong iyon, pinaniwalaan ng Korte Suprema, sa isang 7-2 na desisyon, na ang mga plano ng Ottawa ay sumalungat sa mga constitutional convention na nangangailangan ng pahintulot ng mga probinsya para sa anumang pagbabago sa kanilang mga kapangyarihan.

Ang House of Commons noong panahon ng patriation ng constitution. Litrato: RCI

ONE LAST TIME CONFERENCE

Bago magpatuloy unilaterally na i-patriate ang Constitution, nag-organisa ang Ottawa ng isang one last time constitutional conference bilang huling pagtatangka upang makuha ang suporta ng mga probinsya para sa patriation plan nito. Noong gabi ng Nobyembre 4-5, siyam na probinsya ang sumang-ayon sa kawalan ng delegasyon ng Quebec sa isang panukala sa konstitusyon at isang susog na pormula. Ang dating nagkakaisa na walong lalawigan laban sa Ottawa ay nabasag.

Nalaman ni René Lévesque kinaumagahan na ang isang kasunduan ay nilagdaan ng wala siya. Ang hakbang na ito ay naghiwalay sa Quebec at nagpalala ng relasyon sa pagitan ng Quebec City at Ottawa. Ang kasunduan na naabot sa panahon na kung minsan ay tinatawag na gabi ng mahabang kutsilyo (night of the long knives) ay hiniram mula sa Vancouver Formula, ngunit tinanggal ang karapatan sa pinansiyal na kabayaran ng lalawigan na pipiliin ang hindi pagsuporta sa pag-amyenda sa konstitusyon.

Noong Abril 17, 1982, ang Constitution Act ay nilagdaan bilang batas ni Queen Elizabeth II. Litrato: RCI

PROKLAMASYON NG CONSTITUTION ACT

Noong Abril 17, 1982, ang Constitution Act (tinanggihan ng Quebec) ay nilagdaan bilang batas ni Queen Elizabeth II sa isang opisyal na seremonya sa Ottawa. Kasama sa Constitution of Canada, bilang karagdagan sa Act of 1867, ang Charter of Rights and Freedoms at isang pormula sa pag-amyenda.

Ang amending formula ay nagsasaad na karamihan sa mga pagbabago sa konstitusyon ay kailangang aprubahan ng two-thirds ng mga lalawigan na ang mga mamamayan ay kumakatawan sa kalahati o higit pa sa kabuuang populasyon ng Canada. Gayunpaman, ang pag-apruba ng lahat ng mga lalawigan ay kinakailangan para sa mga pagbabago sa representasyon sa House of Commons, mga opisyal na wika, ang Korte Suprema at ang amending formula para sa konstitusyon.

Nagbigay ng talumpati si Prime Minister Brian Mulroney. Litrato: RCI

MEECH LAKE ACCORD

Matapos makuha ng Conservatives ang kapangyarihan sa Ottawa noong 1984, nagbigay ng makasaysayang talumpati si Prime Minister Brian Mulroney sa Sept-Îles na nangangako na maabot ang isang kasunduan na magdadala sa Quebec sa Constitution Act ng 1982 na may karangalan at dignidad. Ang Quebec, na pabor sa mga Conservatives, ay naglatag ng limang kondisyon para suportahan ang Constitution Act, kabilang ang pagkilala sa isang natatanging katayuan para sa lalawigan sa loob ng Confederation.

Noong Abril 30, 1987, tinanggap ng prime minister at mga premier ang mga kondisyong ito. Sa parehong taon, ang malawak na mga tuntunin ng Meech Lake Accord ay pinagtibay sa Ottawa pagkatapos ng mahabang oras ng debate. Gayunpaman, ang kasunduan ay kailangan pa rin pagtibayin (aprubahan ng mayoryang boto) ng lahat ng provincial legislature at ng House of Commons sa loob ng tatlong taon.

Ang mga kondisyon ng Quebec para sa pag-endorso ng Constitution Act ng 1982 ay:

Pagkilala sa Quebec bilang isang natatanging lipunan Pagtaas ng kapangyarihan ng Quebec sa imigrasyon Pagbibigay sa Quebec ng ilang input sa paghirang ng mga hukom ng Korte Suprema Paglilimita sa kapangyarihan sa paggastos ng pederal Pagkilala sa karapatan ng Quebec na mag-veto sa mga pagbabago sa konstitusyon

Nagbigay ng talumpati si Robert Bourassa. Litrato: RCI

Sa loob ng tatlong taon, ang suporta para kay Meech mula sa English-speaking provinces ay patuloy na nawala. Ang Manitoba ang unang tumutol sa kasunduan pagkatapos na ipanawagan ng gobyerno ng Quebec ang notwithstanding clause na itaguyod ang Bill 178 ukol sa mga panlabas na karatula. Sumunod na dumating ang Newfoundland nang si Clyde Wells, ang Liberal premier nito, ay tumutol sa Meech. Parehong tumanggi at na i-hold ang botohan na naka-iskedyul sa kanilang lehislatura batay sa kasunduan.

Noong Mayo 1990, isang grupo ng Quebec MPs na pinamumunuan ni Lucien Bouchard ang humiwalay sa Conservative Party. Sa kalaunan ay bumuo sila ng Bloc québécois. Noong Hunyo 22, 1990, ang tatlong taong deadline ay nag-expire, tuluyan nitong pinatay ang Meech Lake Accord. Inihayag ni Robert Bourassa na hindi na siya makikipag-ayos sa iba pang mga premier at maghihintay ng wastong alok mula sa Ottawa bago muling buksan ang mga pag-uusap sa konstitusyon.

BÉLANGER-CAMPEAU COMMISSION

Noong Setyembre 4, 1990, itinatag ng Quebec ang Bélanger-Campeau Commission para itaguyod ang constitutional future ng lalawigan. Ang 36 na miyembro nito ay dumalo sa limang buwan na mga pampublikong pagdinig sa usapin. Nakatanggap sila ng mahigit 600 submissions, karamihan sa kanila ay ipinaglalaban ang tahasang soberanya (secession) ng Quebec. Noong Marso 27, 1991, inilabas ng komisyon ang ulat nito.

Dahil hindi nauunawaan ng ibang bahagi ng Canada ang mga adhikain ng Quebec, inirekomenda ng komisyon na ang Quebec National Assembly ay magpatibay ng batas sa hinaharap sa pulitika at konstitusyon ng Quebec na mangangailangan ng isang referendum sa soberanya sa Hunyo o Oktubre 1992. Dalawang parliamentary commissions ang iminungkahi rin kung sakaling ang yes ay nanalo sa referendum (isa para pag-aralan ang proseso ng pagkamit ng soberanya at ang isa ay para pag-aralan ang anumang partnership offer na gagawin ng Canada).

Lumang logo ng Liberal Party. Litrato: RCI

ALLAIRE REPORT

Ang kabiguan ng Meech, na nakita ng mga Quebecers bilang isang malinaw na mensahe mula sa ibang bahagi ng Canada, ay nagdulot ng muling pagkabuhay ng damdaming nasyonalista sa Quebec. Kahit na ang makasaysayang pederalista na Quebec Liberal Party ay pinagtibay ang Allaire Report (noong Marso 1991). Isang tunay na pag-atake sa pederal na sistema ng Canada, ang ulat ay nagmungkahi ng isang malaking paglipat ng kapangyarihan kung saan ang Quebec ay bibigyan ng eksklusibong kontrol sa 22 areas ng jurisdiction.

Sa ilalim ng iminungkahing pederal na reporma, maliban sa siyam na areas ng shared jurisdiction, pananatilihin ng Ottawa ang eksklusibong kontrol sa limang area lamang (depensa, taripa, pera, pagkakapantay-pantay, pamamahala ng pampublikong utang). Kasama rin sa reporma ang pagtanggal sa Senado ng Canada at pagpapatibay ng isang amending formula ng konstitusyon na nangangailangan ng pag-apruba ng hindi bababa sa kalahati ng populasyon ng Canada, kasama ang Quebec.

Quebec premier Robert Bourassa. Litrato: RCI

CHARLOTTETOWN ACCORD

Noong Marso 1992, ang dating prime minister na si Joe Clark, na hinirang ni Brian Mulroney upang ipagpatuloy ang mga negosasyon sa konstitusyon, ay nagpatawag ng isang bagong round ng multilateral na negosasyon sa pagitan ng Ottawa, ang siyam na English-speaking provinces, ang dalawang teritoryo pati na rin ang apat na pinunong Aboriginal. Naabot nila ang isang panukala noong Hulyo 7, 1992, na magbibigay halaga sa Meech ng Quebec, isang kinatawan sa Senado para sa mga West provinces at isang karapatan sa sariling pagpapasya para sa mga taong Aboriginal.

Ang mga Quebecers ay nanatiling maingat tungkol sa tinatawag na makasaysayang kasunduan. Inanunsyo ng Ottawa noong Agosto 1992 na ang isang pambansang referendum ay magaganap at papatibayin ang kasunduan sa konstitusyon. Noong Oktubre 26, ang Charlottetown Accord ay tinanggihan ng anim na probinsya (kabilang ang Quebec na may 56% ng mga botante na nagsabing hindi).

PANGALAWANG REFERENDUM SA SOBERANYA NG QUEBEC

Samantala, ang option sa soberanya, na pinalakas ng mga pagkabigo sa konstitusyon ng mga nakaraang taon, ay nagiging popular sa Quebec. Noong 1994, ang Parti québécois ay umusbong sa kapangyarihan. Agad na inihain ni Premier Jacques Parizeau ang draft na batas tungkol sa soberanya ng Quebec. Noong Hunyo 1995, ang mga sovereignist forces (kabilang ang Parti québécois, ang Bloc québécois at ang Action démocratique du Québec) ay mas lalong kumilos. Ang ikalawang reperendum ay iminungkahi sa mga Quebecers, isang soberanong Quebec kasama ng isang pang-ekonomiya at pampulitikang partnership na nakipag-usap sa ibang bahagi ng Canada.

Noong Oktubre 30, 1995, ang soberanya ay tinanggihan ng maliit na margin (50.6% ang bumoto ng hindi at 49.4% ang bumoto ng oo). Litrato: RCI

Noong Oktubre 30, 1995, ang soberanya ay tinanggihan ng maliit na margin (50.6% ang bumoto ng hindi at 49.4% ang bumoto ng oo). Tumaas sa 93% ang voter turnout para sa referendum. Sa araw pagkatapos ng pagkatalo, si Jacques Parizeau ay bumitaw bilang premier. Ang pinuno ng Bloc québécois, si Lucien Bouchard, ang pumalit bilang pinuno ng Parti québécois.

Ilang araw pagkatapos ng reperendum, inihayag ni Prime Minister Jean Chrétien na kung nanalo ang panig ng oo na may napakaliit na mayorya, sadyang haharangin niya ang proseso ng paghiwalay ng Quebec. Tumugon si Lucien Bouchard sa pagsasabing magsasagawa siya ng ikatlong reperendum sa soberanya kapag naaayon na ang winning conditions at kung tinanggap ang 50.6% na no ng mga Quebecers, kailangang tanggapin umano ng Ottawa ang oo sa pareho na porsyento.

Noong Setyembre 1997, isinumite ng siyam na premier ang Calgary Declaration sa mga probinsya at sa Ottawa para maaprubahan. Litrato: RCI

CALGARY DECLARATION

Dahil ang ikalawang reperendum sa soberanya ay natalo, ang siyam na premier ng English-speaking provinces ay nagpasya na kumilos bago humiwalay ang Quebec sa Canada nang tuluyan. Nagkita sila sa Calgary noong 1997 at muling binuksan ang mga pag-uusap sa konstitusyon sa pagsisikap na makahanap ng panukalang magbabalik sa Quebec sa constitutional fold. Tumangging dumalo si Quebec Premier Lucien Bouchard. Noong Setyembre 1997, isinumite ng siyam na premier ang Calgary Declaration sa mga probinsya at sa Ottawa para maaprubahan. Kinilala ng deklarasyon ang natatanging katangian ng Quebec sa loob ng Canadian Confederation habang iginigiit ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga lalawigan.

Ngunit sa Quebec, tinanggihan ng gobyerno ng Parti québecois ang kasunduan, sinabing wala itong ngipin at wala itong inilatag na konkreto tungkol sa mga kapangyarihan o pagkilala sa kultura at lipunan ng Quebec. Ipinasa ng bawat provincial legislature ang deklarasyon maliban sa Quebec. Ang problema ng Quebec ay nanatiling hindi nalutas.

Noong Agosto 20, 1998, nagdesisyon ang Korte Suprema sa karapatan ng Quebec na unilateral na ideklara ang kalayaan nito. Ang pinakamataas na hukuman ay naniniwala na, sa ilalim ng konstitusyon at internasyonal na batas, ang Quebec ay hindi maaaring magpasya unilaterally na humiwalay. Gayunpaman, idinagdag ng Korte Suprema na ang Ottawa ay magkakaroon ng constitutional obligation na makipag-ayos sa Quebec kung sakaling bumoto ang malinaw na mayorya para sa soberanya sa isang reperendum.

Ang Korte Suprema ay nagpahayag din na kung ang mga negosasyon ay nabigo o kung ang Ottawa o ang iba pang bahagi ng Canada ay nagpakita ng masamang hangarin, ang Quebec ay magkakaroon ng option na unilaterally magdeklara ng kalayaan nito kahit na ang hakbang ay labag sa konstitusyon. Ang tagumpay ng paghihiwalay sa ilalim ng mga kondisyong ito ay magdedepende sa internasyonal na pagkilala na matatanggap ng Quebec. Binigyang-diin ng Korte Suprema na ang gayong pagkilala ay gayunpaman, ay hindi magbibigay ng anumang retroactive justification para sa pagkilos ng paghihiwalay, sa ilalim ng Constitution of Canada o internasyonal na batas.

Ang social union framework ay naaprubahan noong 1999. Litrato: RCI

SOCIAL UNION

Sa panahon ng mga negosasyon sa isang social union, muling pinutol ng Quebec ang sarili mula sa ibang mga lalawigan nang tumanggi ito noong Pebrero 1999 na pumirma sa isang kasunduan na tinawag nitong isang hakbang paatras para sa Quebec. Inaprubahan ng siyam na lalawigan, nilimitahan ng Social Union Framework Agreement ang karapatan ng Ottawa na unilateral na lumikha ng mga bagong programa na may kaugnayan sa tulong panlipunan, edukasyon, kalusugan at serbisyong panlipunan nang walang pahintulot ng karamihan sa mga lalawigan. Ipinagkaloob din sa mga lalawigan ang karapatang mag-opt out sa mga programang pederal na may kabayaran.

Gayunpaman, nakuha ng Ottawa ang mga bagong probisyon sa pamamagitan ng paglalaan ng karapatang lumikha ng mga programang nagbibigay ng direktang tulong sa mga mamamayan, tulad ng mga millennium scholarships. Para naman sa Quebec, nais nitong ganap na mag-withdraw ang federal government mula sa mga hurisdiksyon na partikular sa mga probinsya at hiniling na ibigay ng Ottawa sa mga probinsya ang perang ginastos nito sa mga lugar na hurisdiksyon ng probinsiya.

Ang dating lokasyon ng Nunavut. Litrato: RCI

ISANG BAGONG TERITORYO

Noong Abril 1, 1999, opisyal na pinasinayaan ng gobyerno ng Canada ang isang bagong teritoryo, ang Nunavut. Matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Canada, silangan ng Northwest Territories, ang Nunavut ay may sariling lehislatura, mga halal na miyembro at institusyon at pinamamahalaan sa parehong paraan tulad ng Northwest Territories at Yukon. Mga 20,000 katao ang nakatira sa malawak na teritoryong ito.

Isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.