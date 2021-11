May climate progress sa G20 ani Trudeau ngunit nais ng Canada ang mas ambisyosong plano

Ito ang kanyang naging pahayag sa pagtatapos ng dalawang araw sa Roma sa G20 leaders’ summit, kung saan nagkasundo ang mga pinuno sa unang pagkakataon para sa final communiqué na ang paglilimita sa pagtaas ng average global temperatures sa 1.5 C above pre-industrial levels (bagong window) ay magiging mabuti para sa lahat.

Ngunit pinalabnaw ng dokumento ang maraming bahagi ng naunang draft, kabilang ang pagbabago ng specific deadlines para makamit ang net zero carbon emissions pagsapit ng 2050 at tanggalin ang coal power sa pagtatapos ng 2030s, ay napalitan ng net zero pagsapit ng kalagitnaan ng siglo at pagtatanggal sa coal power sa lalong madaling panahon.

Ang lengguwahe na nangangakong bawasan ang methane emissions ay binago lamang upang kilalanin na ang pagsugpo sa methane ay isang cost-effective at madaling paraan upang bawasan ang emissions.

Walang kuwestiyon na ang Canada at ang ilang bansa ay nagnanais ng mas malakas na lengguwahe at mas malakas na mga commitment sa paglaban sa climate change kaysa sa iba, ani Trudeau sa kanyang closing news conference.

Ngunit nakamtan natin ang significant progress sa pagkilala sa 1.5 degrees na isang ambisyon na dapat nating paghatian lahat.

PANOORIN | PM Trudeau nagsalita sa pagtatapos ng G20 summit sa Roma:

Isang quarter ng mga pinuno ng G20 ang hindi dumalo sa mga event ngayong weekend, kasama ang presidente ng Tsina na si Xi Jinping at presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Iminungkahi ni Trudeau na nakaapekto ito sa lengguwahe sa coal at net zero emissions.

Ito ang uri ng mga bagay na patuloy na isusulong ng Canada, kasama ang ating mga kasamahan, ani Trudeau. "Hindi lahat ng bansa ay naroon ngayon at kami ay isang grupo na nagtatrabaho batay sa consensus hangga't maaari.

Ngunit patuloy naming ipaglalaban ang mas magandang kinabukasan para sa lahat.

Ang Tsina, na pinakamalaking emitter sa mundo, ay nakadepende pa rin sa coal para sa kuryente, gaya ng India. Ipinahayag ng parehong bansa na hindi nila kayang bawasan ang coal power sa puntong ito; nagtakda lang ang Tsina ng layunin na makamit ang net zero emissions sa 2060, sa halip na 2050.

Si Italian Prime Minister Mario Draghi, ang G20 summit host, ay nagbigay ng huling panawagan noong Linggo at hinimok ang mga pinuno ng pinakamalalaking ekonomiya sa mundo na tanggapin ang katotohanan ng sitwasyon.

Simple lang ang ating pagpipilian, sinabi niya sa mga pinuno. Maaari tayong kumilos ngayon o magsisi sa bandang huli.

Mas nababahala si British Prime Minister Boris Johnson nang tanungin ukol sa resulta ng G20 summit.

Kung hindi tayo kikilos ngayon, ang [2015] Paris Agreement ay titingnan sa hinaharap hindi bilang sandali na binuksan ng sangkatauhan ang kanilang mata sa problema, ngunit isang sandali kung saan kinabahan tayo at tumalikod, ani Johnson.

Mas itinaas pa ng U.K. leader ang stakes para sa United Nations UN climate conference na magsisimula sa Scotland: Kapag nabigo ang Glasgow, mabibigo rin ang lahat ng ito.

Pagsulong sa financing isang prayoridad

Ang pangunahing bahagi ng COP26 conference ay itulak ang developed countries na mag-commit sa climate financing upang tulungan ang developing countries na tugunan ang climate change. Ang Canada at Germany ang naatasan sa pagtupad ng layunin na $100 bilyon US kada taon - ngunit ang layunin na ito ay hindi makakamit hanggang 2023.

Sa isang interbyu sa Rosemary Barton Live (bagong window) noong Linggo, ang bagong natural resources minister ng Canada na si Jonathan Wilkinson - na dating nagsilbi bilang environment minister - ay sinabi na ang report na ginawa niya kasama ang kanyang German counterpart ay "pinagulong ang mga bagay forward" ngunit marami pa rin ang dapat gawin.

"Paglampas ng 2025, lahat tayo ay kailangang gumawa ng higit pa, walang kuwestiyon dito. At ang pag-uusap na iyon ay magsisimula sa COP26,” sinabi niya kay CBC chief political correspondent Rosemary Barton. Binigyang-diin ni Wilkinson na kailangang immobilize ng mundo ang private dollars upang makatulong sa climate action.

PANOORIN | Natural resources minister ng Canada sa laban sa climate change:

Ang karamihan sa G20 leaders, kasama si Trudeau, ay papuntang Glasgow mula Roma para sa dalawang araw ng mga negosasyon upang tapusin ang paggawa ng mga panuntunan kung paano susukatin ang progreso ng Paris climate agreement at paano patatakbuhin ang carbon-emissions trading markets.

Ang pag-asa ay nasa malakas na lengguwahe mula sa G20 bilang motivation para sa COP26, kung saan lahat ng nakibahagi sa Paris Agreement ay represented in some fashion.

Sinabi ni Trudeau na maglalagay ng pressure ang COP26 sa mga gobyerno na higit pa ang gawin upang pabagalin ang global warming, bagama’t ang mga pinuno na wala sa Roma ay inaasahan din na hindi dadalo sa Glasgow.

Mas challenging na proseso ang pagsi-shift ng trajectory ng mundo papalayo sa fossil fuels at papunta sa mas maraming renewables at bawasan ang ating carbon emissions, aniya. Ngunit ang mahirap na trabaho na iyon ay ginagawa na ng mga tao na naririto ngayon, ng mga tao sa Scotland, ng mga tao sa buong mundo, na tayo ay committed bilang G20 at bilang isang mundo.

Sinabi ni Trudeau na ang pagkakaroon ng G20 talks ay isang progreso.

Anumang oras na ang mga pinuno ng mundo ay maaaring magtipon, partikular matapos ang pandemic year, at muli sa personal, at sama-samang pag-usapan ang existential threat ng climate change sa ating lahat ay isa na mismong panalo, aniya.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News, Reuters at The Associated Press.