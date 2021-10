COP26 pormal na nagbukas sa Glasgow, mga pinuno nakatuon sa pagtugon sa climate change

Kasunod ng opening gavel ng COP26, nagsimula ang mga opisyal na i-address ang mga procedural matters bago magtipon-tipon ang mga pinuno mula sa buong mundo sa pinakamalaking siyudad ng Scotland sa Lunes upang ipahayag ang gagawin ng kanilang bansa upang mapigilan ang greenhouse gas emissions at harapin ang mga epekto ng climate change.

Marami sa mga isyu na pag-uusapan sa sumnmit, na magaganap hanggang Nobyembre 12, ay nasa agenda na sa loob ng maraming dekada - kabilang kung paano tutulungan ng mayayamang bansa ang mahihirap na bansa na harapin ang emissions at maka-adapt sa mas mainit na mundo. Ang mabagal na takbo ng aksyon ay ikinagalit ng maraming environmental campaigner, na inaasahang gagawa ng mga malakas at malikhaing protesta sa summit.

Sinimulan ng papalabas na presidente ng pagpupulong, si Carolina Schimdt ng Chile, ang summit sa pamamagitan ng paghiling sa mga opisyal na obserbahan ang isang minutong katahimikan para sa mga namatay sa COVID-19 pandemic mula noong huling United Nations UN climate conference na ginanap noong 2019, ilang araw bago magsimula ang outbreak.

Ang negotiators mula sa halos 200 bansa ang dadalo sa summit upang subukan na harapin ang mga isyu na nabinbin mula noong nabuo ang kasunduan sa climate sa Paris noong 2015. Dadagdagan din ang efforts para hindi tumaas ang temperatura ng mundo ng mahigit 1.5 C ngayong siglo kumpara sa pre-industrial times.

Sinabi ng mga siyentipiko na ang tsansa na makamit ang layunin na ito, na napagkasunduan sa kapitolyo ng Pransiya anim na taon na ang nakalipas, ay unti-unti nang nawawala. Ang mundo ay uminit na ng mahigit 1.1 C at ang kasalukuyang projections batay sa planadong emissions cuts sa susunod na dekada ay papalo sa 2.7 C sa pagtatapos ng taong 2100.

Ang amount ng enerhiya na inilabas ng ganitong pag-init ng mundo ay tutunawin ang yelo sa planeta, tataasan ang global sea levels at labis na tataasan ang posibilidad at kasidhian ng matinding panahon, babala ng mga eksperto.

Nagkaroon ng progreso sa nakalipas na mga taon ngunit ang tungkulin natin na hawak ngayon, sa maraming paraan, ay mas mahirap kaysa Paris, sinabi ni Alok Sharma, ang British government minister na mamumuno sa mga pag-uusap sa Glasgow.

Ang kailangan natin gawin mula noong summit [sa Paris] ay sang-ayunan ang ilang detalyadong panuntunan at ang ilan sa pinakamahirap na panuntunan na ay hindi pa rin natutupad matapos ang anim na taon, at talagang nagiging hamon ito, aniya sa Sky News.

Bahagi ng artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.