Trudeau nasa Roma para sa G20 summit, kasunduan sa climate emissions hindi pa sigurado

Ang taunang pagpupulong ng mga pinuno ng mundo ay importante ngayong taon dahil gaganapin ito isang araw bago ang COP26 summit sa Glasgow, Scotland.

Dito inaasahan na muling pagtitibayin ang nakaraang emissions targets o - sa kaso ng developed world - lagpasan ang naipangako sa Paris anim na taon na ang nakalipas habang naghahain ng mga kongkretong plano para matupad ang mga ito. Ang ibang bansa ay maaaring nagpatumpik-tumpik.

Ang pagpupulong ang tsansa ng mga pinuno ng mundo na tugunan ang nagpapatuloy na pangkalusugang krisis sa COVID-19 - karamihan sa developing world ay nananatiling unvaccinated - at ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa inflation na dulot ng pandemya at pagkagambala ng supply chain.

Ang tagumpay ng COP26 - na sinasabi ng ilang climate activists na the last best chance upang ilagay ang mundo sa tamang daan patungo sa kinabukasan na may mas mababang emissions - ay nakadepende sa magiging outcome ng G20, dahil ang mga miyembro nito ay kumakatawan sa 80 porsyento ng global economy.

Mula noong Biyernes, wala pang napagkasunduan ang G20 nations sa dalawang climate-related agenda items: ang kasunduan na pigilan ang global temperature increase sa 1.5 C (ang mga siyentipiko na nagtatrabaho sa United Nations ay sinabi na ang kasalukuyang global reduction commitments ay magreresulta sa 2.7 C temperature spike, isang katastropikong pagtaas) at ang kumpletong phaseout ng karbon sa pagsapit ng kalagitnaan ng siglo.

Sa naunang G20 summit ng mga environment ministers sa Naples, Italy ang mga kinatawan ng Tsina, India, Russia at Saudi Arabia ay umurong sa mga proposal na ito. Sinabi ni Australian Prime Minister Scott Morrison ngayong linggo na hindi niya susuportahan ang pagse-set ng end date para sa pagmimina ng karbon at mga power stations na pinapatakbo ng karbon.

Sinabi ni Trudeau na ang Canada at the Netherlands ay dapat magsanib puwersa upang labanan ang extremism at banta sa klima.

Ako ay optimistic na makakamit natin ang magandang outcome. Ngunit kung hindi tayo magtatrabaho nang husto, mapapahamak tayo, ani Dutch Prime Minister Mark Rutte noong Biyernes sa isang press conference nang tanungin ukol sa inaasam na tagumpay sa G20.

Nakipagkita si Prime Minister Justin Trudeau sa Prime Minister ng the Netherlands na si Mark Rutte sa parlamento sa The Hague, Netherlands noong Biyernes, Oktubre 29. Litrato: The Canadian Press / Sean Kilpatrick

"Magsusumikap kaming dalawa na gawin ang lahat ng aming makakaya upang kumbinsihin ang aming mga kasamahan sa G20," ani Rutte na itinuro si Trudeau. "May puwang pa at marami tayong kailangang gawin."

Maraming marami pa ang dapat gawin, dagdag naman ni Trudeau.

Sina Trudeau at Rutte ay naging matalik na magkaibigan at allies; nangako sila noong Biyernes matapos ang kanilang bilateral meeting sa Hague na magkikita ng harapan bawat dalawang taon upang pag-usapan ang kanilang mga prayoridad, tulad ng progreso sa climate change issues.

Si U.K. Prime Minister Boris Johnson, ang host ng COP26, ay pesimistiko ukol sa tsansa ng tagumpay ngayong linggo. Habang nakikipag-usap sa mga estudyante sa London, sinabi ni Johnson na siya ay lubos na nag-aalala tungkol sa COP26.

Ito ay magiging isang napakahirap na summit. Baka tayo ay magkamali. Maaaring hindi natin makuha ang kasunduan na kailangan natin. It’s touch and go, napakahirap talaga nito, ani Johnson.

Sinabi ni independent Ontario senator Peter Boehm, na nagsilbi bilang G7 emissary ng Canada o sherpa sa anim na summits bago napadpad sa Red Chamber, na ang pagpupulong sa Roma ay magiging parang fulcrum o lever na mag-uusad sa COP.

Kung ang lahat ng bansa sa G20 ay magkakasundo na itulak ito, dadating sila sa Glasgow na tapos na ang malaking bahagi ng trabaho, sinabi niya sa CBC News. Sa climate change, maraming puwersa ang nagtutulak para gawin na ang mga bagay na ito.

Bahagi ng artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.