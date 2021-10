Ice age mammoths at iba pang malalaking mammals maaaring nabuhay ng mas matagal: study

Sa pag-aaral na inilathala sa journal na pinamagatang Nature, sinabi rito na maraming importanteng species noong Ice Age ang nabuhay ng mas matagal kaysa sa unang inisip ng scientific community. Ang iba ay nag-evolve sa parehas na panahon ng mga tao, bago nawala sa ibabaw ng mundo.

Naniniwala ang mga eksperto na ang woolly rhinos ay permanenteng na-extinct 14,000 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, sinabi sa pag-aaral na nabuhay pa rin sila sa Arctic regions 9,800 taon na ang nakaraan. Ganun din ang woolly mammoths. Nabuhay pa sila sa Siberia 3,900 taon na ang nakalipas.

Inisip dati na ang woolly mammoths ay na-extinct mga 10,000 years ago bukod sa napakaliit na populasyon na naka-survive sa remote na mga isla ng Siberia, paliwanag ng mga eksperto.

Ang hayop ay patuloy na nagse-shed ng DNA sa buong buhay nito sa dumi, ihi, epidermal cells at buhok, na naglalaman ng milyong-milyong segment ng DNA, habang naglalakbay sa isang geographic area. Ngunit iniiwan lang nito ang isang skeleton kapag namatay na maaaring hindi na ma-preserve, marekober at ma-date. Yucheng Wang, Associate Researcher, Department of Zoology, University of Cambridge

Ang resulta ng ambisyosong 10 taon na research project ay nagbigay liwanag sa mga kondisyon na naging pabor sa extinction ng mga naturang species. Nangyari ito noong naging mas mainit ang klima at naging mas humid. Ang huling lugar ng mga mammoth na isang tuyong kapatagan ay naging basa at maputik na lupain.

Idinetalye sa dokumento ang Arctic ecosystem sa nakalipas na 50,000 aon. Ang habitat ng mga mammoths, na kilala rin bilang ‘mammoth steppe,’ ay malamig, tuyo at regionally complex, na may natatanging plant community na binubuo ng mga damo, sedges (grass-like na halaman), namumulaklak na mga halaman at palumpong.

Nagtagumpay ang grupo sa sequencing ng DNA ng 1,500 arctic plants sa kauna-unahang pagkakataon. Ang tiyak na mga sanhi ng extinction ng malalaking herbivorous na mga hayop ay naging paksa ng debate sa scientific community sa loob ng mahigit 100 taon, sinabi ni Wang sa CNN.

May dalawang pangunahing teorya: ang mga mammoth ay tinugis hanggang mamatay sa mga sumunod na siglo mula sa kanilang unang contact sa mga tao, o hindi sila naka-adapt ng mabilis sa nagbabagong klima sa pagtatapos ng ice age.

Isang artikulo ni Ismaël Houdassine (bagong window), Eye on the Arctic na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang impormasyon mula sa CNN.