Canada iaapila ang desisyon ng Federal Court ukol sa Indigenous child welfare

Pinatagal ng desisyon ang 14 na taong legal battle na nag-uutos sa Canada na magbayad ng bilyon-bilyong dolyares.

Sa isang notice of appeal na isinampa Biyernes ng hapon, hiniling ng Canada sa pamamagitan ng isang order na isantabi ang desisyon ng Federal Court at ang mga order na inisyu ng tribunal.

Ang argumento ng federal government - nagkamali raw ang korte dahil sinabi nito na ang tribunal ay umakto ng makatuwiran sa desisyon na bigyan ng monetary compensation ang mga bata at pamilya na inilagay sa ilalim ng child welfare system.

Kinikilala ng Canada ang systemic discrimination at hindi sumasalungat sa general principle na kailangan bigyan ng compensation ang First Nations na nakaranas ng sakit at pagdurusa dahil sa resulta ng government misconduct, nakasaad sa notice of appeal.

Ang pagbibigay ng compensation sa mga indibidwal na iniutos ng Tribunal, gayunpaman, ay hindi naaayon sa nature ng complaint, sa ebidensya, sa past jurisprudence at sa Canadian Human Rights Act.

Natagpuan ng Tribunal na may diskriminasyon ang gobyerno laban sa mga batang Indigenous

Noong 2016, natagpuan ng tribunal na may diskriminasyon ang gobyerno ng Canada laban sa First Nations na mga bata dahil sa kakulangan ng pondo sa on-reserve child welfare system.

Sinabi nito na hindi binigyan ng atensyon ng Canada ang mga consequences ng pag-alis ng First Nations na mga bata mula sa kanilang mga tahanan, na nagresulta sa trauma at pagdurusa sa pinakamataas na antas na sanhi ng sakit at pagdurusa.

Noong 2019, inutusan ng tribunal ang Canada na magbayad ng $40,000 (bagong window) - ang maximum amount na pinapayagan sa ilalim ng Canadian Human Rights Act - para sa bawat bata na nasa on-reserve child welfare system mula Enero 1, 2006, isang petsa na pagpapasiyahan pa ng tribunal.

Sinabi nito na ang mga magulang at lolo’t lola ng mga batang ito (depende kung sino ang primary guardian noong panahon na iyon) ay magiging eligible din para sa compensation, basta’t hindi kinuha ang bata dahil sa pang-aabuso.

Inutusan din ng tribunal ang gobyerno ng Canada na magbayad ng $40,000 sa bawat First Nations na bata, kasama ang kanilang pangunahing tagapag-alaga, na hindi binigyan ng serbisyo o napuwersa na umalis ng kanilang tahanan upang ma-access ang mga serbisyo na nakapaloob sa polisiya na tinatawag na Jordan’s Principle.

Sinasabi ng polisiya na ang mga pangangailangan ng batang First Nations na nagre-require ng serbisyo ng gobyerno ay uunahin kaysa sa jurisdictional disputes ukol sa kung sino ang magbabayad para rito.

Ang bahagi ng Jordan’s Principle sa order ay sumasaklaw sa period mula Disyembre 12, 2007 - nang pinagtibay ng House of Commons ang Jordan’s Principle - hanggang Nobyembre 2, 2017, nang inutusan ng tribunal ang Canada na baguhin ang depenisyon ng Jordan’s Principle at i-review ang mga na-deny na request.

Sinasabi rin sa order na kailangan bigyan ng compensation ang estates ng mga yumaong indibidwal na dapat sana ay naging eligible para sa compensation na ito.

Ang bilang ng mga batang naapektuhan ay tinatantiya na nasa 50,000, at ang pinakamalaking bilang ay matatagpuan sa Prairies at British Columbia. Ang ruling ay sumasaklaw din sa mga First Nations na bata sa Yukon.

Isang artikulo ni Olivia Stefanovich (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.