Howie Mandel, Lilly Singh mga bagong judge sa Canada’s Got Talent

Ang rapper at producer na si Kardinal Offishall at wrestling star na si Trish Stratus ay pumirma rin para maging bahagi ng judging panel sa Canadian version ng popular na Got Talent franchise.

Rapper, producer Kardinal Offishall. (Archives) Litrato: Getty Images / Sonia Recchia

Ang country-pop singer na si Lindsay Ell ang magiging host ng reality talent competition na orihinal na umere ng isang season noong 2012.

Country-pop singer Lindsay Ell. (Archives) Litrato: Supplied by Stoney Creek

Ang judges sa unang incarnation nito ay sina Martin Short, Measha Brueggergosman at Stephan Moccio, ngunit hindi na ito nagkaroon ng isa pang season dahil sa tinatawag ng Rogers Sports & Media na kasalukuyang economic climate.

Ang production ng bagong bersyon ay magsisimula na sa Niagara Falls, Ontario, sa susunod na buwan na mayroong live audience sa ilalim ng COVID-19 protocols.

Nakatakdang ipalabas ang show sa spring 2022.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.