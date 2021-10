Sasakay ng eroplano? Alamin ang bagong vaccination requirements

Nagsalita si Transport Minister Omar Alghabra sa Toronto Pearson Airport tungkol sa final order at guidance ng Transport Canada na inisyu sa mga airlines at railways matapos ang mga konsultasyon.

Ang transport minister ng Canada na si Omar Alghabra. (Archives) Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Simula alas-tres ng umaga ng Oktubre 30, lahat ng biyahero sa Canada edad 12 pataas ay dapat fully vaccinated bago mag-board ng eroplano, tren o cruise ship sa bansa. Kailangan din magpakita ng fully vaccinated na indibidwal ng pruweba ng negative molecular COVID-19 test pagbalik sa Canada. Ang Canada ay pinepresyur na tanggalin ang requirement (bagong window) na iyon.

Ang mga Canadians na bibiyahe abroad ay dapat sumunod sa mga panuntunan ng airline at ng bansa na kanilang pupuntahan, na maaaring kasama ang testing.

Ayon sa mga panuntunan ng gobyerno (bagong window), dapat fully vaccinated na ang biyahero dalawang linggo bago bumiyahe.

Kung ang biyahero ay sinimulan na ang pagpapabakuna ngunit hindi pa ito nakukumpleto, maaari silang magpakita ng valid COVID-19 molecular test hanggang Nobyembre 29. Simula Nobyembre 30, ang hindi bakunado ay hindi na magiging eligible para magbiyahe, puwera na lang sa limitadong exemptions.

Nililinaw ko. Kung hindi ka fully vaccinated laban sa COVID-19 sa katapusan ng Nobyembre, hindi ka papayagan na mag-board ng eroplano o tren sa Canada, ani Alghabra.

Ngunit sinabi ng transport minister na magkakaroon ng "kaunting exceptions" para sa "emergencies at espesyal na konsiderayon para sa remote communities upang patuloy na ma-access ng mga residente ang essential services."

Sinabi ni Alghabra na pagkatapos ng mga konsultasyon sa Indigenous communities, mga probinsya at teritoryo, kinikilala ng gobyerno na may mga komunidad na ang tanging paraan para makapasok o makalabas sa loob ng taon ay sumakay ng eroplano, at ang iba ay kailangang bumiyahe para sa emergency reasons.

Ang mga komunidad na iyon ay may napakaliit na access o wala pa nga sa outside world maliban sa pagsakay ng eroplano, aniya.

Ibinalita rin ngayong araw na susuportahan ng Canadian Air Transport Security Authority (CATSA) ang mga operators sa pamamagitan ng pagkumpirma sa vaccination status.

Upang ma-qualify bilang fully vaccinated na biyahero papuntang Canada, naturukan ka na dapat ng dalawang dose ng Government of Canada-accepted COVID-19 vaccine o mix ng dalawang accepted na vaccine.

PANOORIN | Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa required na bakuna para sa mga biyahero:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Grace period para sa unvaccinated foreign travellers na aalis ng Canada

Inanunsyo ni Alghabra ang bagong transitional measures para sa hindi bakunadong foreign nationals na hindi nakatira sa Canada ngunit pumasok sa bansa bago Oktubre 30. Mayroon sila hanggang Pebrero 28 upang magpakita ng pruweba ng valid COVID-19 molecular test upang mag-board ng flight na magdadala sa kanila palabas ng bansa.

Pagkatapos ng Pebrero 28, ang foreign nationals na gustong umalis ng Canada ay kailangan magpabakuna, aniya.

Sinabi ng gobyerno noong Agosto na lahat ng employers sa air, rail at marine transportation sectors na regulated ng gobyerno ay required na magpatupad ng mandatory vaccination policies para sa kanilang organisasyon bukas.

Pagkatapos ng transition period, ang mga kompanya ay kailangang igarantiya na ang staff, kabilang ang mga nagtatrabaho sa mga restaurant, retail store at airport, ay dapat fully vaccinated, ang mga hindi bakunado ay sisibakin sa trabaho.

Hindi nagbigay si Alghabra ng update ukol sa standardized vaccine certificate na tinatrabaho ng gobyerno ngunit sinabi na gusto niyang pasalamatan ang lahat na ginawa kung ano ang tama at nagpabakuna.

Sinabi ni Alghabra kay Rosemary Barton ng CBC nitong buwan na ang gobyerno ng Canada ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga probinsya at teritoryo upang gumawa ng standardized certificate na may QR code para sa mga biyahero na gagamit ng paliparan.

Sinabi ni Alghabra na inaasahan niya na makukumpleto ang proyekto sa loob ng ilang linggo.

Ang vaccine mandate para sa mga biyahero ay isa sa mga ipinangako ni Prime Minister Justin Trudeau noong eleksyon. Sinabi ng kanyang deputy na si Chrystia Freeland, na narinig ng Liberals ang malakas na suporta para sa vaccine mandates habang nangangampanya.

Halos 72 porsyento ng buong populasyon ng Canada ay fully vaccinated na.

Sinabi naman ng Conservatives na hindi pabor sa vaccine mandates, na bagama’t hinihikayat nila ang mga Canadians na magpabakuna, ito ay isang personal choice. Inakusahan ni Conservative Leader Erin O'Toole si Trudeau na ginawang pulitika ang isyu ng bakuna at lumikha ng dibisyon sa bansa.

Isang artikulo ni Ashley Burke (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.