Trudeau nais magkaisa ang Canada at Netherlands para labanan extremism, climate threat

Binanggit ni Trudeau ang pagtulong ng Canada sa liberasyon ng the Netherlands mula sa pamumuno ng Nazi noong Second World War at sinabi na ang dalawang allies ay dapat magtulungan upang magkasamang harapin ang ilang karaniwang hamon: ang pag-usbong ng online extremism, inequality at ang banta ng climate change.

Kung ang ating dalawang bansa ay magkasangga, at alam ko na totoo ito, ito ay hindi lang dahil sa ating shared history. Ito ay dahil din sa ating common future, ani Trudeau sa kanyang 20 minuto na talumpati na naganap sa 13th century Ridderzaal, isang dating kastilyo na ginagamit para sa official visits tulad nito at taunang pagbubukas ng parlamento.

Bilang magkaibigan, allies at partners sa Atlantiko, ang Canada at the Netherlands ay may commitment para sa isang mas magandang kinabukasan na nais nating makita, at ang ating progresibong values ang magdadala sa atin doon.

Tinukoy ni Trudeau ang conspiracy theorists, intolerance at marginalized na galit na mga tao online, bilang urgent issues para sa Western world na nagdedemanda ng malakas na tugon mula sa mga bansa na pareho ang pag-iisip.

Wala tayo sa front lines ng isang digmaang pandaigdig tulad ng ating mga lolo at lola. Ngunit hindi ibig sabihin na tayo ay uupo na lang sa isang tabi at iisipin na ang nasimulan na magandang trabaho ay tapos na. Mga kaibigan, ang trabaho natin ay nagsisimula pa lamang.

“Mga kaibigan, nananampalataya tayo na kung ano ang gagawin natin ngayon ay magkakaroon ng epekto bukas dahil kung magtatanim tayo ng mga buto para sa mas magandang kinabukasan, isang mas magandang araw ang darating. Ito ang paniniwala ng mga sundalong Canadian ng sila ay dumating sa dalampasigan ng Europa 80 taon na ang nakalipas. Ito ang pinaniwalaan nila ng sila ay nagtungo sa the Netherlands."

Prime Minister PM pinarangalan ang mga namatay sa digmaan sa isang seremonya

Plinano ni Trudeau na manatili sa Europa para sa ika-75 na anibersaryo ng paglaya ng Dutch ngunit nadiskaril ang mga seremonya na ito dahil sa COVID-19. Mahigit 7,500 na lalaki at babaeng Canadian ang namatay habang pinalalaya ang the Netherlands mula sa Nazi noong 1944 at 1945, bago sumuko ang Germany.

Upang markahan ang sakripisyo ng mga sundalo ng Canada, nagtungo si Trudeau kasama si Princess Margriet - isang miyembro ng Dutch royal family na ipinanganak sa Ottawa habang nasa exile noong Second World War - upang maglatag ng korona sa Bergen op Zoom Canadian war cemetery sa katimugang bahagi ng bansa.

Si Princess Juliana - na namuno bilang Reyna ng the Netherlands mula 1948 hanggang 1980 - ay sumama sa kanyang pamilya sa pag-exile sa Canada nang sinakop ng Nazi ang kanilang bansa noong digmaan. Tumira sila sa Stornoway residence sa Ottawa.

Ipinanganak ni Juliana si Margriet sa Ottawa Civic Hospital noong 1943 at panandaliang isinuko ng Canada ang pag-angkin nito sa teritoryong iyon upang siguraduhin na ang batang prinsesa ay maipapanganak na isang Dutch national. Ang diplomatic gesture na ito ay sinigurado na si Margriet ay hindi matatanggal sa line of succession sa trono.

Sina Trudeau at Margriet, na sinamahan ng isang bagpiper na tumugtog ng Last Post, ay nakibahagi sa isang maliit na seremonya ngayong Biyernes sa harap ng cenotaph sa Bergen op Zoom, ang lugar kung saan nakalibing ang 1,118 na taong namatay sa digmaan. Binisita ng dalawa ang tatlong libingan kung saan ikinuwento ng isang guide ang mga karanasan ng bawat sundalo noong digmaan.

Sa kanyang talumpati sa mga MP, binanggit ni Trudeau ang digmaan at sinabi na ang Canada at the Netherlands ay dapat magkaroon ng ganitong klaseng lakas upang tugunan ang tumataas na temperatura ng mundo.

Habang binabantaan ng climate change ang ating mundo, hindi ba’t tinatawag tayong muli upang ipagtanggol ang kinabukasan ng ating mga anak? ani Trudeau. Ang climate change ang pagsubok ng ating henerasyon.

Naka-iskedyul na makipagkita si Trudeau kay Dutch Prime Minister Mark Rutte ngayong araw upang pag-usapan ang bilateral issues sa G20 meeting sa Roma at COP26 climate summit sa Glasgow, mga event kung saan tatalakayin ang pagtaas ng greenhouse gas emissions.

Sina Trudeau at Rutte - na namumuno sa centrist People's Party for Freedom and Democracy - ay magkapareho ng ideolohiya at nangunguna sa pagkumbinsi sa ibang bansa na mas marami pa ang gawin upang mapigilan ang tumataas na global temperatures.

Trudeau piniga ukol sa emissions targets ng Canada

Habang nasa Binnenhof, sinagot ni Trudeau ang ilang katanungan mula sa mga Dutch MPs na pumunta para pakinggan ang kanyang talumpati. Hinamon siya ni Jesse Klaver, ang pinuno ng Green-Left Party, upang ipaliwanag kung bakit ang greenhouse gas emissions-targets ng bansa ay mas mababa kaysa sa iminungkahi ng European Union. Kung seryoso ang Canada, bakit hindi maitaas ng bansa ang lebel ng ambisyon nito upang tumugma sa European allies, tanong ni Klaver.

Sinabi ni Trudeau na ang laban sa climate change ay hindi maaaring ma-define ayon sa targets lamang; kailangan din itong tumugma sa isang reyalistikong plano upang ilipat ang ekonomiya sa mas malinis na energy sources. Ang Canada, na isang pangunahing producer ng langis at gas, ay hindi maaaring ikumpara sa mga bansa tulad ng the Netherlands na mas kaunti ang nakukuhang fossil fuels, ani Trudeau.

Maraming enerhiya ang ginugugol sa pagse-set ng targets kaysa sa pagkakaroon ng kongkretong plano o roadmap para matupad ito, ani Trudeau.

Sa isang international climate summit noong Abril, nangako si Trudeau na babawasan ng Canada ang emissions ng 40 hanggang 45 per cent na mas mababa kaysa sa 2005 levels pagsapit ng 2030 - babawasan nito ang total emissions ng mas malaki kaysa sa target na sinabi ng dating Conservative government at sinang-ayunan din ito ng dating environment minister na si Catherine McKenna sa Paris climate talks noong 2015.

Ang isa sa mga commitments na ginawa ko sa Paris anim na taon na ang nakalipas, kahit na ang Canada ay sumusulong sa climate leadership, ay hindi kami mag-aanunsyo ng targets hangga’t walang tunay at kongkretong plano para matupad ito at iyon ang tinatrabaho namin sa nakalipas na mga taon, sinabi ni Trudeau kay Klaver, na kamukha ng Canadian Prime Minister.

Sinabi ni Trudeau nitong Biyernes na ang Canada ay on track upang maabot ang 36 per cent below 2005 na targets, at lalong pabibilisin ang transition palayo sa fossil fuels.

Nang matapos sagutin ni Trudeau ang tanong ni Klaver, nagbiro siya, Nice hair, na tinutukoy ang parehong hairstyle nila ng MP.

Piniga rin ang prime minister ni Raymond de Roon, miyembro ng Party of Freedom, isang right-wing populist party, na ipaliwanag ang posisyon ng Canada sa Tsina, isang bansa na tinukoy ng MP na banta sa Western world.

Tiniyak ni Trudeau sa MP na ang Canada ay nag-aalala rin tungkol sa impluwensya ng Tsina.

Patuloy na nagkakaroon ang Canada ng very real concerns ukol sa Tsina at human rights, maging ito man ang sitwasyon sa mga Uyghurs, ang sitwasyon sa Hong Kong o sa South China Sea, ani Trudeau. Dagdag pa niya nagpapasalamat siya sa pag-exert ng mga Dutch ng pressure sa Tsina upang pakawalan sina Michael Spavor at Michael Kovrig.

Ang Tsina ay nagbibigay ng mga hamon sa mga demokrasya sa buong mundo, ani Trudeau.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.