Pagkamalikhain ng mga Canadian nasubukan sa natatanging lamig ng panahon

Gumuhit sa kasaysayan ang mga nai-develop at mga imbensyon ng ilang Canadians.

Ang pagbubukas ng mga kalsada tuwing winter, pagtanggal sa snow, pag-alis sa snow, ito ay talagang bahagi kung bakit napakagaling ng ating kultura. Serge Bouchard, antropologo at brodkaster sa radyo

Ang ilan sa mga tumatak na mga nai-develop sa Canada ay ang mga sumusunod.

Snow blower

Naimbento ang unang snow blower noong 1925 ni Arthur Sicard, isang Canadian, sa Saint-Léonard-de-Port-Maurice, Quebec (archive.) Litrato: LIFE / domaine public

Naging inspirasyon ni Sicard ang isang grain thresher noong 1894 at nagsimulang magtrabaho agad ito sa kanyang unang snowblower. Ang kanyang motibasyon ay tulungan ang mga magsasaka na nangangailangan ng madaling paraan upang alisin ang niyebe sa kanilang mga bukid para makakain ang kanilang mga baka.

Snowshoes

Ang kanilang pinagmulan ay hindi matiyak, bagaman naniniwala ang mga historians na sila ay naimbento mula 4,000 hanggang 6,000 taon na ang nakalilipas.

Gayunpaman, ang pinaka-advanced at magkakaibang mga snowshoe bago ang ika-20 siglo ay binuo ng mga Native Americans. Ang tradisyonal na webbed snowshoe na disenyo ay ginamit ng mga tribo ng American Northeast gaya ng Huron at Algonquin.

Ang hugis at haba ng mga snowshoe ay iba-iba sa bawat tribo, may halos bilog at mas mahaba na snowshoe sa dakong Norte, mas makitid naman ang mga snowshoe sa katimugang mga tribo.

Ang mga French voyageurs at coureurs des bois ay ang mga unang European settler na gumamit ng snowshoes para maglakbay, manghuhuli ng mga hayop at sa pangangalakal. Ayon sa Oxford English Dictionary, ginamit noon pang 1674 ang termino sa wikang Ingles. Nagsimula ang paggamit ng mga British sa tool na ito matapos matalo sa digmaan laban sa mga sundalong Franco-Amerindian.

Naging gamit pang-kaligtasan at transportasyon sa winter, hanggang sa isport o paglilibang, umabot ng halos 250 taon pa bago mapansin ang bagay na ito ng isang grupo ng mga local enthusiast.

Ito ang simula ng mga snowshoeing club.

Unang nabuo ang Montreal Snowshoe Club na itinatag noong 1840 ng mga English-speaking Canadians.

Pagkalipas ng tatlong taon, nag-organisa ang club na ito ng taunang karera sa lumang race course sa Saint-Pierre River, na ngayon ay matatagpuan sa lungsod ng Verdun, malapit sa Montreal.

Sa ngayon, ginagawa pa rin ng mga Canadians ang sport na ito sa kabundukan.

Ang snowmobile at ski-doo

Itinuring ni Joseph-Armand Bombardier ang winter sa Canada bilang pinakamalaking hamon . Inako niya ito sa kanyang sarili. Dahil dito, siya ay naging isa sa mga naging tanyag sa Canada.

Si Joseph-Armand Bombardier ay isang mahiyain at determinadong mekaniko na nangarap makagawa ng sasakyan na maaaring lumutang sa niyebe . Noong 1937, lumabas ang unang snowmobile mula sa maliit nitong repair shop sa Valcourt, Quebec, at isang maalamat na kumpanya ang naitayo.

Sa paglipas ng mga taon, ipinagpatuloy ni Bombardier na gawing perpekto ang kanyang pangarap at natanto nito na ang mga Canadian na naghahanda sa winter ay nasasabik na samahan siya sa kanyang tinatahak.

Binago ng Bombardier ang paraan ng paglalakbay sa snow at lumikha ng isang tunay na dambuhalang kompanya na Canadian.

Snowmobiling ang isa sa kinahiligan na libangan ng mga Canadian tuwing taglamig (archive). Litrato: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Sa kanyang kawalang-interes na manatiling may kontrol ang kanyang pamilya sa kumpanyang kanyang itinatag, gayundin sa kakayahan niyang magtayo ng isang kumpanyang malaki ang kita at may kakayahang makipagkumpitensya sa new markets, masasabi natin, sa isang paraan, na marahil si Joseph-Armand Bombardier ay isa sa mga pasimula ng Quebec Inc. siya rin ay isa sa mga inspirasyon nito. Jacques Nantel, Propesor Emeritus, HEC Montréal

Mapapanood ang isang video (bagong window) na ginawa ng Canadian Broadcasting Corporation, ang English network ng Radio-Canada, na nagpapaliwanag sa pamana ng Bombardier at ng snowmobile nito, ang Ski-Doo, sa Canada.

Isang bahagi sa artikulo ng RCI (bagong window)na isinalin sa tagalog ni Rodge Cultura