Canada nangunguna sa G20 sa pagpopondo ng fossil fuel, nahuhuli sa renewables funding

Kumpara sa subsidies para sa langis, gas at karbon, ang renewable energy ang nakakakuha ng pinakakaunting tulong mula sa gobyerno sa Canada kumpara sa lahat ng G20 countries, ayon sa pinakahuling ulat ng Oil Change International (bagong window).

Talagang papunta sila sa maling direksyon, ani Bronwen Tucker na tumulong sa paghahanda ng report (bagong window) para sa grupo na sinusubaybayan ang public finance ng fossil fuels mula 2012.

Ang ulat, kasama ang 2019 at 2020, ay pinagsasama-sama ang loans, loan guarantees, grants, share purchases at insurance coverage na ibinibigay sa mga fossil fuel producers ng gobyerno, mga government agencies, at government-owned multinational development banks.

Sa buong mundo, may nadagdag na halos $78 bilyon noong nakaraang taon - mas mababa mula sa 2015-2017 average na $111 bilyon.

Kinikilala ng report na hindi lahat ng bansa ay transparent; ang impormasyon mula sa mga bansa tulad ng Tsina at Saudi Arabia ay mas mahirap kunin.

PANOORIN | Natural Resources minister sinabi na nakikita niya ang isang clean future para sa oil at gas sector:

Ngunit napag-alaman nito na ang Canada ang nangunguna sa subsidies list, na nagbibigay ng halos $14 bilyon kada taon mula 2018 hanggang 2020. Sumunod dito ang Japan, Korea at Tsina.

Hindi iyon nakakagulat, ani Tucker.

Palaging nasa top four ang Canada. Lagi itong nandoon sa taas.

Ang ibang bansa mas mataas ang suporta para sa renewables

Kasabay nito, napag-alaman ng report na ang Canadian renewable energy ay nakakatanggap lang ng $1 bilyon na public financial support — mas kaunti kaysa sa suporta na ibinibigay ng marami pang ibang bansa.

Nadiskubre rin ng report na ang mga G20 countries ay nagbigay ng 2.5 beses na mas maraming suporta para sa fossil fuel kaysa sa renewables. Sa Canada, ang ratio ay 14.5.

Namukod-tangi talaga sa akin ang paghahambing na iyon, ani Julia Levin ng Environmental Defence na nakatanggap at nag-endorso ng report. Gumastos tayo sa mga sektor ng nakaraan sa halip na maghanda para sa hinaharap.

Ang gobyerno ng Canada at ang Export Development Canada — ang ahensya kung saan dumadaloy ang pagpopondo — ay nangako na babawasan ang fossil fuel finance.

Noong nakaraang halalan, sinabi ng mga Liberal na tatanggalin nila ang fossil fuel subsidies pagsapit ng 2023.

Ito ay progreso, ani Levin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita natin na sinabi ng gobyerno na, ‘Hey, kailangan may gawin tayo tungkol sa public financing. '

Sinabi ng Export Development Canada na pagsapit ng 2023, babawasan nito ang suporta para sa anim na pinaka-carbon intensive sectors ng 40 porsyento na mas mababa sa 2018 levels at magse-set ng sustainable finance targets pagdating ng Hulyo 2022.

Ang organisasyon ay ikokonsidera rin kung paano palalawakin ang target upang ma-cover ang lahat ng sektor na sinusuportahan nito, ayon sa kanilang website.

Sinabi ni Levin na ang mga pangako na iyon ay hindi sapat.

Kulang ito sa dapat mangyari. Kahit anong climate policy na pinapayagan ang pubic institution na patuloy na magbigay ng suporta sa oil at gas sector ay hindi sapat.

Lumabas ang Oil Change report habang ang mga pinuno ng mundo ay naghahanda na magkita-kita sa Glasgow, Scotland, upang pag-usapan ang global progress sa climate change at kung ano ang susunod na dapat mangyari. Ang public support para sa langis, gas at karbon ay inaasahan na kasama sa agenda.

Ang U.K., ayon kay Levin, ay nangako na wawakasan ang ganitong measures.

Inanunsyo nila na titingnan nila ito sa Disyembre 2020, at sa pagtatapos ng Marso 2021, magkakaroon na ng polisiya. Hindi kailangang abutin ng 10 taon tulad ng nangyayari sa Canada.

Sinabi ni Tucker na ang koalisyon ng 15 bansa at mga institusyon ay inaasahan na magko-commit na wakasan ang public finance ng fossil fuel sa Glasgow.

Hindi sigurado kung sasama ang Canada rito, aniya.

Isang artikulo ni Bob Weber (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.