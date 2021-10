Canada hinikayat si Biden na iwan ang ‘Buy American’ idea. Mukhang maninindigan siya

Ano’ng bago

Ang pinakahihintay na anunsyo mula kay U.S. President Joe Biden ay ikalulungkot ng ilang Canadians.

Inilabas ni Biden ang highlights ng kanyang pangunahing budget plan ngayong Huwebes at kasama rito ang ideya na hinihimok ng Canada na labanan: ang Buy American-type na probisyon para sa auto sector.

Kasama sa plano ang tax credit para sa U.S.-made na mga sasakyan na inilarawan ng gobyerno ng Canada na maaaring makasama at ilegal din sa ilalim ng international trade law.

Dumating ito sa announcement ng White House (bagong window) ng listahan ng mga prayoridad matapos ang maraming buwan ng negosasyon na nangyari sa pagitan ng mga demokratiko. Ang resulta, mas maliit na bersyon ng orihinal na multi-trillion dollar budget package.

Ang isang ideya na nakalusot: ang $12,500 USD tax credit para sa mga taong bibili ng electric vehicles na may malinaw na mga kondisyon: Ang tax credit ay pababain ang presyo ng electric vehicle na gawa sa Amerika gamit ang Amerikanong materyales at union labour, ayon sa announcement ng White House.

Ano’ng konteksto

Ang Canada ay kinakabahan sa ideyang ito sa loob ng maraming buwan, pati na rin ang Canadian auto industry. Ang mga concerns ay publikong ipinahayag sa isang liham (bagong window) noong isang linggo na ipinadala sa isang dosenang U.S. officials ng Trade Minister ng Canada na si Mary Ng.

Ang mga concerns na ipinahayag ay threefold: Ang potensyal na pagkawala ng mga trabaho sa Canada, ang paglabag diumano sa international trade agreements at pagkagambala ng cross-border supply chains na maaaring makaapekto sa mga Amerikanong nagsu-supply ng parts sa mga planta ng Canada.

Dumating ito habang ang auto sector ay gumagawa ng mga long-term na desisyon kung saan magtatayo ng future electric fleets. Ang kinatatakutan ng Canada ay lilikha ang tax credit ng hindi patas na insentibo para mag-invest sa Estados Unidos.

Inihayag ni Biden ang halos $2 trilyon na hanay ng mga programa ngayong Huwebes bago umalis patungong G20 at climate summits sa Europa.

Ang budget package ang bumubuo sa puso ng kanyang domestice legislative agenda - tampok ang climate change, child care, health care at corporate taxes.

Gayunpaman, ito ay mas modest na package matapos igiit ng ilang democratic senators na bawasan ang maraming ideya mula sa plano ni Biden. Kasama sa mga ideya na nalaglag ang kanyang pinaka-importanteng climate policy na pinupwersa ang mga utility companies na maging environment-friendly.

Sabik na magkaroon ng polisiya na maipapakita sa UN climate summit sa Glasglow at umusad ang ilang prayoridad bago magkaroon ng state-level na halalan sa isang linggo, inilahad ni Biden ang natitirang mga prayoridad para sa budget bill; kasama ang vehicle tax credit.

Ang Buy American vehicle idea ay unang ipinaglaban ng mga Michigan Democrats sa parehong chamber ng Congress.

Ano’ng susunod

Wala pa ring garantiya na ito ay magiging batas. Lubhang dismayado ang Progressive Democrats sa mas mababang scope ng bill at hindi malinaw kung makakakuha ito ng boto mula sa House of Representatives at Senado.

Sa katunayan, hindi pa ito ang final text ng bill. Ang nilabas ni Biden ngayong Huwebes ay listahan ng mga highlights ng proposed package.

Ang naunang detalyadong bersyon ng tax credit ay inilathala sa House of Commons at sa Senado at nagtabi ng mga tipak ng $12,500 para sa electric vehicles na inassemble sa Estados Unidos; sa limang taon, ayon sa orihinal na draft, ang buong $12,500 credit ay mapupunta sa U.S. vehicles.

Ang mga representatives ng Canadian auto industry ay nakakakita ng mga lawsuit kung matutuloy ang hakbang.

Ang gobyerno ng Canada ay hindi nagbigay ng tahasang pagbabanta sa publikong liham ni Ng, ngunit inilarawan nito ang ideya na kontra sa international trade rules.

Isang artikulo ni Alexander Panetta (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.