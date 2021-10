Bagong batas makakatulong sa skilled newcomers na makapasok sa workforce ng Waterloo

Sinabi ni Dave Thomas, ang connector manager ng WR Connectors program ng Kitchener-Waterloo Multicultural Centre, na isa itong magandang unang hakbang upang kilalanin ang halaga ng mga skilled immigrants.

Sa palagay ko medyo nadapa tayo sa ating abilidad na i-appreciate ang halaga ng skills at training at experience ng mga tao na galing abroad, ani Thomas sa isang interbyu. Maaaring ang standards na naabot ng ibang tao ay hindi gaanong naiiba mula sa atin.

Ang pag-a-apply para sa Canadian credentials para sa foreign equivalent certificates ay kadalasang time-consuming at mahal na proseso na hindi makumpleto ng maraming internationally trained workers, ani Thomas.

Maraming tao ang may maraming taon ng karanasan, solid na edukasyon, lisensya at training sa mga filed na ito - pagdating nila sa Canada kadalasan ay nahaharap sila sa maraming barriers bago makapag-practice sa mga field na ito, aniya.

Paghahanap ng trabaho mas mahirap para sa mga imigrante

Ipinakita ng datos na sa kasalukuyan, mas nahihirapan ang mga imigrante na maghanap ng trabaho kaysa sa Canadian-born workers, sa kabila ng pagkakaroon ng mas mataas na level ng edukasyon.

Ayon sa 2019 Immigration Profile ng Region of Waterloo (bagong window), ang mga bagong dating na imigrante ay dalawang beses na mas unemployed kaysa sa mga established immigrants at mga indibidwal na ipinanganak sa Canada.

Sa rehiyon na ito, halos pareho ang proportion ng bagong dating na imigrante at established immigrants (58 porsyento at 61 porsyento, respectively) ang nakapasok sa labour force, mas mababa kaysa sa rate ng mga indibidwal na ipinanganak sa Canada (72 porsyento).

Ito ay kahit na ang bagong dating na imigrante ay may mas mataas na edukasyon kaysa sa established immigrants at Canadian-born individuals sa Waterloo region.

Ang 57 porsyento ng bagong dating na imigrante ay mayroong post-secondary certificate, diploma o degree kumpara sa 55 porsyento ng established immigrants at 51 porsyento ng Canadian-born individuals.

Tulong upang tugunan ang labour shortage

Partikular sa rehiyon ng Waterloo, sinabi ni Thomas na nakikita niya ang bagong batas na makakatulong sa manufacturing at construction industries, na nasa una at ika-pito na pinakamalaking industriya sa lugar na ito, ayon sa regional municipality.

Mula sa aking narinig sa ilang employers, may shortage sa construction field at sa ilang skilled positions sa manufacturing, at nararamdaman ng employers ang crunch dahil nahihirapan sila na maabot pa lang ang production.

Ipinakita ng 2019 immigration profile ng rehiyon na ang bagong dating na imigrante (16 porsyento) ay magtatrabaho malamang sa manufacturing at utilities na posisyon kaysa sa established immigrants (12 porsyento) at Canadian-born individuals (pitong porsyento).

Ang mga detalye ng batas

Ayon sa gobyerno, ito ang mga iminungkahing pagbabago:

higit sa lahat tanggalin ang Canadian work experience requirements para sa professional registration at licensing.

bawasan ang pagdoble ng official language proficiency testing.

payagan ang mga aplikante na magparehistro ng mas mabilis sa kanilang regulated na propesyon kapag may mga emergency (tulad ng pandemya) na gumagawa ng kagyat na pangangailangan para sa ilang trabaho.

siguraduhin na ang licensing process ay makukumpleto sa tamang oras.

Ang mga apektadong sektor ay ang law, accounting, architecture, engineering at electrical.

Marami sa mga sektor na ito ang dumadanas ng labour shortage sa probinsya at sa buong bansa.

Gayunpaman, hindi kasama ang health care sa batas. Sinabi ng Ministry of Labour, Training and Skills Development na makikipag-ugnayan sila sa Ministry of Health upang suriin kung ang mga pagbabagong ito ay maaari ring gawin para sa health professionals.

Pagtanaw sa hinaharap

Si Martin Basiri, na dating international student mula sa Iran, ay sinimulan ang ApplyBoard upang tulungan ang ibang international students na makahanap ng educational opportunities at mga institusyon sa buong mundo.

Sa nakalipas na dalawang taon, ang kompanya ay may 300 empleyado at nagha-hire ng foreign-trained workers upang punan ang mga bakanteng posisyon.

Ngayon, ang kompanya ay lumaki na sa 1,400 empleyado sa buong mundo. Sinabi ni Basiri na 900 sa kanila ay nasa Canada, at mahigit 50 porsyento ang foreign-trained na mga imigrante. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang paglaki nito.

Mayroon kaming mahigit 300 na bukas na posisyon, ani Basiri. Sa kasalukuyang environment, kahit hindi pa ganap na nakakarekober ang ekonomiya mula sa COVID, ang talent pool ay sobrang kulang.

Sinabi niya na kailangan ang batas na ito upang akitin ang mga workers sa bansa kumpara sa ibang destinasyon.

Ito ay isang kritikal na sandali para magpasiya ang Canada - gusto ba natin mangyari ang future dito o sa ibang lugar? ani Basiri, na ang kompanya ay nakabase sa Kitchener. Dahil ang mundo ay hindi titigil para magdesisyon ang Canada.

Sinabi ni Basiri na wine-welcome niya ang bill at hinihikayat ang gobyerno ng Ontario na itulak ang parehong batas para sa ibang sektor.

Ang batas na ito ay isang magandang hakbang dahil tutulungan nito ang mga tao mula sa labas ng bansa na sabihin, kung pupunta ako at gagawin ang ABC, makakabalik ako sa aking karera. Talagang ayaw natin na pumunta ang magaling na electrician o doktor at gawin lang sila na security guard o Uber driver, aniya.

Sinabi ni Thomas na umaasa siya na ang batas ay magiging flexible din kung hindi makakapagpakita ng documentation para sa kanyang credentials ang skilled worker, dahil sa mga kalagayang sibil o access sa teknolohiya.

May katuturan na magkaroon ng mataas na standards. Ngunit sa palagay ko kailangan nating kilalanin na maraming bansa ang hindi maaabot ang mga standards na iyon o lumapit man lang. At ang layunin dapat ay subukan na tulungan ang mga tao na makapag-practice sa lalong madaling panahon, ani Thomas.

Isang artikulo ni Vanessa Balintec (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.