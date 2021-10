Ontario naghahanda na para mabakunahan ang mga bata

Sinabi ni Health Minister Christine Elliott na ang plano para sa pagbabakuna ay magkakaiba sa 34 na public health units ng probinsya, ngunit malaki ang papel na gagampanan ng mga eskwelahan.

Hindi ito necessarily nasa loob ng school hours, dahil karamihan ng mga magulang ng mga bata na nasa ganung edad ay nanaisin na makasama ang anak kapag binakunahan, ani Elliott sa lehislatura noong Martes.

Sa gabi at weekend, ito ang maaaring maging major location. Ang iba magaganap sa primary care.

Kasalukuyang nire-review ng Health Canada ang datos mula sa Pfizer-BioNTech na nagsumite ng approval request para sa pediatric COVID-19 vaccine nito ngayong buwan para sa mga bata edad lima hanggang 11.

Premier naiintindihan ang pag-aalangan ng mga magulang

Nang magsalita sa Ottawa noong Martes, sinabi ni Doug Ford na nais niya na lahat ng tao ay mabakunahan, kasama ang mga health-care workers at eligible na mga bata.

Ngunit sinabi ni Ford na naiintindihan niya kung bakit ang ilang magulang ay ayaw mabakunahan ang kanilang mga anak.

Gusto kong magpasiya ang mga magulang pagdating sa lima hanggang 11 taong gulang na mga bata, ani Ford. Gusto ba natin sila na mabakunahan? Oo, ngunit may ilang magulang na bakunado na medyo nag-aalangan sa edad na lima o anim. Naiintindihan ko ito.

Ipinapakita ng datos ng Pfizer para sa mga bata lima hanggang 11 na ligtas at malakas ang immune response mula sa dalawang dose, na one-third ng laki ng ibinibigay sa mga tinedyer at matatanda.

Ang survey ng Angus Reid na isinagawa kamakailan lang ay nagpapakita na 51 porsyento ng mga magulang ang nagpaplano na agad pabakunahan ang kanilang mga anak gamit ang pediatric dose sa oras na maging available ito, habang 23 porsyento ang nagsabi na hindi nila bibigyan ng COVID-19 vaccine ang kanilang mga anak at 18 porsyento ang maghihintay muna.

Payo ng Science Table gawin itong school-based vaccinations

Naglabas ng recommended strategies ang Ontario COVID-19 Science Advisory Table noong Martes kung paano patataasin ang vaccine uptake sa mga bata.

Sa pangunahing mensahe nito, naglahad ng mga evidence-based strategies ang grupo tulad ng school-based vaccination, rekomendasyon ng healthcare provider, reminder systems at public health communication campaigns.

Ang programa na school-based vaccinations ay isang high-impact at epektibong approach para pataasin ang pagbabakuna na tumutugon sa praktikal na mga isyu (halimbawa, ang reach, convenience, feasibility, accessibility at equity), saad ng science table sa kanilang report. Ang school-based at community health communication campaigns ay epektibo kung ihahatid ng authoritative sources at kung isasama ang mga magulang.

Binigyang-diin din nito ang apat na prinsipyo na makakatulong sa vaccination campaign para sa mga bata, tulad ng pagbubuo ng tiwala; ang pag-iwas sa one-size-fits-all na approach; siguraduhin na ang espesyal na konsiderasyon ay maaabot ang nasa at-risk populations; at siguraduhin ang espesyal na konsiderasyon para sa Black, Indigenous at lahat ng racialized communities.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.