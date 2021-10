Trudeau umalis patungong Europa para sa summit tungkol sa climate change at pandemya

Ang halos isang linggong trip ay igugugol sa G20 meeting sa Roma at sa ika-26 na conference of the parties (COP26) climate summit sa Glasgow. Sa gitna ng trip na ito, isiningit ni Trudeau ang pagbisita sa The Netherlands, isang bansa na may malapit na kasaysayan at diplomatic ties sa Canada.

Sinabi ng isang opisyal ng gobyerno na nakipag-usap sa mga reporter bago ang trip, inimbita si Trudeau ni Dutch Prime Minister Mark Rutte upang palalimin ang ugnayan ng dalawang bansa, na napakalalim na. Binisita ni Rutte ang Canada noong 2018 at ibinabalik naman ngayon ni Trudeau ang imbitasyon, sabi ng opisyal.

Ang dalawang bansa ay magkahanay sa mga usapin ukol sa foreign policy, ayon sa opisyal, tinukoy niya ang patuloy na kooperasyon sa climate file habang ang dalawang nasyon ay itinutulak ang ibang developed countries na mas marami pa ang gawin para pigilan ang tumataas na temperatura ng mundo.

Sa isang interbyu sa CBC News, sinabi ni Ontario Independent Sen. Peter Boehm, dating G7 sherpa (bagong window), na maaaring gamitin nina Rutte at Trudeau ang kanilang pagkikita upang pag-usapan ang pinakamagandang approach sa Rome summit.

Ang G20 countries ang kumakatawan sa 80 porsyento ng global economy at dito rin nagmumula ang karamihan ng greenhouse emissions. Kaya napakahalaga ng Rome summit na mauuna sa COP26, kung saan ang mga posisyon ng G20 countries ay lubhang kritikal.

Ang pagpupulong ng G20 environment ministers ay humantong sa hindi pagkakasundo ngayong taon ng mabigo itong maabot ang kasunduan sa mga isyu tulad ng pag-phase out ng karbon at paglilimita sa global warming sa 1.5 C. Maraming bansa tulad ng Tsina, India, Russia at Saudi Arabia ang umurong sa mga iminungkahing wika.

Ang Canada at The Netherlands ay maaaring magbigay ng pragmatikong solusyon sa pamamagitan ng malikhaing wordsmithing, ani Boehm.

Isa itong friendly at easy na relasyon at sasabihin ko, na dahil ang prime minister ay nasa bahaging ito ng Atlantiko, ang pagre-renew ng kanilang pagkakaibigan ay angkop sa mga tuntunin ng mga bagay na ito, ani Boehm. Binigyang-diin niya na si Trudeau at Rutte - na namumuno sa centrist People's Party for Freedom and Democracy - ay magkapareho ng ideolohiya.

Pag-uusapan nila ang mga bilateral issues, global concerns at magkukumpara ng notes sa COP papuntang Glasgow.

Sa isang stop sa Hague, ang diplomatikong kapital ng The Netherlands, inaasahan na magbibigay ng talumpati si Trudeau sa mga parlyamentaryo sa Binnenhof. Pagkatapos naka-iskedyul siya na magbiyahe kasama si Princess Margaret - isang miyembro ng Dutch royal family na ipinanganak sa Ottawa habang naka-exile noong Second World War - upang maglatag ng korona sa Bergen op Zoom Canadian war cemetery sa katimugang bahagi ng bansa.

Bahagi ng artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.