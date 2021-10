Dune magkakaroon ng 2023 sequel, eksklusibong ipapalabas sa mga sinehan

Inanunsyo ng Legendary Entertainment noong Martes na ang pelikulang Dune na idinerehe ng Canadian filmmaker na si Denis Villeneuve, na isang adaptasyon ng unang bahagi ng science-fiction epic ni Frank Herbert noong 1965, ay magkakaroon ng sequel. Ang tanong na iyan ay hindi sinagot nang nilabas ang pelikula. Naantala rin ito ng isang taon dahil sa pandemya at parehong ipinalabas sa mga sinehan at sa HBO Max.

Sinabi ni Warner Bros. Chairman Toby Emmerich na ilalabas ng studio ang Dune: Part II sa Oktubre 2023. Sa pagkakataong ito, eksklusibong ipapalabas ang pelikula sa mga sinehan. Ang Dune ay dapat daw mapanood sa big screen. Nagprotesta nang husto si Villeneuve sa Warner Bros. nang maging hybrid release ang lahat ng pelikula ng kompanya para sa 2021 dahil sa pandemya.

Ipinaglaban din ni Villeneuve ang pagkakaroon ng sequel ng Dune. Ito rin daw ang pinakamagandang pelikula na kanyang ginawa. Itinatampok dito sina Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa at Zendaya. Ang ilang aktor, tulad ni Zendaya, ay magkakaroon ng mas malaking papel sa part two.

PANOORIN | Denis Villeneuve sa pagkakatupad ng kanyang childhood dream na gawin ang Dune:

Umpisa pa lang ito, ani Villeneuve sa isang pahayag na tila ginaya ang huling linya sa pelikula.

Noong nakaraang weekend, ipinalabas ang Dune na may solid na $40.1 milyon US na ticket sales sa Estados Unidos at Canada. Ang Dune na isang 155 minuto at $165 milyon US na pelikula ay ipinakilala bilang Part 1, at kumita na ng $225 milyon US sa buong mundo.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.