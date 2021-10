Bank of Canada nagbigay ng senyales na tataas ang rates sa lalong madaling panahon

Sa pinakahuling policy decision, napagpasiyahan ng Bank of Canada ngayong Miyerkules na huwag baguhin ang benchmark rate sa 0.25 per cent, ang level kung nasaan ito sa buong panahon ng pandemya.

Binaba ng bangko ang rate noong Marso 2020 upang pasiglahin ang ekonomiya. Hangga't maaari, ginawa nitong mura ang paghiram at pamumuhunan.

Habang pinapanatili ang rate na iyon, malinaw na ipinahayag ng bangko na naghahanda na itong taasan ang rate sa lalong madaling panahon ngayong unti-unti nang bumabangon ang ekonomiya at ang cost of living at patuloy na tumataas sa mas mabilis na pace kaysa inaasahan.

Itinutulak ng pangunahing puwersa ang mga presyo - ang mas mataas na energy prices at supply bottlenecks na dulot ng pandemya - na ngayon ay tila mas malakas na at walang puknat, ayon sa bangko. Idinagdag nito na ang lumobong inflation rate ng Canada (bagong window) ay mas tataas pa - na maaaring maging limang porsyento, ayon sa bangko - bago bumaba sa range na dalawang porsyento sa susunod na taon.

Sa madaling salita, inaasahan namin na ang inflation rate ay bababa ngunit kaugnay ng aming forecast noong Hulyo, mas matagal ito na mas mataas, ani bank governor Tiff Macklem sa isang press conference matapos ilabas ang rate decision.

Kalimitan, ang mas mataas kaysa inaasahan na inflation ay isang bagay na magtutulak sa central bank upang itaas ang interest rate para palamigin ang sitwasyon. Ngunit hindi ito ginawa ng bangko dahil dapat makalabas muna ang stimulus mula sa butas na ginawa ng pandemya noong nakaraang taon kung saan nahulog ang ekonomiya.

Habang nilinaw ng bangko na hindi pa ito handa na taasan ang benchmark rate, nagbigay ito ng malinaw na senyales na papunta na ito sa direksyon na iyon sa pamamagitan ng pagwawakas sa tinatawag na quantitative easing program. Ito ang pagbili ng bangko ng halos $5 bilyong worth ng government bonds bawat linggo para panatilihing mura ang pagpapautang.

Ang quantitative easing o QE ay gumagana sa pamamagitan ng pagbili ng central bank ng malaking amount ng government bonds, na siyang nagtutulak sa presyo o sa mga bonds na iyon kapag may biglaan at sustainable surge na demand para rito.

Ito ang nagpapababa sa yield o sa rate ng interes na naka-attach, na ang epekto ay pababain ang cost ng lahat ng bagay na may kaugnayan sa government bond yields, tulad ng mortgages at business loans.

Ang mga gobyerno sa buong mundo ay nagpatupad ng quantitative easing QE programs noong nakaraang taon bilang paraan para pigain ang mas maraming stimulus sa sistema, kahit na binaba nila ang lending rates sa halos zero.

Habang unti-unting nag-i-improve ang ekonomiya ng Canada nitong 2021, bahagyang binawasan ng bangko ang bilang ng mga bonds na kanilang binibili sa ilalim ng programa, at ngayong Miyerkules inanunsyo na ganap na itong wawakasan.

Nananatili pa rin ang significant stimulus… hindi lang namin ito dinadagdagan, ani Macklem.

Ito ang senyales na ang bangko ay naghahanda na upang taasan ang rates. Iniisip ng mga ekonomista na maaaring magkaroon ng apat na rate hikes bago matapos ang susunod na taon.

Inaasahan namin na ang Bangko ay itataas ang rates ng tatlong beses sa susunod na taon, dadalhin nito ang overnight rate sa 1 per cent sa pagtatapos ng 2022, ani economist Sri Thanabalasingam ng TD Bank. Umiinit ang inflation, at pagiging masinop ang pagtanggal sa monetary stimulus habang ang ekonomiya ay nagpapatuloy sa daan patungo sa recovery.

Iniisip ni Doug Porter ng Bank of Montreal na mas marami pang hikes ang susulpot tulad nito.

Ang key overnight lending rate ay nasa 0.25 per cent, ngunit halos lahat ng ibang aspeto ng release ay naging fire-breathing blast of concern sa inflation backdrop, aniya.

Sa ngayon, maaari nating isipin na ang rate hikes ay magpo-progress quarterly hanggang late 2023, na siyang magbabalik sa overnight rate sa pre-pandemic levels matapos ang dalawang taon.

Ang Canadian dollar ay tumalon sa balitang ito, at nag-gain ng halos two thirds ng isang sentimo sa trade sa halagang 81.35 cents US.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.