Team Canada ipinakita ang outfit ng mga atleta para sa Beijing Olympics, Paralympics

Ito ang isusuot ng Olympic at Paralympic na mga atleta ng Canada sa Pebrero at Marso sa susunod na taon.

Ang athletic company na nakabase sa Vancouver ay pinanatiling sleek at simple ang look ng mga uniporme na parehong sporty at inviting na hindi naman labis.

Ang look at ang mga outfits, sa totoo lang parang Canada reimagined, ani Para alpine skier Frederique Turgeon.

Ito ang unang kit na parte ng kolaborasyon ng Canadian Olympic Committee (COC), Canadian Paralympic Committee (CPC) at ng Canadian athleisure company na Lululemon na inatasang damitan ang mga atletang Canadians hanggang sa 2028 Olympics at Paralympics sa Los Angeles.

Sinabi ng CEO ng Canadian Olympic Committee na si David Shoemaker na ang lakas ng inilabas na kit ay nagpapakita kung bakit nakipag-partner ang Canadian Olympic Committee COC sa Lululemon.

Isa itong nakakamangha na athlete kit - na makikita mo ang tuwa ng mga atleta - ito ang eksakto na gusto nating mangyari at magmamarka ng bagong chapter para sa Canadian Olympic Committee, aniya.

Nag-take over ang Lululemon sa Hudson’s Bay bilang Canadian outfitter matapos ang 16 na taong run ng kompanya.

Pula at puting outfits

Ano ang kailangan upang manatiling warm sa panahon ng taglamig sa Canada? Tulad ng sasabihin sa iyo ng sinuman, ito ay ang maraming, maraming layers.

Mula sa base layers hanggang vests, zip-ups at full parkas, ang Team Canada kit ay binibigyan ang atleta at ang mga fans ng options pagdating sa pagdedesisyon kung paano magbibihis.

Ang pula at puting kits ay naglalaman ng maraming piraso na sinasabi ng Team Canada na nakalaan para i-layer, i-combine, at i-modify ng mga atleta upang iangkop sa kanilang personalidad at personal na pangangailangan pagdating sa pananatiling warm o staying cool. Kahit ang Olympic Games ay isang sandali ng pagkakaisa, pinahihintulutan ng kit ang mga atleta na ipakita ang kanilang personalidad.

Tingnan mo ito at sabihin sa amin ang iyong opinyon:

Isang artikulo ni Tanya Casole-Gouveia (bagong window), CBC Sports na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.