Pope Francis pumayag na bisitahin ang Canada, makikipagkita sa Indigenous leaders

Pumayag si Pope Francis na bisitahin ang Canada upang makatulong sa mga gawain tungo sa rekonsilyasyon sa Indigenous people matapos madiskubre noong tag-araw ang daan-daang potensyal na burial sites sa dating residential schools na pinatakbo ng simbahan, ayon sa Vatican ngayong Miyerkules.

Sa isang maikling pahayag, sinabi ng Vatican na inimbitahan ng Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) ang Santo Papa upang magsagawa ng apostolic journey sa Canada sa konteksto ng mahabang pastoral process ng rekonsilyasyon sa Indigenous people.

Sinabi ng Vatican na ipinahayag ni Pope Francis ang kanyang willingness na bisitahin ang Canada sa petsa na hindi pa nadedetermina. Dahil sa oras na gugugulin upang iorganisa ang isang papal visit, mukhang hindi mangyayari ang pilgrimage ngayong taon.

Ang mga Obispo ng Canada ay nakikipag-usap ng taimtim sa Indigenous people, lalo na sa mga naapektuhan ng residential schools na nagbahagi ng kanilang istorya tungkol sa hirap at hamon na patuloy nilang nararanasan, ani Rev. Raymond Poisson, presidente ng Canadian Conference of Catholic Bishops CCCB .

Nananalangin kami na ang pagbisita ni Pope Francis sa Canada ay magiging isang significant milestone sa paglalakbay patungo sa rekonsilyasyon at paghilom.

Mula noong ika-19 na siglo hanggang sa pagsasara ng pinakahuling eskwelahan noong 1997, mahigit 150,000 na batang Indigenous ang pinwersa na pumasok sa Kristiyanong boarding schools na pinondohan ng gobyerno sa isang kampanya na turuan silang maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Halos three-quarters ng 130 residential schools ay pinatakbo ng Simbahang Katoliko, ang iba ay pinangasiwaan ng Presbyterian, Anglican at United Church of Canada.

Ilang buwan lang ang nakaraan, pumayag si Pope Francis na makipagkita sa Indigenous survivors ng residential schools sa Disyembre sa gitna ng panawagan na humingi siya ng tawad para sa papel na ginampanan ng Simbahang Katoliko rito. Noong panahon na iyon, sinabi ng bishops conference na inimbitahan ng Santo Papa ang delegasyon sa Vatican at makikipagkita sa tatlong hiwalay na grupo - First Nations, Métis at Inuit - sa Disyembre 17-20 visit. Pamumunuan ni Pope Francis ang pinakahuling pagkikita sa lahat ng tatlong grupo sa Disyembre 20, ayon sa grupo ng mga obispo.

Hindi malinaw kung ang Vatican meeting ay magpapatuloy o kung ang isang papal pilgrimage ang papalit dito.

Sumiklab ang isyu noong tagsibol nang iulat ng mga imbestigador sa Canada ang daan-daang potential burial sites na nadiskubre sa pamamagitan ng ground-penetrating radar sa dalawang residential sites para sa mga batang Indigenous. Muling binuhay ng discoveries na ito ang panawagan para magbigay ng formal apology ang Santo Papa.

Tumugon si Pope Francis sa pagkakadiskubre ng 200 potential burial sites sa dating Kamloops Indian Residential School noong Hunyo 6. Iniulat ng Tk'emlúps te Secwépemc na ang radar survey ay naka-detect ng 215 potential burial sites ngunit binago sa 200.

Sinusundan ko ang nakakalungkot na balita mula sa Canada tungkol sa nakakagalit na pagkakadiskubre ng mga labi ng 215 na bata, ani Pope Francis. Sinasamahan ko ang Simbahang Katoliko sa pagpapahayag ng pagiging malapit sa mga tao ng Canada na na-traumatize sa nakakagulat na balita. Ang nakakalungkot na pagtuklas ay nagpapataas ng kamalayan sa mga kalungkutan at pagdurusa ng nakaraan.

Magpatuloy nawa ang mga awtoridad sa pulitika at relihiyon na makipagtulungan ng may determinasyon upang bigyan ng liwanag ang nakakalungkot na insidente at mag-commit sa daan patungo sa paghilom, dagdag ni Pope Francis.

Humingi ng tawad ang Santo Papa para sa mga krimen at kasalanan na nagawa ng Simbahang Katoliko laban sa Indigenous people na nangyari sa panahon ng kolonyal na pananakop sa Americas. Humingi siya ng tawad nang bumisita sa Bolivia noong 2015 sa harap ng mga Indigenous groups.

Sinabi ng isang Vatican source sa Reuters ngayong linggo na bibiyahe si Pope Francis sa Cyprus at Greece, kasama ang Greek island ng Lesbos upang makipagkita sa mga migrante mula Disyembre 2-6.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Jason Warick at CBC News.