3rd COVID-19 vaccine dose available na sa lahat ng British Columbians sa Mayo 2022

Mula ngayon hanggang sa pagtatapos ng taon, patuloy na magbibigay ng third dose ang immunization program sa mga taong immunocompromised, sa mga residente sa long-term care (bagong window) at sa mga taong nasa assisted living at nasa rural at remote Indigenous communities.

Ang mga senior edad 70 pataas, lahat ng Indigenous people edad 12 pataas, mga pasyente ng long-term home support, mga seniors na nasa independent living at mga health-care workers na may maikling interval sa pagitan ng una at pangalawang dose ay mayroon ding oportunidad na maturukan ng third dose bago matapos ang taon.

Simula Enero, lalawak ang third dose availability sa mga clinically vulnerable na indibidwal at mga health-care workers. Mula roon, ang natitirang populasyon ay magiging eligible na.

Sinabi ni provincial health officer Dr. Bonnie Henry na ang mga taong may matinding immune-compromising conditions ay maaaring hindi sapat ang dalawang dose upang makamtan ang mataas na level ng immunity, kaya nirerekomenda ng mga health officials ang pangatlong dose.

Para sa iba, maaaring humina ang immunity sa paglipas ng panahon kaya kailangan gamitin ang booster dose para makatulong sa pagtaas muli ng immunity, aniya.

Ang plano upang simulan ang pagbabakuna sa mga bata edad 5 hanggang 11 ay inaasahan din na magsisimula na, hinihintay lamang ang approval ng Health Canada, ngunit ang mga magulang ay puwede nang irehistro ang kanilang mga anak para mabakunahan.

Mula Martes, halos 90 porsyento ng eligible na tao edad 12 pataas sa British Columbia ay naturukan na ng unang dose ng COVID-19 vaccine at mahigit 84 porsyento ay naturukan na ng pangalawang dose, na siyang nagbunsod kay Dr. Penny Ballem, pinuno ng immunization program, na tawagin ang programa na very successful.

Dr. Penny Ballem, ang pinuno ng immunization program sa British Columbia. (Archives) Litrato: Radio-Canada

Sa susunod na bahagi ng pag-rollout ng immunization campaign, hihingi sila ng patnubay mula sa health authorities kung ano ang pinakamagandang paraan upang ialok ang pangatlong dose sa komunidad.

Ang mga tao ay magiging eligible anim hanggang walong buwan pagkatapos nilang makatanggap ng pangalawang dose ng bakuna.

Ang Moderna at Pfizer vaccines, na parehong mRNA, ang gagamitin para sa third dose, anuman ang nakuhang una o pangalawang shot ng mga indibidwal, ani Ballem.

Pagbu-book ng 3rd dose

Simula Enero, ang probinsya ay magpapadala ng text o email sa mga taga-British Columbia na naturukan na ng dalawang doses ng isang imbitasyon upang mag-book ng appointment para sa pangatlong dose.

Magiging available ito by appointment only. Hindi papayagan ang drop-ins dahil maaaring lumikha ito ng pressure sa mga klinika, ani Henry.

PANOORIN | Lahat ng taga-British Columbia ay aalukin ng third shot sa Mayo:

Sinabi ni Henry na siya ay positibo na ang pangatlong dose ay makakapagbigay ng maraming taon ng proteksyon laban sa virus batay sa mahabang intervals sa pagitan ng mga nakaraang shots noong sinusubukan ng probinsya na i-optimize ang mga benepisyo ng bakuna.

Alam namin na ang bakuna ay napakaepektibo, aniya. Nakikita rin namin ang breakthrough cases sa ilang populasyon at sa ilalim ng ilang kondisyon.

Sinabi ni Henry na poprotektahan ng third dose ang mga tao na nasa higit na panganib at babawasan ang pressure sa health-care system sa buong British Columbia.

Ang anunsyo noong Martes ay hindi makakaapekto sa vaccine cards o mandates para sa health-care workers - dalawang doses ng kahit anong kombinasyon ng COVID-19 vaccine ay mangangahulugan na ang isang indibidwal ay fully vaccinated.

Sinabi ng probinsya na 77 porsyento ng hospitalizations dahil sa COVID-19 mula Oktubre 7 hanggang 20 ay sa mga tao na hindi fully vaccinated.

Inanunsyo ng probinsya noong Lunes na may 1,618 na kaso ng COVID-19 at 20 pa ang namatay noong weekend (bagong window). Ang Fraser Health ang may higit sa dobleng bilang ng mga bagong kaso kumpara sa iba pang British Columbia B.C. health authority, na mayroong halos 700 na bagong diagnoses.

Sinabi ng health officials na hinihikayat nila ang sinuman na hindi pa nakakatanggap ng una o pangalawang dose na magparehistro upang mabakunahan. Parte raw ng immunization program ang magpapatuloy habang sinisikap nila na i-administer ang karagdagang shots.

Isang artikulo ni Courtney Dickson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.