Princess Mako ng Japan nagpakasal dahil sa pag-ibig, isinuko ang pera at titulo

Nawala ang royal status ni Mako dahil sa kasal niya kay Kei Komuro. Tinanggap niya ang apelyido ng kanyang asawa - ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng family name. Karamihan sa mga haponesa ay inaabandona ang kanilang family name kapag kinasal dahil sa batas na nagre-require ng isang surname para sa mag-asawa.

Ang marriage document ng mag-irog ay isinumite ng isang opisyal ng palasyo Martes ng umaga, ayon sa Imperial Household Agency. Walang handaan o iba pang ritwal sa kasal na naganap para sa magnobyo. Kinilala ng ahensiya na maraming tao ang hindi natuwa sa kasal ni Mako sa abogado.

“Para sa akin, si Kei-san ay isang priceless person. Para sa amin, ang kasal ay isang necessary choice para mabuhay na pinahahalagahan ang aming mga puso,” ani Mako sa isang televised news conference.

Sumagot naman si Komuro: Mahal ko si Mako. Isang beses lang ako mabubuhay at gusto kong mabuhay kasama ang mahal ko. Umaasa siyang makasama si Mako upang ibahagi ang kanyang nararamdaman at bigyan ng lakas ng loob ang isa’t isa sa masaya at mahirap na yugto ng kanilang buhay.

Umaasa ako na magkaroon ng pamilya kasama si Mako-san at gagawin ko ang lahat para suportahan siya, aniya.

Hindi tinanggap ni Mako ang 140 milyon yen (kulang-kulang $1.5 milyon Cdn) na kabayaran sa kanyang pag-alis sa imperial family, ayon sa mga opisyal ng palasyo. Siya ang unang miyembro ng imperial family mula noong Second World War na piniling hindi tanggapin ang bayad dahil sa mga batikos na ipinupukol sa kasal.

Si Mako, na nag-30 anyos tatlong araw bago ang kasal, ay pamangkin ni Emperor Naruhito. Siya at si Komuro ay magkaklase sa International Christian University sa Tokyo. Inanunsyo noong Setyembre 2017 na nais nilang magpakasal noong sumunod na taon ngunit isang problemang pinansyal na sangkot ang kanyang ina ang lumitaw pagkatapos ng dalawang buwan kaya naudlot ang kasal.

Nitong Martes ng umaga, umalis si Mako sa palasyo suot ang isang pale blue na bistida na may hawak na bouquet. Yumuko siya sa labas ng tirahan ng kanyang mga magulang, sina Crown Prince Akishino at Crown Princess Kiko, at niyakap ang kanyang kapatid na si Kako.

Si Komuro, 30 taong gulang, ay umalis papuntang New York noong 2018 para mag-aral ng abogasiya at bumalik lang sa Japan noong nakaraang buwan. Ang mag-asawa ay pupunta sa New York upang simulan ang kanilang buhay.

Marami kaming haharapin na pagsubok sa umpisa ng aming buhay mag-asawa, ngunit lalakad kami ng magkasama tulad ng ginawa namin noon, ani Mako. Nagpasalamat din siya sa lahat ng sumuporta sa kanila.

Bahagi ng artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.