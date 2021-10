Huwag matakot na mag-trick or treat ngayong Halloween — ngunit mag-ingat

Para kay University of Ottawa epidemiologist Raywat Deonandan, ang pagsama sa taunang tradisyon ay isang low-risk na aktibidad na maaaring gawin ng walang pag-aalala.

University of Ottawa epidemiologist Raywat Deonandan. (Archives) Litrato: Gracieuseté de Raywat Deonandan

Mag-trick or treat, lumabas, mag-door to door. I-minimize ang contact. Huwag ka masyadong lumapit sa tao, ani Deonandan. Mag-hi at mag-move on.

Hindi tulad noong nakaraang Oktubre, kung saan nirekomenda ng gobyerno ng Ontario na huwag mag-trick or treat sa COVID-19 hot zones tulad ng Ottawa (bagong window), ang health officials ay mas maluwag ngayong taon.

Sinabi ni Dr Kieran More, medical officer of health ng Ontario, na kahit puwedeng mag-trick or treat, dapat maganap ito sa labas hangga't maaari (bagong window), nirerekomenda rin na siguraduhin ng mga magulang na magsasalisi ang mga bata at maikli lang ang interaksyon kapag nag-door to door.

Dr. Kieran Moore, ang chief medical officer of health ng Ontario. (Archives) Litrato: La Presse canadienne / Chris Young

Sinabi ni Deonandan na ok lang na lumabas ang mga bata kasama ang mga kaibigan mula sa ibang tahanan basta’t nasa labas.

Ang pagbibigay ng candy ay ligtas at low risk, aniya, basta mag-ingat lang para maiwasan ang transmission ng droplets at aerosols.

Ibig sabihin iwasan ang pakikipag-usap ng matagal at panatilihing malayo ang mga bisita sa isa't isa, ani Deonandan. Para sa mga tao na nais ng ekstrang pag-iingat, maaari nilang limitahan ang contact sa pamamagitan ng pag-iwan ng candy sa lamesa, dagdag pa niya.

Iwasan ang apartment buildings, mga party

Para sa mga pamilya na may mga anak o iba pang household members na mas vulnerable sa COVID-19, sinabi ni Deonandan na may iba pang paraan upang i-minimize ang peligro.

Siguro gumawa ka ng karagdagang pag-iingat. Siguro magsuot ka ng mask na mas better ang quality… o dumistansya ng mas mahusay kaysa sa iba, aniya.

Habang ang pagti-trick or treat ay ligtas, ang pagpunta door-to-door sa apartment building ay hindi nirerekomenda dahil hindi mo kontrolado ang bentilasyon sa isang mataong hallway, aniya.

Para kay Deonandan, hindi trick-or-treating ang kanyang ikinababahala ngunit ang isa pang aktibidad tuwing Halloween.

Ang pinakakinatatakutan ko ay ang mga Halloween party na dadaluhan ng mga tao, ani Deonandan. Lalo na ang mga kabataan na may mas mababang posibilidad na nabakunahan na.

Hindi substitute ang costume mask

Sinabi ni Dr. Vera Etches, medical officer of health ng Ottawa, na iba ang mga bagay ngayong taon dahil sa proteksyon na dulot ng COVID-19 vaccines.

Si Dr. Vera Etches ang Chief Medical Officer of Health para sa Ottawa Public Health. (Archives) Litrato: Radio-Canada

Habang tuloy ang Halloween trick-or-treating, sinabi ni Etches na importanteng tandaan na ang mga hindi bakunadong tao ang mas nasa peligro.

Ang mga bata ay hindi bakunado, kaya ang rekomendasyon ay maging maingat tungkol sa mga pagtitipon na may mga bata, sinabi niya sa Ottawa Morning ng CBC Radio ngayong buwan.

Maaari ba kayong magtipon outdoors o limitahan ang inyong close contacts? Panatilihing maliit ang gatherings… mag-trick or treat one family at a time. Magsuot ng mask. Ang lahat ng bagay na ito make a difference.

Sa press conference noong Oktubre 7, sinabi ni Moore na dapat iwasan ng trick-or-treaters ang pagsigaw para mabawasan ang pagkalat ng aerosols.

Nagbabala rin siya laban sa pagsisiksikan sa pintuan at hinimok ang mga tao na dalasan ang paggamit ng hand sanitizer, bago at pagkatapos magbigay ng treats.

Maging creative - isama ang face covering sa iyong Halloween costume design, ani Moore. “Ngunit tandaan, ang pagsusuot ng costume mask ay hindi substitute para sa wastong face covering."

Isang artikulo ni Michelle Allan (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.