U.S. inilatag ang bagong panuntunan para sa mga turista na darating by air

Simula Nobyembre 8, ang foreign at non-immigrant na mga indibidwal na magbibiyahe papuntang Amerika ay dapat ganap na bakunado laban sa COVID-19. May limitadong exceptions at lahat ng biyahero ay dapat na-test para sa virus bago mag-board ng eroplano patungong U.S. Mahigpit din ang restrictions para sa mga tao na hindi fully vaccinated.

Dumating ang bagong polisiya habang ang administrasyon ni Biden ay lumayo mula sa mas malawak na travel restrictions na batay sa bansa at mga ban na tinatawag nilang vaccinations-based system na nakapokus sa indibidwal na peligro ng biyahero. Ang mga restriksyon na ito ay umiiral mula pa noong 2020 na pinagbawalan ang non-U.S. citizens na magbiyahe papuntang Estados Unidos mula sa mga lugar tulad ng Tsina, India, South Africa, Brazil at Europa na mag-e-expire na sa Nobyembre 8.

Sa ilalim ng polisiya, ang mga hindi bakunado ay kailangang magpakita ng pruweba ng negatibong COVID-19 test sa araw ng biyahe, habang ang mga bakunado ay papayagan na magpresenta ng test na kinuha sa loob ng tatlong araw ng kanilang biyahe.

Ang mga bata edad 18 pababa ay hindi ire-require na maging fully vaccinated dahil sa hindi pagkakapare-pareho ng global rollout ng mga bakuna sa grupo ng edad na ito. Ngunit ang mga taong edad dalawa pataas ay isasailalim sa parehong COVID-19 testing policy tulad ng sa kanilang magulang o guardian.

Lahat ng WHO-approved, mix-and-match vaccines ay tatanggapin

Ang administrasyon ni Biden ay nakikipagtulungan sa mga airlines, na magpapatupad ng mga bagong procedures, upang ipaliwanag ang mga bagong polisiya para makapaghanda sila sa implementasyon nito. Ang mga airlines ay minandato na i-verify ang vaccine records at itugma ito sa identity information ng mga biyahero. Kailangan din nilang siguraduhin na ang mga shots ay nasa aprubadong listahan ng Food and Drug Administration at World Health Organization. Ang mixing at matching ng mga aprubadong bakuna ay pahihintulutan.

Ang mga quarantine officers ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention ay isa-spot check ang mga pasahero matapos dumating sa Estados Unidos para alamin kung sila ay sumunod sa mga patakaran, ayon sa isang administration official. Ang mga airlines na hindi ipapatupad ang mga requirement ay maaaring magmulta ng hanggang $35,000 US bawat violation.

Inanunsyo ng administrasyon ang limitadong exceptions mula sa vaccination requirement, kasama ang mga bata, ang mga taong nag-participate sa COVID-19 trials, ang mga indibidwal na may medikal na rason kung bakit hindi nagpabakuna, o mga taong mula sa isang bansa na hindi available ang bakuna.

Ang mga hindi bakunadong residente ng mga bansa na may vaccination rates na mas mababa sa 10 porsyento ng matatanda ay maaaring papasukin sa U.S. kung may liham mula sa gobyerno na pinapahintulutan silang maglakbay para sa urgent at non-tourism purposes, sabi ng administrasyon.

Nire-require ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention CDC ang mga airlines na mangolekta ng contact information ng mga international air travellers anuman ang vaccination status nila para mapadali ang contact tracing.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Reuters.