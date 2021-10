Guilbeault susunod na environment minister ng Canada, Trudeau papangalanan ang gabinete

Sinabi ng Liberal sources sa CBC News na si Guilbeault, na nagtrabaho kasama ang mga grupo tulad ng Equiterre at Greenpeace, ay lilipat sa mahalagang portfolio na ito mula sa kanyang dating puwesto bilang heritage minister.

Dumating ang kanyang appointment ilang araw bago idaos ang United Nations climate change conference sa Glasgow (COP26), na pagsasama-samahin ang mga pinuno mula sa buong mundo - kabilang si Prime Minister Justin Trudeau - upang pag-usapan ang climate crisis.

Si Harjit Sajjan, na nagsisilbi bilang national defence minister sa gitna ng sexual misconduct crisis sa militar, ay inaasahan na isa sa mga taong magkakaroon ng bagong puwesto kapag ipinahayag na ni Trudeau ang susunod niyang gabinete ngayong Martes.

Sinabi ng Liberal sources sa CBC News na inaasahan nila ang malawakang cabinet shuffle kabilang ang mga pinuno ng maraming senior portfolios.

Si Health Minister Patty Hajdu, na kinuha ang trabaho ilang buwan lang bago magkaroon ng pandemya, ay lilipat rin sa bagong posisyon. Walang plano na magdagdag ng pangalawang junior minister sa health portfolio.

Dalawa o tatlong ministro ang inaasahang matatanggal sa gabinete, ayon sa sources.

Ang susunod na gabinete ay manunumpa Martes ng umaga sa isang seremonya sa Rideau Hall.

Sinabi ni Trudeau na ang gabinete ay magkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa gender sa tinatawag niyang wastong regional distribution.

Isang senior minister ang mananatili sa kanyang puwesto. Sumang-ayon si Deputy Prime Minister at Minister of Finance Chrystia Freeland na manatili sa parehong papel, ani Trudeau.

Habang hindi na pamumunuan ni Sajjan ang problemadong Department of National Defence — na kasalukuyang sangkot sa sexual misconduct crisis ang liderato - siya ay inaasahan na mananatili sa gabinete sa bagong portfolio.

Si Sajjan, na dating lieutenant-colonel ng hukbong militar, ay naging minister of defence mula noong 2015. Nanawagan ang Conservatives at New Democrats para sa kanyang resignation (bagong window) dahil sa mga akusasyon na nabigo siyang tugunan ang sexual conduct problems ng militar.

Inaasahan na pipili si Trudeau ng isang babae para maging susunod na defence minister ng Canada. Si Anita Anand, ang kasalukuyang minister of public services and procurement, ang napipisil na kandidato para sa puwesto.

Ang dating prime minister na si Kim Campbell lang ang kaisa-isang babae na nagsilbi bilang defence minister ng Canada. Hinawakan niya ang puwestong ito sa loob ng limang buwan noong 1993.

Inangat ni Anand ang kanyang reputasyon habang pinamumunuan ang vaccine procurement efforts ng Canada sa panahon ng pandemya.

Oras na para sa mga bagong mukha?

Sinabi ng sources na si Sean Frases, na kumatawan sa Central Nova mula 2015 ngunit hindi nagsilbi sa gabinete kailanman, ang isa sa magiging miyembro ng gabinete.

Si Marci Ien, dating mamamahayag sa CTV na ngayon ay kumakatawan sa Toronto Centre, at si Randy Boissonnault, na bumalik upang kumatawan sa riding ng Edmonton Centre nang matalo noong 2019, ay mga pangunahing prospects din para sa gabinete.

Si Pascale St-Onge, na nahalal sa Brome—Missisquoi, ay kinokonsidera na isa sa mga baguhan na may tsansang sungkitin ang posisyon ng pagiging ministro. Kamakailan lang, nagtrabaho si St-Onge bilang union leader ng cultural sector ng Quebec.

Ang huling bersyon ng Liberal cabinet ay may 37 ministers, kasama si Trudeau. Nang umupo sa puwesto si Trudeau noong 2015, pinangalanan niya ang 35 katao. Ang gabinete ay huling na-shuffle noong Enero 12, 2021.

Ang commitment ni Trudeau sa gender parity at ang pagkawala ng apat na babaeng minister ang nagbunsod ng maraming pagbabago na ilalahad ngayong Martes.

Ang mga ministro na sina Maryam Monsef, Bernadette Jordan at Deb Schulte ay natalo noong huling halalan.

Si Catherine McKenna, na nagsilbi bilang minister of infrastructure and communities at dating environment minister ay hindi na tumakbo.

Ang iba pang mga pagbabago ay darating para sa senior staffers sa opisina ng prime minister.

Sina Marjorie Michel at Brian Clow ay magiging mga deputy chief of staff sa prime minister. Si Michel, na naging director of operations ng Liberal Party sa Quebec noong 2019 at 2021 na kampanya, ay mamumuno sa operasyon, outreach, human resources at public appointments. Magpopokus din siya sa Quebec files.

Pamumunuan naman ni Clow ang parliamentary affairs, issues management, communications at policy teams at patuloy na mangangasiwa sa global at COVID-19 affairs.

PANOORIN | Trudeau ilalahad ang bagong gabinete Martes:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo nina David Cochrane (bagong window), Nick Boisvert (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.