2 doktor na-link sa website na nagbebenta ng pekeng vaccine exemption ’certificates’

Nakakuha ang CBC News ng isang apat na pahinang declaration certificate of medical exemption kasama ang psychosocial conditions na diumano ay pinirmahan ni Dr. Stephen Malthouse at prinoduce sa pamamagitan ng serbisyo na kung tawagin ay EnableAir.com.

Ang kopya ng parehong certificate ay ipinadala sa College of Physicians and Surgeons ng British Columbia at sila ay nag-iimbestiga na, kinumpirma ng CBC.

Ang tagapagsalita ng Health Ministry ng British Columbia ay hindi direktang sumagot sa mga tanong ukol sa EnableAir.com ngunit kinumpirma na walang exemption certificate para sa mask o bakuna.

Nangangako ang EnableAir.com (bagong window) ng totoong medical exemptions, kasama ang QR code para sa mga taong concern sa totalitarian mainstream narratives, at inadvertise ang mga serbisyo ng limang hindi pinangalanan na Canadian physicians.

Hindi malinaw kung magkano ang serbisyong ito, ngunit nagbabala ang website na ang mga kostumer ay dapat mentally prepared para sa invoice. (bagong window)

Kasama sa certificate na pinirmahan diumano ni Malthouse ang dalawang pahina ng preamble na ini-invoke ang Canadian Human Rights Act, ang Konstitusyon, ang Universal Declaration on Bioethics and Human Rights ng United Nations at ang Nuremberg Code.

Walang inalok na detalye kung bakit ang hahawak nito ay dapat ma-exempt mula sa pagsusuot ng mask o vaccine mandates ngunit nagbigay ng mahabang listahan ng mga posibleng rason, kasama ang vaccine allergies, HIV, autism, impaired social development, asthma, eczema, migraine at personal na paniniwala.

Doktor nahaharap sa disiplina kaugnay ng COVID-19

Ang contact information na naka-display sa certificate na nakuha ng CBC ay nagma-match sa publicly listed na impormasyon para kay Goddard. Ang Kelowna post office box ay konektado sa kanyang cannabis consulting firm (bagong window), CanaBC Services Ltd., at ang fax number ay nakalista sa kanyang personal website (bagong window).

Hindi sumagot si Goddard sa mga in-email na tanong o sa text messages at ibinaba ang telepono nang kinontak ng reporter. Ang buong laman ng EnableAir.com ay tinanggal online ilang oras matapos siyang tawagan.

Hindi sumagot si Malthouse o ang kanyang abogado, si Rocco Galati ng Toronto, sa mga tanong ukol sa certificate.

Inadvertise ng EnableAir.com na 50 porsyento ng kanilang post-administrative fees ay ido-donate kay Galati at sa Constitutional Rights Centre, isang organisasyon na kanyang itinatag. Gayunpaman, sinabi ni Galati sa CBC na wala siyang koneksyon sa website.

Si Malthouse, na isang family doctor sa Denman Island, ay nahaharap sa disciplinary proceedings ng kolehiyo (bagong window)at sa reklamo ng 10 iba pang doktor.

Noong nagdaang taon, pumunta siya sa mga rally laban sa pandemic-related measures at sinabi na ang COVID-19 ay hindi mas nakamamatay kaysa flu at ang bakuna ay mas mapanganib. Ang kanyang mga pahayag ay nag-viral online.

Ayon sa petisyon na isinampa ni Malthouse sa Korte Suprema ng British Columbia, dinisiplina siya ng kolehiyo at pinagbawalan na magsalita sa mga isyu kaugnay ng COVID-19. Hiniling ni Malthouse na harangin ng korte ang mga pag-uutos dahil nilabag daw nito ang karapatan niya sa free speech.

Mga doktor ‘kailangan magbigay ng objective medical evidence’

Sinabi ng college registrar na si Dr. Heidi Oetter na hindi siya maaaring magkomento sa anumang imbestigasyon ukol kay Malthouse o sa EnableAir.com, ngunit ang kolehiyo ay may standard na ine-expect sa anumang doktor na magbibigay ng exemptions.

Napakalinaw na kailangan magbigay ng objective medical evidence. Hindi ka basta puwedeng magbigay ng exemptions dahil lang sinabi ng pasyente na gusto niyang gawin mo iyon, aniya.

Kung may pipirma ng isang sulat na hindi naaayon sa mga expectations na iyon, maaari silang maharap sa imbestigasyon ng kolehiyo at kung kinakailangan, mabibigyan ng regulatory action.

Nag-post ang kolehiyo ng notice noong nakaraang linggo (bagong window) bilang tugon sa mga ulat ng pekeng exemption letters na umiikot sa probinsya. Kasama rito ang patnubay para sa mga negosyante o employers kung paano i-identify ang isang valid exemption.

May napakaikling listahan ng katanggap-tanggap na mga dahilan para sa exemption o pagpapaliban ng COVID-19 na bakuna, kabilang ang history ng anaphylactic reactions sa mRNA vaccines tulad ng Pfizer-BioNTech at Moderna, at adenovirus vector vaccines tulad ng AstraZeneca.

Pinagbawalan ng College of Physicians and Surgeons sa Ontario ang tatlong doktor sa pag-iisyu ng mask at vaccine exemptions sa mga nakaraang linggo. Ang tagapagsalita ng kolehiyo ay sinabi na hindi siya maaaring magkomento sa anumang posibleng koneksyon nito sa EnableAir.com.

Ngunit ang isa sa mga doktor na iyon, si Dr. Patrick Phillips (bagong window), ay prinomote ang EnableAir.com sa social media (bagong window).

Ang isa pa ay may koneksyon sa British Columbia - si Dr. Rochagne Kilian (bagong window) na dating nagtrabaho sa Williams Lake at nagkaroon ng medical licence sa probinsya mula 2009 hanggang 2014.

Sinabi ni Oetter na habang ang mga panuntunan ay bahagyang naiiba sa British Columbia, ang parehong restriksyon ay maaaring ipataw sa mga doktor dito kung iminumungkahi ng ebidensya na sila ay nagbibigay ng pekeng exemptions.

Isang artikulo ni Bethany Lindsay (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.