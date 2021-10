Edward Rogers pupunta sa korte upang makuha muli ang kontrol sa Rogers Communications

Ibinalita ito ni Edward Rogers matapos makipagpulong sa limang piling direktor na papalit dapat sa mga miyembro ng board na nagpatalsik sa kanya bilang chairman noong nakaraang Huwebes.

Isang pahayag mula sa kanyang kampo ang nagsabi na nahalal si Edward Rogers bilang chairman ng board sa meeting noong Linggo.

Gayunpaman, ang naunang pahayag ng ina ni Rogers, dalawang kapatid na babae at ng board ay hindi tinanggap ang kinalabasan ng meeting Linggo ng gabi at sinabi na ang board lamang na nag-e-exist noong Huwebes ang may awtoridad.

Ang pahayag na ito ay mula sa grupo na kumakatawan sa majority ng board.

Gayunpaman si Edward Rogers ang nananatiling chairman ng Rogers Control Trust, isang controlling shareholder, kasama ang mga miyembro ng pamilya Rogers, na nagmamay-ari sa 97 porsyento ng Class A voting shares.

Ang pahayag noong Linggo ng gabi ang pinakahuling development sa labanan para sa kontrol ng kompanya.

Noong Setyembre, sinubukan ni Edward Rogers na tanggalin si CEO Joe Natale (bagong window) at ipalit ang chief financial officer ng kompanya na si Tony Staffieri sa puwestong iyon.

Ipinatawag ang isang emergency board meeting kung saan ang tatlong miyembro ng pamilya Rogers - ang magkapatid na sina Melinda at Martha, kasama ang kanilang ina na si Loretta - ay nagsama upang pigilan ang plano ni Edward.

Iniulat ni Natale na narinig niya ang plano para sibakin siya sa puwesto ng aksidenteng natawagan siya ni Staffieri habang pinag-uusapan ang plano kasama ang mga dating executives ng kompanya, ulat ng Globe and Mail noong Huwebes (bagong window).

PANOORIN | Ina, mga kapatid ni Edward Rogers kinondena ang kanyang pagtatangka na makuha muli ang kontrol sa kompanya:

Noong Linggo ng hapon, ipinahayag ni Loretta Rogers na tutol siya sa planadong pagpupulong ni Edward na inilarawan niyang invalid.

Sa kasamaang palad, patuloy pa ring tinatahak ni Edward ang isang misguided at miscalculated na daan na hindi hahantong sa pagiging produktibo at inuuna pa rin ang kanyang sariling interes kaysa sa mga empleyado, kostumer at shareholders ng Rogers, saad ng pahayag.

Dapat tumigil siya kaagad dahil ang kanyang asal ay nagpapakita ng kanyang walang habas na pagwawalang-bahala para sa mabuting pamamahala.

Nag-tweet din si Martha Rogers noong weekend at binatikos ang kanyang kapatid dahil sa kagustuhan nitong makuha muli ang kontrol sa telecom company.

