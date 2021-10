B.C., Ontario tatanggalin ang karamihan sa capacity limits ngayong Lunes

Gayunpaman, dahil walang bakuna na perpekto, asahan ang mga kaso post-vaccination, ani Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam noong Linggo sa Twitter.

Kaya importante na maging parte ng isang comprehensive, layered protection strategy ang bakuna kasama ang ibang practices at precautions.

Sinabi ito ni Tam habang nakatakdang tanggalin ng British Columbia at Ontario ang ilan sa public health measures ng mgha probinsya simula Lunes.

Papayagan ng mga residente ng British Columbia na dumalo sa mga events tulad ng hockey games, concerts at kasal na walang limit sa bilang ng mga dadalo, ngunit ang kapasidad ay hanggang 50 porsyento lang sa mga lugar na may mababang vaccination rates, tulad ng Fraser, Northern at Interior health regions.

Ang mga dadalo sa lahat ng organized events sa British Columbia ay ire-require na magsuot ng face coverings at magpakita ng pruweba ng COVID-19 vaccination.

Ngayong Lunes, tatanggalin din ng Ontario ang capacity limits sa karamihan ng mga lugar (bagong window) kung saan ang mga kostumer ay required na magpakita ng pruweba ng COVID-19 vaccination. Kabilang sa mga lugar na ito ang:

Restaurants.

Bars at iba pang food and drink establishments.

Indoor areas ng sports at recreational facilities tulad ng gyms at kung saan nagbibigay ang personal physical fitness trainers ng instruction.

Casinos, bingo halls at iba pang gaming establishments.

Indoor meeting at event spaces.

Inanunsyo ni Ontario Premier Doug Ford noong Biyernes na plano ng probinsya na tanggalin lahat ng COVID-19 restrictions sa pagtatapos ng Marso.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.