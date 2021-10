Alec Baldwin nagdalamhati matapos iputok ang prop gun na ikinamatay ng cinematographer

Sinabi ni Baldwin na durog ang puso ko ukol sa pagkamatay ng cinematographer na si Halyna Hutchins noong Huwebes sa set ng pelikulang Rust sa Santa Fe, New Mexico.

Si Joel Souza, ang direktor ng pelikula, ay nasugatan din. Iniimbestigahan na ng mga awtoridad ang pangyayari. Hindi malinaw kung nagpe-perform si Baldwin noong oras ng shooting o ilang rounds ang pumutok, at kaunti lang ang nalalaman ukol sa baril.

Nag-tweet ang aktor Biyernes ng umaga:

Prop gun na-misfire, ayon sa tagapagsalita ni Baldwin

Sinabi ng tagapagsalita ni Baldwin na may aksidenteng nangyari na sangkot ang pagkaka-misfire ng isang prop gun. Sinabi ni Santa Fe County Sheriff spokesperson Juan Rios na ang mga detectives ay iniimbestigahan kung anong klaseng projectile ang na-discharge at paano. Wala pang nakasuhan.

Iniulat ng Santa Fe New Mexican na si Baldwin, 63, ay nakita noong Huwebes sa labas ng opisina ng sheriff na umiiyak, ngunit hindi sila nakakuha ng pahayag mula rito.

Ang aktor ay kilala sa kanyang mga roles sa 30 Rock at The Hunt for Red October, pati na rin sa kanyang impression ng dating presidente ng Amerika na si Donald Trump sa Saturday Night Live. Iniulat ng Deadline, isang news entertainment website, na si Baldwin ay tinanong at pinalaya, ayon sa kanilang source sa opisina ng sheriff.

Blanks ang ipinuputok ng prop gun, ang gunpowder charges ay nagpo-produce ng flash at bang ngunit hindi ang hard projectile. Ngunit kapag kinalabit ang trigger, ang papel o plastic wadding na na-e-eject mula sa barrel ay maaaring makamatay sa close range kung may malakas na puwersa. Pinatunayan na ito ng isang kaso ng pagkamatay ng aktor sa television set noong 1984.

Sa isa pang on-set na aksidente noong 1993, si Brandon Lee, ang aktor na anak ni martial arts star Bruce Lee, ay namatay din matapos maiwan ang bala sa prop gun.

Ang imbestigasyon ay bukas at aktibo, ayon sa pulisya

Si Hutchins, 42, ay in-airlift sa University of New Mexico Hospital kung saan ipinahayag siyang patay na ng medical personnel, ayon sa sheriff’s department. Si Souza, 48, ay dinala ng ambulansya sa Christus St. Vincent Regional Medical Center kung saan siya ay ginamot.

Ang mga detalye ay hindi pa malinaw sa mga sandaling ito, ngunit sinusubukan naming alamin ang lahat, at sinusuportahan ang buong imbestigasyon sa trahedyang ito, sinabi ni International Cinematographers Guild president John Lindley at executive director Rebecca Rhine sa isang statement.

Sinabi naman ng aktres na si Frances Fisher, na tampok din sa Rust, sa Twitter: Tinext ako ni Souza at nakalabas na siya ng ospital.

Rumesponde ang mga sheriff's deputies bandang alas-dos ng hapon local time sa movie set na nasa Bonanza Creek Ranch matapos makatanggap ng mga tawag sa 911 na nagsasabing may taong nabaril doon, ani Rios, ang tagapagsalita ng sheriff. Ang rantso ay ginagamit ng dose-dosenang pelikula, kabilang ang Western movie ni Tom Hanks na pinamagatang News of the World.

Ang imbestigasyon ay bukas at aktibo, ani Rios sa isang statement. Wala pang kaso ang naipa-file ukol sa insidente. Iniinterbyu pa rin ng mga detectives ang mga saksi.

Bahagi ng artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.