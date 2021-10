Queen Elizabeth naospital Miyerkules ng gabi, ayon sa Buckingham Palace

Sinabi ng palasyo na ang 95 anyos na reyna ay nagpunta sa pribadong King Edward VII's Hospital sa London noong Miyerkules para sa preliminary investigations.

Bumalik siya sa Windsor Castle Huwebes ng tanghali at nanatiling in good spirits.

Noong Miyerkules, kinansela ng Reyna ang kanyang naka-iskedyul na biyahe upang markahan ang ika-100 taon mula nang mabuo ang Northern Ireland, sinabi ng palasyo na atubiling tinanggap ng Reyna ang medikal na payo na magpahinga sa loob ng ilang araw.

Wala ng ibang paliwanag, ngunit ang desisyon ay hindi kaugnay ng COVID-19. Ang Reyna ay nabakunahan laban sa coronavirus.



Kinumpirma ng palasyo na namalagi ang Reyna sa ospital matapos iulat ng pahayagang The Sun ang balita.

Siya ngayon ay nasa Windsor Castle, kanlurang bahagi ng London, kung saan siya namalagi mula nang magsimula ang pandemya noong isang taon.

Dumating ang desisyon ilang araw matapos makita ang Reyna na gumagamit ng walking stick sa isang pangunahing public event nang dumalo sa Westminster Abbey service na nagmarka sa sentenaryo ng Royal British Legion, isang armed forces charity.

Nalitratuhan din siya dati na gumagamit ng tungkod noong 2003, ngunit iyon ay pagkatapos ng kanyang knee surgery.

Aktibong workload

Ang monarko na may pinakamahabang buhay at pinakamahabang paghahari sa Britanya ay nakatakdang ipagdiwang ang kanyang Platinum Jubilee - 70 taon sa trono - sa susunod na taon.

Namuno si Elizabeth mula pa noong 1952 at nabalo ngayong taon nang mamatay si Prince Philip sa edad na 99 noong Abril (bagong window).

Noong Martes, nakipagkita siya sa mga diplomat at nag-host ng reception sa Windsor Castle para sa mga global business leaders, at noong Sabado dumalo sa horse racing sa Ascot Racecourse.

Dalawang linggo mula ngayon, siya ay magho-host ng United Nations climate summit sa Glasgow, Scotland na dadaluhan ng mga global leaders.

Sa loob ng kanyang mahabang buhay, nanatili siyang malusog. Huli siyang naospital noong 2013 sa edad na 86 matapos makaranas ng sintomas ng gastroenteritis.

Kamakailan lang, tumanggi siya na parangalan bilang Oldie of the Year ng The Oldie magazine. Sinabi ng kanyang opisina na ang Reyna ay naniniwala na kasing tanda ka lang ng iyong iniisip, kung kaya hindi naniniwala ang Reyna na na-meet niya ang relevant criteria para tanggapin ang parangal.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.