Huwag asahan ang EI kung nawalan ng trabaho dahil hindi nagpabakuna

Isa itong kondisyon sa trabaho na hindi natugunan, ani Qualtrough sa kanyang interbyu sa Power & Politics ng CBC. “At ang employer na piniling i-terminate ang tao dahil sa rason na ito ay gagawing ineligible ang empleyado para sa employment insurance EI ."

Sinasabi ko sa inyo na ito ang payo na nakuha ko, at iyon ang payo na isusulong ko.

Sinabi ni Qualtrough na ang panuntunan na ito ay hindi nag-a-apply sa mga sitwasyon kung saan ang tao ay may medical exemption o may valid reason para hindi mabakunahan.

Ayon sa website ng Employment and Social Development Canada, ang employment insurance EI ay available sa “lahat ng indibidwal na mawawalan ng trabaho na hindi nila kasalanan (halimbawa, dahil sa shortage ng trabaho, seasonal o mass lay-offs) at available para sa mga makakapagtrabaho ngunit hindi makakita ng trabaho.

Para sa karamihan ng mga tao, ang employment insurance EI ay nagbibigay ng 55 porsyento ng average weekly earnings hanggang sa maximum na $595 kada linggo.

Lumabas ang pahayag ni Qualtrough matapos i-require ng ilang employer na magpabakuna ang kanilang mga empleyado. Kamakailan lang, inanunsyo ng governing body ng Parlamento ang polisiya para sa mandatory vaccination ng mga miyembro ng Parlamento (bagong window) na walang medical exemption. Inanunsyo rin ng Toronto Police Service ngayong araw na ang mga officers na hindi pa bakunado ay ilalagay sa unpaid leave.

Nagbabala si Qualtrough na hindi pa ito matatag na public policy decision - ang gobyerno ay nasa caretaker mode pa rin matapos ang pederal na halalan at hindi pa inilalahad ni Prime Minister Justin Trudeau ang bagong gabinete. Gagawin niya iyon sa Oktubre 26.

Kailangan nating maghintay at tingnan kung ano ang susunod na gagawin ng prime minister sa Martes sa kanyang gabinete, aniya.

Hindi sang-ayon si Paul Champ, isang employment lawyer sa Ottawa, sa posisyon ni Qualtrough sa employment insurance EI at mga bakuna.

Sa palagay ko pagtatalunan kung tama ba na sibakin ang isang empleyado na hindi susunod sa vaccine requirement, aniya sa isang interbyu.

Sa palagay ko makatuwiran na ang ilang employers ay maaaring sibakin ang mga empleyado dahil hindi sila bakunado - wala akong isyu diyan - ngunit iba kapag sinabi mo na just cause ito, ibig sabihin hindi mo sila babayaran.

Ang mga empleyado na sinibak para sa just cause ay hindi eligible na makakuha ng severance o employment insurance EI .

Sinabi ni Champ na ang mas malaking isyu ay ang pagbibigay komento ng ministro sa tanong na ito bago gumawa ng desisyon ang Employment Insurance Commission at ang Social Security Tribunal - na nagdedetermina kung sino ang puwedeng kumuha ng employment insurance EI .

Sinabi ni Champ na ganito rin ang kanyang payo sa kanyang mga kliyente.

Ang unang payo ko sa aking mga kliyente ay, ‘Magpabakuna ka,’ aniya.

Ngunit sinabi niya na kalabisan ang imungkahi na maaaring utusan ng employer ang empleyado na magpabakuna.

Humahadlang iyan sa integridad at sa opinyon ko - at sa palagay ko sang-ayon ang karamihan sa employment lawyers ngayon - na hindi makatarungan para sa isang empleyado na tumanggi, sa ilalim ng maraming sitwasyon, aniya.

Sinabi ni Champ na maaaring i-accommodate ng employers ang mga empleyado na hindi kaya o ayaw magpabakuna. Ang ibang empleyado ay patuloy na nagtatrabaho sa bahay at ang iba naman ay maaaring magbigay ng madalas na COVID-19 testing bilang kapalit.

Sa hinaharap, may paraan para maging mas simple ang isyu para sa mga employers na magha-hire, aniya.

Kapag gagawa ng hiring decisions ang employers ngayon, maaari nilang gawin ang bakuna na requirement para sa trabaho, aniya. Ang empleyado ay maaaring tanggapin ang trabaho na alam na isa itong job requirement.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.