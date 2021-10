Gobyerno gagastos ng $7.5B para sa bagong pandemic support programs: Freeland

Sinabi ni Deputy Prime Minister at Finance Minister Chrystia Freeland sa Ottawa ngayong araw na ang Canada ay nasa bagong phase kasunod ng madilim na mga araw ng pandemya at narekober na ang 100 porsyento ng mga nawalang trabaho dahil sa krisis.

Sinabi ni Freeland na sa pamamagitan ng mataas na vaccination rates at pagbangon ng ekonomiya, ang mga bagong hakbang - na may estimated price tag na $7.4B sa pagitan ng Oktubre 24 at Mayo 7, 2022 - ay ang final pivot sa pagde-deliver ng suportang kailangan para i-deliver ang robust recovery.

Targeted support para sa turismo at hospitality sector

Limang pangunahing support programs ang nakatakdang mag-expire sa Oktubre 23 (bagong window).

Dalawa rito ang nagbibigay tulong sa mga negosyante - ang Canada Emergency Rent Subsidy (bagong window) at ang Canada Emergency Wage Subsidy (bagong window) - na magtatapos as scheduled.

Sinabi ni Freeland na ie-extend ng gobyerno hanggang Mayo 7 ang Canada Recovery Hiring Program - isang subsidy na nagko-cover sa hanggang 50 porsyento ng extra salary costs ng eligible businesses at nakatakdang magtapos sa Nobyembre 20.

Tinukoy nito ang hindi pantay na recovery na nakita sa economic activity ng ilang sektor na nilimitahan ng health measures na sumasagip ng mga buhay, ani Freeland. Magdadala raw ng bagong targeted programs ang mga Liberal na ipatutupad hanggang Mayo.

Ang una ay bibigyan ang tourism at hospitality industry ng wage at rent subsidies hanggang Mayo - isang bagay na ipinangako ng Liberals sa campaign trail noong tag-araw. Ang Tourism and Hospitality Recovery Program ay magbibigay ng suporta sa mga hotels, restaurants, travel agencies at tour operators ng subsidy rate hanggang 75 porsyento.

Magkakaroon pa ng isang measure - ang Hardest-Hit Business Recovery Program - na magbibigay naman ng wage at rent subsidies hanggang 50 porsyento sa mga negosyante na maipapakita ang kanilang malalim at patuloy na pagkalugi, ani Freeland.

Ang mga aplikante sa tourism at hospitality program ay kailangan magpakita ng average monthly revenue loss na 40 porsyento sa loob ng 12 buwan ng pandemya at pagkalugi ng 40 porsyento sa kasalukuyang buwan.

Ang mag-a-apply para sa hardest-hit program ay kailangang magpakita ng average monthly revenue loss na 50 porsyento at pagkalugi ng 50 porsyento sa kasalukuyang buwan.

Ang mga negosyante na nahaharap sa bago at panandaliang local lockdowns ay eligible din para sa maximum amount ng wage at rent subsidy anuman ang pagkalugi sa kurso ng pandemya, ayon sa Department of Finance.

Canada Recovery Benefit magtatapos na

Sa tatlong umiiral na programa upang suportahan ang mga indibidwal - ang Canada Recovery Benefit - ay mag-e-expire na sa Oktubre 23.

Pumalit ang Canada Recovery Benefit CRB sa Canada Emergency Response Benefit noong isang taon at nagbigay ng income support sa mga taong hindi covered ng employment insurance (EI).

Kapalit nito, sinabi ng gobyerno ng Canada na ilulunsad nila ang Canada Worker Lockdown Benefit na magbibigay ng $300 kada linggo sa eligible na mga manggagawa na napailalim sa isang provincial lockdown, kabilang ang mga ineligible para sa employment insurance EI .

Sinabi ni Freeland na ang bagong lockdown supports ang aakto bilang insurance policy nang sa gayon makakapagpasya ang mga probinsya kung kinakailangan at hindi na iisipin pa kung suportado ang kanilang mga manggagawa.

Kung ang fourth wave o may isang hindi inaasahang wave ang tumama sa atin, gusto nating malaman ng public health authorities at ng mga manggagawa na suportado sila, aniya. Nariyan iyon at makakabawi ang ating mga manggagawa.

Ang dalawang umiiral na supports para sa mga indibidwal - ang Canada Recovery Sickness Benefit (bagong window) at ang Canada Recovery Caregiving Benefit (bagong window) - ay mae-extend hanggang Mayo, aniya, na may dalawang linggo na dagdag sa maximum duration ng mga benepisyo.

Bahagi ng artikulo ni Ryan Maloney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.