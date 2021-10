Canada tatanggap ng 2.9M Pfizer doses para sa mga bata edad 5-11, ayon kay Trudeau

Ngunit hinimok ni Trudeau ang mga magulang at mga bata na maging pasensyoso habang hinihintay ang review ng Health Canada sa bakuna.

Alam ko na lahat ng magulang ay gustong mabakunahan ang kanilang mga anak sa lalong madaling panahon, gusto kong maging pasensyoso ang mga tao, aniya.

Napaka-importante na gawin ng Health Canada ang ganap na mga prosesong kailangan upang ang bawat magulang ay magkaroon ng confidence kapag naaprubahan na ang bakuna, na magiging ligtas ito para sa kanilang mga anak.

PANOORIN | Canada makakatanggap ng milyong-milyong Pfizer COVID-19 vaccines para sa mga bata 5-11:

Hindi tinukoy ni Trudeau kung kailan darating ang 2.9M doses sa Canada ngunit nangako na darating ito sa lalong madaling panahon kapag ibinigay na ang approval.

Isinumite ng Pfizer ang preliminary data (bagong window) para sa kids' vaccines sa Health Canada noong unang bahagi ng Oktubre ngunit pormal na humingi ng approval ngayong linggo.

Sinabi ng kompanya na ang resulta ay maihahambing sa nai-record ng Pfizer-BioNTech study sa mga tao edad 16 hanggang 25.

Nakapag-deliver ang Pfizer ng mahigit 46 milyon na doses sa Canada. Iminumungkahi ng analysis ng available data ng administration mula sa provincial at federal governments na sapat ang Pfizer doses sa Canada upang mabakunahan ang mga bata edad lima hanggang 11.

Base sa current stocks, malamang hindi mababakunahan ang mga bata

Ngunit noong isang linggo, nagbabala ang chief public health officer ng Canada na si Dr. Theresa Tam na kapag naaprubahan na ang bakuna para sa mga bata, hindi ibig sabihin nito ay puwede ng pumila ang mga bata para mabakunahan ng Pfizer doses na nasa stock ng Canada.

Ang mga bata 12 pababa ay magre-require ng lower dosage kaysa matatanda at habang sinabi ni Tam na posibleng kumuha ng lower doses mula sa vials na nasa stock, nagbabala siya na maaaring makaapekto ito sa pagiging epektibo ng mga bakuna.

Talagang puwede kang maghanap ng iba’t ibang klase ng karayom na magagamit para rito, pero hindi mo puwedeng i-dilute ang vial… dahil maaaring baguhin nito ang isang aspeto kung paano gumagana ang formulation, aniya.

Para sa mga bata sa pagitan ng 5 hanggang 11 sa trial, sinabi ng kompanya na gumamit sila ng doses na one-third ng amount ng ibinibigay sa matatanda.

Sinabi ni Tam na may binago rin ang Pfizer sa ibang components ng bakuna na magre-require ng karagdagang pagsusuri.

“Naiintindihan namin na sinabi mismo ng Pfizer na ang actual formulation ay nagbago, aniya. Ito ay isang next generation formulation kaya kailangang suriin ng regulator.”

Matapos ang approval, titimbangin naman ito ng National Advisory Committee on Immunization NACI

Pumirma ang Canada ng bagong kontrata sa Pfizer para sa pediatric doses noong tagsibol.

Ang vaccine na dinevelop kasama ang BioNTech ng Germany ay mina-market na ngayon bilang Comirnaty. Awtorisado ito para sa at least 16 ang edad noong Disyembre at sa mga bata edad 12 hanggang 15 noong Mayo.

Sa oras na maaprubahan ang bakuna para sa mga bata, titimbangin ng National Advisory Committee on Immunization (NACI) kung mas makakabuti ang bakuna kaysa sa peligro na maaaring idulot nito sa mga bata.

Binigyang-diin ng Public Health Agency of Canada ang pambihirang insidente ng myocarditis, ang pamamaga ng heart muscle, matapos maturukan ng mRNA vaccine tulad ng Pfizer-BioNTech at Moderna.

Mula Oktubre 1, naidokumento ng Health Canada ang 859 cases kaugnay ng mga bakuna na higit sa lahat ay nakakaapekto sa mga tao edad 40 pababa sa milyong-milyong doses na ibinigay.

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.