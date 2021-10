Canadians dapat gamitin ang provincial proof of vaccination para magbiyahe abroad

Sinabi ng mga opisyal ng gobyerno na nagsalita sa briefing Huwebes ng umaga na tiwala sila na malawak itong tatanggapin. Ang gobyerno ay nakikipag-ugnayan din sa ibang bansa upang tanggapin ito abroad.

Ang standardized COVID-19 proof of vaccination ay naglalaman ng pangalan, petsa ng kapanganakan, bilang ng doses, klase ng bakuna, lot numbers, petsa ng pagbabakuna at ang QR code kasama ang vaccination history.

Dinisenyo ito ng gobyerno upang magkaroon ng common look tampok ang national wordmark, ang logo na may salitang Canada kalakip ang watawat.

Mula Huwebes, ang Ontario, Quebec, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Saskatchewan, Nunavut, Northwest Territories at Yukon ay mag-iisyu ng proof of vaccination, ayon sa mga opisyal.

Inaasahan na lahat ng probinsya ay sisimulan ang pag-iisyu ng universally accepted credentials sa susunod na buwan bago ang holiday season.

Maaari rin mag-request ang Canadians ng proof by mail.

Sa Ontario, halimbawa, ang mga residente na fully vaccinated ay puwedeng i-download ang QR code na naka-built in sa SMART Health Card standard, kasama ang Government of Canada wordmark.

Ang SMART Health Card standard ay isang set ng guidelines na inaprubahan ng International Organization for Standardization at inendorso ng Canada, upang i-store ang health information. Ginagamit din ito ng ilang tech companies, kabilang ang Apple.

Ang standardized proof of vaccination ay puwede ring gamitin kapag ang requirement para sa proof of vaccination na magbiyahe sa loob ng Canada ay naging epektibo na sa pagtatapos ng buwan. Bagama’t puwede pa ring gamitin ng mga biyahero ang lumang provincial proof of vaccination kung ang probinsya ay hindi pa nag-iisyu ng stadardized credentials.

Mula Oktubre 30, lahat ng biyahero edad 12 pataas na may flights paalis ng mga paliparan ng Canada o magbibiyahe sa pamamagitan ng mga tren ng Via Rail at Rocky Mountaineer ay dapat fully vaccinated bago mag-board. Ang marine passengers na sasakay sa non-essential passenger vessels tulad ng cruise ships ay dapat kumpletuhin ang vaccination series bago magbiyahe.

Sinabi ng opisyal na tiningnan nila ang ibang options, kabilang ang federally issued credential, ngunit nagdesisyon na magkakaroon lang ito ng limited value dahil ang mga probinsya at teritoryo na nag-administer ng bakuna ang humahawak ng data.

Sinabi rin nila na ang mga pagbabago ay paparating na sa global health travel advisories tungo sa destination-based approach, para mas makapaghanda ang Canadians ng kanilang travel plans.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Philip Ling at J.P. Tasker.