Canada ibabalita ang mga detalye tungkol sa COVID-19 vaccine passport

Ang mga sources na may kaalaman ukol sa plano ay nagsalita sa kondisyon na hindi sila pangalanan dahil hindi sila awtorisado na magsalita sa publiko.

Ang media advisory mula sa Immigration, Refugees and Citizenship - na inatasan din na ipatupad ang proof-of-vaccination system para sa international travel - ay ipinakita na ang mga opisyal mula sa departamento ang mangunguna sa technical briefing sa media, kasama ang mga opisyal mula sa Public Health Agency of Canada, Transport Canada, Indigenous Services Canada at Canada Border Services Agency.

Tinukoy ng sources ang enhanced vaccine certificates na kamakailan lang ay inilabas ng Ontario - na may kasamang QR code na naka-built in sa SMART Health Card standard na ginaya ng gobyerno ng Canada at may kasamang Government of Canada word mark - na isang bagay na magwo-work para sa international travel.

PANOORIN | Canada ilalabas ang detalye para sa international travel:

Hindi pa malinaw kung ang vaccine certificates na inisyu ng ibang probinsya at teritoryo ay tatanggapin para sa international travel.

Ilang buwan na tinatrabaho ng gobyerno ng Canada ang pagde-develop ng isang internationally recognized vaccine passport (bagong window) na ang layunin ay maging available na sa publiko ngayong taglagas.

Ang kasalukuyang COVID-19 vaccination documents na available sa Canada ay hindi standardized para sa international travel, ayon sa federal government (bagong window).

Kaunting bansa lamang ang nag-develop ng widely recognized international vaccine passport system. Ang mga residente ng European Union ay maaaring i-access ang Digital COVID Certificate na kinikilala sa cross-border travel sa loob ng European Union EU .

Binigyang-diin ni Minister of Transport Omar Alghabra dati na ang anumang Canada-wide passport ay kailangang gawin sa pamamagitan ng malapit na kooperasyon sa mga probinsya at teritoryo na responsable sa pag-iisyu ng proof of vaccination.

Sinabi niya na ang federal government ay makakatulong sa pamamagitan ng pagde-develop ng standardized proof-of-vaccination system na umaasa sa data na ibinibigay ng mga probinsya at teritoryo.

Nakikipagtulungan kami sa mga probinsya ukol sa format at para siguraduhin na lahat ng required na impormasyon ay magiging available, ani Alghabra sa kanyang interbyu sa Rosemary Barton Live ng CBC noong Oktubre 10 (bagong window).

