Mga empleyado ng immigration department iniulat ang racist na behaviour sa trabaho

Inilarawan ng isang report na sinuri ang rasismo sa trabaho sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) ang paulit-ulit na pagkakataon kung saan ang mga empleyado at supervisor ay gumamit ng offensive na mga salita sa kanilang racialized na mga katrabaho.

Ang 20 pahina na dokumento na pinagsama-sama ng public opinion research company na Pollara Strategic Insights ay prinesenta sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC noong Hunyo at kamakailan lang ay ipinost online (bagong window).

Ang report ay batay sa sampung tig-dalawang oras na focus groups na nilahukan ng 54 na empleyado ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC . Ito ay isinagawa ng Pollara para sa departamento noong Marso.

Sinabi ng maraming empleyado sa Pollara na nakarinig sila ng racist na lengguwahe sa trabaho. Inilarawan din sa naturang ulat ang multiple reports ng racist microaggressions sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC kabilang ang:

Tinatawag ng mga miyembro ng staff ang department section na may maraming racialized employees na “the ghetto.”

Hinihiling ng mga miyembro ng staff na hawakan ang buhok ng racialized employees o ‘di kaya ay tinutuya ang mga hairstyle nila.

Tinatawag ng manager ang Indigenous people na tamad o tinatawag ang kolonyalismo na “mabuti.”

Isang “laganap” na references sa ibang nasyon ng Africa bilang “the dirty 30” sa trabaho.

Ngayong nagsasalita na ako, titingnan kaya nila ako na isa sa mga galit na Black women na nagrereklamo? quote ng report na sinabi ng isang empleyado.

Sinabi rin ng mga racialized employees sa Pollara na nilampasan sila para sa international assignments at professional development opportunities. Nakasaad sa report na sinabi ng isang manager na ang evaluation niya sa isang racialized employee ay pinawalang bahala ng tao na nasa itaas para i-promote ang isang non-racialized employee.

Sinabi ng racialized Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC staffers sa Pollara na sila ay marginalized sa trabaho - inilalagay sa hindi tiyak na temporary contract positions sa loob ng mahabang panahon na pumigil sa kanila upang itaguyod ang kanilang karapatan para sa promotion o sa pagsasalita laban sa racist na mga insidente.

Sinabi ng Pollara na ang mga participants sa focus groups ay nagbabala na ang rasismo sa trabaho ay maaaring naaapektuhan ang case processing. Binanggit nila ang discriminatory rules para sa pagpoproseso ng immigration applications mula sa ilang bansa o rehiyon, kasama ang karagdagang financial document requirements para sa mga aplikante mula sa Nigeria.

Nag-request ang CBC na interbyuhin si Immigration Minister Marco Mendicino tatlong araw na ang nakalipas. Kahapon, sinabi ng departamento na siya ay masyadong busy para magpaunlak ng interbyu.

Sa isang statement, sinabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na ang mga opinyon na ipinahayag sa focus groups ay sineseryoso nila at gagawan ng aksyon.

Ang ilan sa mga aksyon na iyon ay bago pa nagsagawa ng research ang Pollara tulad ng pagbubuo ng task force upang tanggalin ang rasismo na inilunsad ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC noong Hulyo 2020.

Sinabi ng departamento na kinokonsulta nila ang external stakeholders kung paano kikilalanin at tutugunan ang systemic barriers sa policy at program delivery at nagpatupad ng mandatory unconscious bias training para sa mga empleyado at executives. Nagkaroon din ng isang anti-racism representative sa bawat section ng departamento.

Iginiit ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na sila ay nakatuon sa patas at non-discriminatory application ng immigration procedures.

Nang tanungin ukol sa report ng Pollara, sinabi ni New Democratic Party Leader Jagmeet Singh na siya ay naalarma.

The fact na may mga alegasyon at alalahanin tungkol sa rasismo sa isang departamento na nakikitungo sa mga taong racialized ay lubhang nakakabahala at hindi dapat magpatuloy, aniya.

Hindi ito ang unang tangka ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC upang alisin ang rasismo sa trabaho. Noong Pebrero 2021, nagsagawa ng isang town hall ang departamento upang pag-usapan ang survey na sinagutan ng 2,712 na empleyado sa paksang ito noong nakaraang taon.

Ayon sa summary ng survey na nakuha ng CBC News, 65 porsyento ng Black employees at 55 porsyento ng visible minorities ang iniulat na nakaranas sila ng micro-aggressions; ang numero na iyon ay 13 porsyento lamang sa non-racialized employees.

Samantala, 53 porsyento ng non-racialized Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC employees ay iniulat na naniniwala na "ang mga indibidwal mula sa iba’t ibang lahi/ethnic origins" ay may parehong career opportunities tulad ng mga puti; gayun din ang 48 porsyento ng Indigenous employees. Ngunit 55 porsyento ng visible minorities ang nagsabi na mas kaunti ang kanilang career opportunities.

Higit sa isang third ng visible minority at Indigenous staff members na sinurvey ang nagsabi na tiwala sila sa abilidad ng liderato ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na lumikha ng workplace na malaya sa diskriminasyon.

Isang artikulo ni Raffy Boudjikanian (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.