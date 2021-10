Canada malapit na magkaroon ng U.S. ambassador - matapos ang 2 taon

Ano’ng bago

Naantala ng mahigit dalawang taon ang pagkakaroon ng top envoy ng Estados Unidos sa Canada.

Tinuloy na ng pangunahing komite ng U.S. Senate ang dose-dosenang nominasyon (bagong window) noong Martes, kasama ang telecom executive na si David Cohen, para sa pagiging ambassador sa Canada.

Si Cohen ay isang top fundraiser sa presidential campaign ni Joe Biden at ang kanyang nominasyon ay wala halos naging oposisyon nang pagbotohan ito sa Senate Foreign Relations Committee.

Walang Republican ang tumutol sa kanyang nominasyon at kaunti lang ang tinutulan na pangalan ng Republicans sa listahan; gayunpaman, tumutol si Sen. Marco Rubio sa lahat ng pangalan na prinesent at tumutol din si Sen. Ted Cruz sa ilan.

Nalungkot naman ang pinuno ng Democratic committee dahil sa tagal ng mga nominasyon. Sinisi nito ang Republicans sa pagtagal ng proseso, kabilang ang hindi pagdalo sa mga hearing.

May mga nominees na pending pa rin matapos ang maraming buwan at nangangailangan ng mga hearing, ayon sa chair ng komite na si Bob Menendez ng New Jersey.

Sa kasamaang palad, hindi pa namin nagawang magpatuloy dahil sa ilang nomination hearings.

Ano’ng konteksto

Ang Estados Unidos ay hindi pa nagkakaroon ng official ambassador sa embahada ng Canada mula nang umalis si Kelly Craft noong 2019. Siya ay hinirang ni Donald Trump upang kumatawan sa Estados Unidos at sa United Nations.

Ito ay resulta ng mapait na domestic politics ng Estados Unidos na umapaw na sa international affairs.

Pinangalanan ni Trump ang kapalit ni Craft: si Aldona Wos. Ngunit ang kanyang kumpirmasyon ay hindi natuloy. Siya ay kasal kay Louis DeJoy, ang pinuno ng U.S. Postal Service na hinirang din ni Trump at nasangkot sa kontrobersya ukol sa delays sa mail delivery noong 2020 presidential election.

Ang mga nominees ni Biden ay palaging hinaharang (bagong window) ng ilang Republicans, lalo na ni Cruz at Sen. Josh Hawley.

Nagkaroon ng confirmation hearing si Cohen noong nakaraang buwan kung saan sinabi niya na naghihintay ang Estados Unidos na marinig (bagong window) kung ano ang malawak na estratehiya ng Canada ukol sa Tsina.

Ano’ng susunod

Ang nominasyon ni Cohen ay magiging opisyal kung maaaprubahan sa pagboto ng buong Senado. Base sa botohan noong Martes ng komite, tila makukumpirma na siya ng Senado.

Gayunpaman, hindi malinaw kung kailan ito mangyayari.

Ang final vote ay hindi pa naka-iskedyul. Ilang ulit ng hinaharangan ni Cruz ang nomination votes sa iba’t ibang kadahilanan sa loob ng maraming buwan (bagong window). At mas kapansin-pasin na dahil ito sa pagkabigo ng administrasyon ni Biden na pigilan ang Russian natural gas pipeline (bagong window) papuntang Germany, ang Nord Stream 2.

Mayroon ding siyam na buwang gap (bagong window) sa ambassadors sa Canada sa panahon ng Obama era dahil sa parehong congressional delays; noong panahon na iyon, tila hindi karaniwan ang tagal nito.

Isang artikulo ni Alexander Panetta (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.