Facebook nakatakdang mag-rebrand at magpokus sa metaverse

Ang pagbabago ng pangalan ay iaanunsyo sa susunod na linggo, ayon sa technology blog na The Verge na nagbanggit ng isang source na may direktang kaalaman tungkol sa bagay na ito.

Ang CEO ng Facebook na si Mark Zuckerberg ay palaging nagsasalita tungkol sa metaverse mula pa noong Hulyo, isang digital na mundo kung saan ang mga tao ay maaaring gumalaw sa pagitan ng iba’t ibang devices at mag-communicate sa virtual environment. Ang grupo ay nag-invest nang husto sa virtual reality at augmented reality, nag-develop din ito ng hardware tulad ng Oculus VR headsets at pinag-aaralan ang AR glasses at wristband technologies.

Ipoposisyon ng aksyong ito ang flagship app bilang isa sa maraming produkto sa ilalim ng parent company na humahawak sa brands tulad ng Instagram at WhatsApp, ayon sa report. Nag-adopt ng ganitong structure ang Google nung nag-reorganize ito at naging holding company na tinatawag na Alphabet noong 2015.

Sinabi ng Facebook na hindi ito nagkokomento sa tsismis o spekulasyon.

Rebrand ire-revamp ang nadumihang imahe: analysts

Kung totoo ito, ang rebranding ay may katuturan dahil ang core Facebook business ay hindi na gaanong mahalaga sa grupo at layunin nito na baguhin ang imahe na nadumihan ng regulatory at ligal na pagsisiyasat kung paano hina-handle ng kompanya ang user safety at hate speech, ayon sa analysts.

Sinasalamin nito ang pagpapalawak ng negosyo ng Facebook. At pangalawa, sa tingin ko ang brand ng Facebook ay hindi na maganda dahil sa mga events na nangyari sa nakalipas na tatlong taon o higit pa, ani internet analyst James Cordwell ng Atlantic Equities.

Ang Facebook ay nasa ilalim ng malawak na pagsisiyasat ng global lawmakers at regulators tungkol sa kanilang content moderation practices at mga nakakasamang bagay kaugnay ng platforms nito, kabilang ang internal documents na isiniwalat ng whistleblower (bagong window) na naging basis ng U.S. Senate hearing noong nakaraang linggo.

PANOORIN | Ex insider ibinunyag ang business practices ng Facebook:

Ang pagkakaroon ng ibang parent brand ang magbabantay laban sa pagkakaroon ng negatibong asosasyon sa bagong brand, o sa iba pang brands na nasa portfolio, ani Shankha Basu, associate professor ng marketing sa University of Leeds.

Noong nakaraang buwan, hinirang ng Facebook si Andrew Bosworth bilang chief technology officer. Dati niyang pinamunuan ang augmented reality at virtual reality efforts ng social media company, kasama ang mga produkto tulad ng Oculus Quest VR headset.

Metaverse, ang terminolohiya na unang nabanggit sa isang dystopian novel tatlong dekada na ang nakakaraan, ay popular sa Silicon Valley at tinutukoy ng iba pang tech firms tulad ng Microsoft. Ang popular na larong pambata na Roblox ay inilalarawan ang kanilang sarili bilang metaverse company. Ang Fortnite ng Epic Games ay kinokonsidera rin na parte ng metaverse.

Plano ni Zuckerberg na magsalita tungkol sa pagbabago ng pangalan sa taunang Connect conference ng kompanya sa Oktubre 28, ngunit ayon sa The Verge, maaaring ipahayag ito ng mas maaga.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.