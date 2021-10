Mary May Simon nangako na magiging isang ‘positive’ workplace ang Rideau Hall

Napakaganda ng relasyon ko sa mga staff ng Rideau Hall, ani May Simon kay Pauline Pemik ng CBC. Ang interbyu, na naganap sa Rideau Hall, ang kauna-unahan mula ng siya ay maging governor general.

Siniguro ko sa staff na ang workplace ay magiging positibo, forward looking at nandito kami upang pagsilbihan ang mga Canadians, aniya.

Si May Simon ang unang Indigenous Governor General ng Canada nang siya ay nanumpa noong Hulyo 26, minana niya ang pamamalakad ng kanyang opisina na napuno ng kontrobersya sa mga huling buwan ni Payette bago ito nag-resign.

Kasama sa review ng work environment ng Rideau Hall sa ilalim ni Payette ang mga alegasyon ng sigawan, agresibong conduct, nakakainsultong mga komento at pagpapahiya sa harap ng publiko.

Hindi direktang tumugon si May Simon ukol sa mga alegasyon o sa resignation ni Payette sa interbyu.

PANOORIN | Gov. Gen. Mary May Simon nagsalita ukol sa pag-improve ng work environment sa Rideau Hall:

Sa halip, nagsalita siya tungkol sa kanyang mga layunin bilang Governor General, kabilang ang aksyon sa climate change, mental health supports at rekonsilyasyon.

Ang isa sa mga bagay na sa tingin ko ay dapat nating trabahuhin kaagad ay ang rekonsilyasyon, ani May Simon.

Dapat natin maintindihan na hindi ito isang Indigenous isyu, isa itong Canadian isyu. At lahat ng tao ay dapat makipagtulungan upang i-reconcile ang nakaraan at mag-move forward.

May Simon sinasanay pa rin ang sarili sa bagong posisyon

Nagsalita si May Simon ukol sa pag-aalangan niya sa pagtanggap sa papel na ito matapos mag-settle sa mas mabagal na lifestyle na pinahihintulutan siyang magkaroon ng mas maraming oras para sa pamilya at mga apo.

Ang parte na iyon ay medyo challenging, aniya. Ngunit siyempre, kailangan ng oras para masanay sa mga bagay na ito at nasasanay na ako.

Ang paglipat sa 5,000-square-foot living quarters sa Rideau Hall ay isa ring adjustment, ani May Simon, dahil kamakailan lang nag-downsize siya ng tahanan. Hindi tumira (bagong window) si Payette sa Rideau Hall.

Inalala ni May Simon ang mga unang pag-uusap tungkol sa trabahong ito nang malaman niya na isa siya sa mga posibleng kandidato.

Palagi akong nakakakuha ng mga tawag sa telepono na nagsasabi na nasa shortlist ako. At isang araw, nakakuha ako ng tawag mula sa prime minister at inalok niya sa akin ang posisyon, aniya.

Habang ipinagdiriwang ang pagkakaluklok ni May Simon - na isang Inuk mula sa Kuujjuaq sa hilagang-silangang bahagi ng Quebec - ang kanyang inability na magsalita ng Pranses ay umani ng daan-daang pormal na reklamo mula sa French-speaking Canadians.

Iniimbestigahan ngayon ng Office of the Commissioner of Official Languages ang nomination process para sa governor generals (bagong window) kasunod ng mga reklamo.

Ngunit si May Simon na nag-aral sa federal day school sa Nunavik region ay sinabi na hindi siya nabigyan ng oportunidad na matutunan ang wikang Pranses noong bata pa siya. Nangako siyang pag-aaralan ang wikang ito.

Siya ay bilingual, nagsasalita ng Ingles at Inuktitut.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.