Trudeau dapat ‘mag-step up’ ang Catholic officials para sa residential school survivors

Binisita ni Trudeau ang Tk'emlúps te Secwe̓pemc Nation sa British Columbia noong Lunes. Humingi siya ng tawad sa hindi pagsagot sa kanilang imbitasyon upang samahan ang komunidad sa unang National Day for Truth and Reconciliation noong Setyembre 30.

Tinanong si Trudeau ukol sa pagkabigo ng Simbahang Katoliko na ibigay ang $79 milyon na ipinangako nilang compensation para sa survivors. Ibinunyag ng imbestigasyon ng CBC News ang mga bagong detalye sa claims ng Simbahang Katoliko.

Ang mga survivors, mga lider ng First Nation, academics at iba pa ay nanawagan ngayon ng aksyon.

Sinabi ni Trudeau, na isa ring Katoliko, na nakakadismayang makita ang Simbahan na patuloy na tumatanggi na gawin ang tama.

Nakita natin, sa kasamaang-palad, mula sa Simbahang Katoliko, ang pagtutol sa pag-ako ng responsibilidad, pinansyal man o moral, para sa ginampanang papel sa residential schools, ani Trudeau.

Sinabi ni Trudeau na ang ibang mga Kristiyanong simbahan - United, Presbyterian at Anglican - ay pumirma sa 2005 Indian Residential Schools Settlement Agreement na gumawa ng hindi pangkaraniwang mga hakbang bilang partner sa daan patungo sa rekonsilyasyon, ngunit hindi ito ginawa ng Simbahang Katoliko.

Sa tingin ko milyong-milyong Katoliko gaya ko sa buong bansa ang umaasa na mag-step up ang simbahan at tuparin ang kanilang moral na responsibilidad, ligal at ekonomikong responsibilidad, makasaysayang responsibilidad, at i-practise din kung ano ang kanilang pinangangaral, ani Trudeau.

Kasunod ng mga komento ni Trudeau, lumabas sa Power & Politics ng CBC si University of British Columbia law professor at Muskeg Lake Cree Nation member Mary Ellen Turpel-Lafond. Sinabi niya na ang hilingin sa Simbahang Katoliko na gawin ang tama ay hindi sapat. Sinabi niya na aksyon ang kailangan.

Si Turpel-Lafond at iba pa ay nananawagan para sa isang independent na imbestigasyon sa mga aksyon ng Simbahang Katoliko, ng gobyerno ng Canada at ng mga korte sa settlement agreement.

Dapat ayusin nila ang kanilang mga sarili, ani Turpel-Lafond.

Noong isang buwan, nag-isyu ng apology ang mga Katolikong obispo at nangako ng bagong fundraising campaign. Ang layunin nito ay makakalap ng $30 milyon sa susunod na limang taon. Duda ang mga survivors dito dahil ang ibang pangako ay napako.

Sa isang email noong Martes, isang opisyal ng Canadian Conference of Catholic Bishops ang nagsabi na ang mga obispo ay fully committed sa efforts ng paghilom at rekonsilyasyon.

Nagpapatuloy ang konsultasyon sa mga lider ng First Nations, sa elders at knowledge keepers, at pati rin ang mga gawain upang makapagbigay ng records para sa mga apektado ng pagkakadiskubre ng unmarked graves, ayon sa email.

Sinabi rin ng organisasyon na patuloy ang plano na bumisita sa Vatican ngayong taon (bagong window) kung saan ang First Nations, Métis at Inuit participants ay ikukuwento ang kanilang istorya sa Santo Papa na magbibigay sa kanya ng oportunidad upang ipahayag ang taos-pusong closeness at sagutin ang papel ng Simbahan sa residential school system.

Mga pangako sa ilalim ng 2005 agreement

May tatlong pangako ang Simbahang Katoliko sa ilalim ng 2005 agreement. Ang unang pangako ay magbigay ng $29 milyon na cash, ngunit hindi ito naibigay matapos gumastos ng milyon sa mga abogado, administrasyon at iba pang hindi aprubadong gastusin.

Ang pangalawa ay ibigay ang best efforts upang mag-fundraise ng $25 milyon nationally. Nakalikom ng $4 milyon sa panahon kung saan inilaan ng mga opisyal ng Simbahang Katoliko ang mahigit $300 milyon sa simbahan at cathedral building projects.

Ang pangatlo ay magbigay ng $25 milyon worth ng "in-kind services" (bagong window) sa mga survivors. Kamakailan lang, nakuha ng CBC News ang listahan ng mga serbisyong ito, at sinabi ng mga survivors na karamihan dito ay ginastos sa hindi naaangkop na colonial religious services tulad ng bible study courses o pagpapadala ng mga pari at madre upang mangaral sa Indigenous communities.

Noong 2015, inaprubahan ni Saskatchewan Court of Queen's Bench Justice Neil Gabrielson ang buyout proposal ng mga Katolikong abogado na mas mababa sa $2 milyon. Nag-apila ang gobyerno ng Canada at sinimulan ang mga pag-uusap sa Simbahan. Ang rason kung bakit nagbago ay hindi malinaw.

Ang buyout ay na-finalize noong caretaker period pagkatapos matalo ng Conservative government ni Stephen Harper, ngunit bago manumpa ang bagong Liberal na gabinete ni Trudeau, ayon sa mga opisyal ng gobyerno.

Ang opisyal na mga papel upang mag-withdraw o iabandona ang appeal ay na-file sa korte ng Saskatchewan matapos i-appoint ni Trudeau ang unang Indigenous Justice Minister ng Canada na si Jody Wilson-Raybould. Ayon sa isang source, hindi kinonsulta si Wilson-Raybould ng kanyang departamento ukol sa file.

Isang artikulo ni Jason Warick (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.