Pfizer hiniling sa Health Canada na aprubahan ang COVID-19 bakuna para sa edad 5-11

Sa oras na bigyan ng go signal, ang mga provider ay maaari nang simulan ang pag-aalok ng COVID-19 shot sa mga bata, bagama’t kailangang kumuha ng bagong child-sized doses.

Ang doses ay one-third ng sukat na ibinibigay sa matatanda at tinedyer edad 12 pataas.

Nakapag-deliver ang Pfizer ng mahigit 46 milyon na doses sa Canada. Iminumungkahi ng analysis ng available data ng administration mula sa provincial at federal governments na sapat ang Pfizer doses sa Canada upang mabakunahan ang mga bata edad lima hanggang 11.

Ngunit ang pagkuha ng mas kaunting doses mula sa vials na nasa stock ng Canada sa buong bansa ay hindi nirerekomenda, ani chief public health officer Dr. Theresa Tam sa isang media briefing noong nakaraang linggo.

Naiintindihan namin na sinabi mismo ng Pfizer na ang actual formulation ay nagbago, ani Tam noong Biyernes. Ito ay isang next generation formulation kaya kailangang suriin ng regulator.

Pumirma ang Canada ng bagong kontrata sa Pfizer para sa pediatric doses noong tagsibol.

Ang vaccine na dinevelop in partnership sa BioNTech ng Germany ay mina-market na ngayon bilang Comirnaty. Awtorisado ito para sa at least 16 ang edad noong Disyembre at sa mga bata edad 12 hanggang 15 noong Mayo.

Isinumite ng Pfizer ang clinical data trial para sa kanilang child-sized doses sa Health Canada noong umpisa ng buwan at gumawa ng pormal na request sa U.S. Food and Drug Administration para maaprubahan noong nakaraang linggo.

Sinabi ng kompanya na ang resulta ay katulad ng naitala sa pag-aaral ng Pfizer-BioNTech sa mga tao edad 16 hanggang 25.

‘Masusing scientific review’ ang kailangan bago aprubahan

Sa isang pahayag, sinabi ng Health Canada na bibigyan nila ng prayoridad ang review ng submission, habang pananatilihin ang mataas na scientific standards para sa safety, efficacy at quality.

Aaprubahan lang ng Health Canada ang paggamit ng Comirnaty kung ang independent at masusing scientific review ng lahat ng data sa submission ay maipapakita na ang benepisyo ng bakuna ay mas matimbang kaysa sa potensyal na peligro sa age group, ayon sa pahayag.

PANOORIN | Dr. Theresa Tam nagsalita ukol sa pagbabakuna sa mga bata laban sa COVID:

Ang Pfizer-BioNTech vaccine ay tinest din sa mga bata na anim na buwan pa lamang. Ang data para sa mga bata edad lima pababa ay inaasahang lalabas sa pagtatapos ng taon.

Sinabi ng Health Canada na umaasa silang makakatanggap ng mas maraming data para i-review mula sa Pfizer para sa mas batang age group, at sa iba pang manufacturers para sa iba’t ibang age range sa susunod na mga buwan.

Sa oras na maaprubahan ang bakuna para sa mga bata, titimbangin ng National Advisory Committee on Immunization (NACI) kung mas makakabuti ang bakuna kaysa sa peligro na maaaring idulot nito sa mga bata. Binigyang-diin ng Public Health Agency of Canada ang pambihirang insidente ng myocarditis, ang pamamaga ng heart muscle, matapos maturukan ng mRNA vaccine tulad ng Pfizer-BioNTech at Moderna.

Mula Oktubre 1, naidokumento ng Health Canada ang 859 cases kaugnay ng mga bakuna na higit sa lahat ay nakakaapekto sa mga tao edad 40 pababa sa milyong-milyong doses na ibinigay.

Ang panganib ng myocarditis ay mababa, ayon kay Tim Sly, isang epidemiologist sa Ryerson University na eksperto sa risk management.

Siyempre, walang sinuman ang kinokonsidera ang anumang komplikasyon na katanggap-tanggap sa mga bata, at ang ibayong pag-iingat ay ginagawa upang hanapin at tukuyin ang lahat ng problema, ani Sly sa isang email exchange sa The Canadian Press.

Ang impeksyon sa COVID-19 ay nagpo-produce ng napakataas na risk ng cardiovascular problems, iginiit niya.

Bukod sa pagpoprotekta sa mga bata mula sa mas seryosong sintomas ng COVID-19, babawasan din ng bakuna ang pagpapasa ng virus ng bata sa mas vulnerable na miyembro ng pamilya. Ito ay magbubunga rin ng mas magandang school environment na mas less ang stress ukol sa transmission.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News.