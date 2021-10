Mga bagong mayor nahalal sa makasaysayang tagumpay sa Calgary at Edmonton

Ang dalawang pangunahing siyudad ng Alberta ay nakatakdang gumawa ng kasaysayan matapos ang municipal elections noong Lunes sa buong probinsya.

Si Jyoti Gondek ang magiging unang babaeng mayor ng Calgary at ang mga botante sa Edmonton ay naghalal ng unang person of colour bilang mayor ng siyudad.

Papalitan ni Gondek si Naheed Nenshi na umupo sa puwesto sa loob ng mahigit isang dekada.

Salamat, Calgary, mula sa aking puso, ani Gondek noong Lunes sa kanyang victory speech. Salamat sa pakikilahok ninyo sa demokrasya at sa pagpapahatid ng malinaw na signal kung ano ang magiging itsura ng ating kinabukasan.

Salamat sa pagyakap ng isang vision ng pangako at oportunidad.

Tumugon naman si Nenshi sa unofficial results sa social media.

Kasaysayan. Nagawa, aniya nang batiin si Gondek sa kanyang pagkapanalo. Si Nenshi ay gumawa rin ng kasaysayan bilang unang Muslim mayor ng isang malaking siyudad sa Hilagang Amerika. Noong Lunes, pinasalamatan niya ang mga Calgarians sa pagbibigay nila ng karangalan ng kanyang buhay.

Nagsilbi si Gondek bilang city councillor sa Calgary ng apat na taon kung saan isinulong niya ang pampublikong transportasyon, reporma sa pulisya at paglaki ng lungsod.

Ang kanyang kampanya sa pagka-mayor ay nakapokus sa mga isyu tulad ng pag-i-invest sa transportasyon, pagkuha ng mas maraming property tax dollars mula sa provincial government at ang paggawa sa Calgary bilang sentro ng kahusayan upang palakasin ang social, economic at environmental recovery.

‘Ginawa nating posible ang imposible’

Sa Edmonton, ang dating federal cabinet minister na si Amarjeet Sohi, isang Sikh na imigrante mula sa India, ang magiging unang mayor na mula sa South Asia.

Mayor-elect Amarjeet Sohi ng Edmonton. Litrato: CBC

Bilang 18 anyos na imigrante na wala pang nagawang pangalan, may mga ambisyon ako at pangarap na bumuo ng mas magandang buhay sa aking bagong tahanan - mga pangarap na minsan ay parang imposible, ani Sohi sa kanyang victory speech noong Lunes. Ngayon, dahil sa inyo, dahil sa lahat ng tao sa loob ng silid na ito, ginawa nating posible ang imposible.

Siya ay isang city bus driver at Edmonton city councillor bago pumasok sa pulitika at nagsilbi bilang Minister of Natural Resources at Minister of Infrastructure and Communities sa ilalim ni Prime Minister Justin Trudeau.

Si Sohi ang papalit kay Don Iveson na hindi na tumakbo matapos magsilbi ng dalawang termino bilang mayor. Sa isang statement, sinabi ni Iveson na uunlad ang Edmonton sa ilalim ng pamumuno ni Sohi.

Nakatrabaho ko si Mayor-elect Sohi noong siya ay isang city councillor at palagi kong pinahahalagahan at naging inspirasyon kung paano siya nagtrabaho nang husto para sa ating komunidad, ani Iveson.

Ang bagong halal na mga mayor ay nangunguna na hawak ang 45 porsyento ng mga boto sa halos lahat ng polls.

Referendum question sa balota

Ang resulta ng eleksyon, kabilang ang mayors, councillors at school board trustees sa buong probinsya, ay gagawing opisyal sa Biyernes.

Sinabi ng Edmonton Elections na mahigit 229,000 na residente ang bumoto sa municipal election. Sa Calgary, ang voter turnout ay nahigitan ang 382,000 katao - ngunit ang tally ay hindi pa natatapos.

Ang provincial referendum questions ukol sa federal equalization program at daylight time ay kasama rin sa balota. Sinabi ng Elections Alberta na ang resulta ukol dito ay hindi magiging available hanggang Oktubre 26.

Ang mga botante sa Calgary ay tinanong sa plebisito kung ibabalik ang flouride sa drinking water ng siyudad. Ipinapakita ng unofficial results na pabor ang majority dito.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.