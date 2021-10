Trudeau binisita ang B.C. First Nation matapos laktawan ang naunang imbitasyon

Nakipag-usap si Trudeau sa council ng nasyon, sa mga survivors ng residential schools at sa iba pang tao sa komunidad.

Inanunsyo ng Tk'emlúps te Secwe̓pemc noong tagsibol ang pagkakadiskubre ng 200 posibleng unmarked burial sites sa isang dating residential school.

Inimbitahan ng nasyon ang prime minister na dumalo sa isang seremonya para markahan ang unang National Day for Truth and Reconciliation sa Canada noong Setyembre 30.

Hindi sumagot si Trudeau sa imbitasyon at sa halip ay nagbakasyon kasama ang pamilya sa Tofino, British Columbia.

Humingi siya ng paumanhin para sa trip na hindi ipinaalam sa daily itinerary ng prime minister noong una.

Ang pagbibiyahe noong 30th ay isang pagkakamali at pinagsisisihan ko iyon, ani Trudeau noong sumunod na linggo.

Hinikayat ni Trudeau ang mga Canadians sa isang seremonya sa Ottawa na makinig sa mga kuwento ng residential school survivors isang araw bago ang holiday. Sinabi ni Trudeau na nakipag-usap siya sa ilang survivors sa telepono sa kanyang trip sa Tofino.

Hinihiling ng Tk'emlúps te Secwe̓pemc na mangako ang gobyerno ng Canada na pondohan ang bagong healing centre na magsisilbi sa mga survivors ng residential schools.

Noong tag-araw, binisita ni Trudeau ang Cowessess Nation sa Saskatchewan kung saan 750 posibleng unmarked graves ang nadiskubre sa dating residential school noong Hunyo.

Sa kanyang pagbisita roon, pumirma ng kasunduan si Trudeau na ibigay ang ilang child welfare responsibilities sa Cowessess.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga residential schools ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883 (bagong window). Ito ay pinondohan ng gobyerno ng Canada at pinatakbo ng simbahan. Mahigit 150,000 na mga katutubong bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Ang huling residential school ay nagsara sa Saskatchewan noong 1996.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.