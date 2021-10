Ontario hihigpitan ang mga panuntunan sa agencies na nagre-recruit ng foreign workers

Sinabi ng senior officials ng Ministry of Labour na kasama sa plano ang mandatory licensing para sa temporary help agencies na magbibigay ng kapangyarihan sa probinsya na pahintuin ang agencies mula sa pag-o-operate kung nilabag nila ang employment standards.

Lilikha ang gobyerno ng isang dedicated team ng mga inspektor upang bunutin ang ugat ng iligal na pagtrato sa mga manggagawa at marekober ang hindi nabayarang sahod.

Ang anunsyo na ilalabas Lunes ng umaga ay una sa isang serye ng employment-related measures mula sa gobyerno ni Ford. Si Doug Ford ang premier ng probinsya ng Ontario sa Canada. Inilarawan ni Minister of Labour, Training and Skills Development Monte McNaughton ang pagkilos bilang muling pagbabalanse sa timbangan sa pagitan ng mga manggagawa at malalaking negosyo.

Sisipatin natin ang mga masasamang tao sa industriya, itong mga temporary help agencies at recruiters na hindi sumusunod sa mga panuntunan, sinabi ni McNaughton sa CBC News sa isang interbyu bago ang kanyang anunsyo.

Ang mga pagbabago ay parte ng paparating na batas na gagawin ang proteksyon ng Ontario sa temp workers na pinakamalakas sa Canada, aniya.

Sinabi ni McNaughton na gusto niyang pahintuin ang mga agencies na nang-aabuso sa temporary foreign workers na humahawak ng kanilang pasaporte o nagbabayad ng mas kaunti sa minimum wage.

Ito ay modern-day slavery at hindi ito katanggap-tanggap, aniya at nangako na manindigan para sa mga kababaihan, imigrante at racialized na mga komunidad mula sa mga komunidad na may mababang kita at mga manggagawa na naapektuhan ng masasamang bagay na ito.

Napag-alaman ng mga inspektor na may $3.3 milyon unpaid wages

Mahigit 2,000 temporary help agencies sa Ontario ang nagbibigay ng seasonal at short-term na trabaho sa daan-daang libong manggagawa bawat taon, sa mga sektor na nagre-range mula turismo, office work hanggang agrikultura.

Ang ilang temp agencies - kasama ang mga nagre-recruit ng temporary foreign workers - ay nahuling lumalabag sa Ontario employment law ukol sa pagbabayad sa mga manggagawa ng minimum wage, overtime at vacation pay.

Sa enforcement campaign ng Ministry of Labour noong 2020-21 na naka-concentrate sa temp agencies na nagsu-supply ng mga manggagawa sa retirement homes, mga bukid, food processing plants at mga warehouse, ang mga inspektor ay nakakita ng ebidensya ng $3.3 milyon na hindi binayarang sahod.

Kasama sa mga hakbang na ihahayag ni McNaughton ngayong Lunes ang:

bagong penalty sa temp agencies na lalabag sa pangunahing safety at employment standards;

bagong kapangyarihan upang puwersahin ang mga kompanya na bayaran ang iligal na recruitment fees, kasama ang requirement na magbigay ng security bond;

isang bagong vetting process na pagdadaanan ng lahat ng temporary help agencies bago sila bigyan ng probinsya ng lisensya para mag-operate.

Ang licensing requirement ay magiging epektibo sa 2023. Sinabi ni McNaughton na ang sistema ay pipigilan ang mga kompanya na hindi sumusunod sa batas na dayain ang mga kompanyang sumusunod naman.

Sinabi ng mga opisyal ng gobyerno na pahihintulutan ng hakbang na ito ang probinsya na magpataw ng penalty sa recruitment agencies na magdadala ng mga manggagawa sa Ontario, kahit saan pa nakabase ang kanilang jurisdiction.

Ang temporary help agencies ay nagdala ng 128,000 full-time workers sa Ontario noong 2019, ayon sa Workplace Safety and Insurance Board.

Ang boom sa paggamit ng temp agencies sa buong bansa ay makikita sa mga numero mula Statistics Canada na nagpapakita na tumalon ng 34 porsyento ang kanilang kita sa loob ng apat na taon mula 2015 hanggang 2019.

Ang mga bagong panuntunan sa temp agencies ay ilan lamang sa worker-protection measures na paparating mula sa Progressive Conservative government. Sinabi rin ni McNaughton na nagkaroon ng major labour union gathering noong nakaraang linggo.

Magkakaroon ng batas ngayong buwan na nakapokus sa pagpoprotekta sa lahat ng manggagawa dahil enough is enough at may magagawa pa tayo na mas maganda, sabi niya sa kanyang talumpati sa taunang general meeting ng Provincial Building and Construction Trades Council, isang umbrella group ng mga unyon.

Muli nating babalansehin ang timbangan, dagdag pa ni McNaughton sa kanyang talumpati.

"Gawin itong pabor sa mga manggagawa," klinaro niya sa interbyu. "Sa tingin ko binigyang-diin ng pandemya kung paano nagte-take advantage ang malalaking multibillion-dollar corporations na ito, ang mga elites, sa mga tao at kailangan nating siguraduhin na mayroon tayong lipunan kung saan protektado ang mga manggagawa."

Ford ni-roll back ang labour reforms nang nahalal

Ang pagkilos na ito ay makikita bilang attempt ng probinsya upang baguhin ang pananaw na pabor ito sa mga may-ari ng negosyo kaysa sa mga manggagawa.

Umakyat sa kapangyarihan si Premier Doug Ford noong 2018 at nangakong gagawin ang Ontario na bukas sa business sa pamamagitan ng pag-e-eliminate ng red tape at stifling regulations — mga hakbang na kinokonsidera ng labour advocates na importanteng proteksyon para sa mga manggagawa.

Isa sa mga naunang major moves ng gobyerno ay ang sweeping rollback (bagong window) ng labour reforms na ginawa ng dating Liberal na gobyerno ni Kathleen Wynne.

Ang mga reporma na iyon ay nagbigay sa lahat ng manggagawa sa Ontario ng dalawang paid sick days (bagong window), pinwersa ang mga employers na bayaran ang part-time at casual staff ng parehong rate ng full-time workers (bagong window) at mas pinadali para sa mga empleyado sa ilang sektor na sumama sa unyon.

Sa ilalim ng matinding lobbying ng business community (bagong window), tinanggal ng Progressive Conservatives ang mga proteksyon na ito.

Hindi rin tumaas ang minimum wage sa loob ng dalawang taon sa ilalim ng gobyerno ni Ford. Ang hourly minimum wage ay tumaas ng 10 cents (bagong window) noong Oktubre 1 sa halagang $14.35.

Isang artikulo ni Mike Crawley (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.