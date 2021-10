U.S. kinumpirma na tatanggapin ang Canadian travellers na may mixed vaccines

Matapos ang ilang linggong spekulasyon, kinumpirma ng Estados Unidos noong Biyernes na tatanggapin ang mixed vaccines habang ang mga bagong panuntunan ay ipapatupad sa Nobyembre 8 (bagong window) na magre-require sa mga foreign travellers na papasok sa U.S. na maging fully vaccinated.

Ang mga indibidwal na nabakunahan ng kombinasyon ng dalawang doses ng COVID-19 vaccine na awtorisado ng U.S. regulators o ng World Health Organization (WHO) ay ikokonsidera na fully vaccinated, sinabi ng U.S Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sa CBC News.

Kasama (bagong window) sa World Health Organization WHO -approved vaccines ang Moderna, Pfizer, AstraZeneca at ang Indian-made counterpart nito na Covishield. Kaya ang mga biyahero na may kombinasyon ng anumang mga bakuna na ito ay papayagan na makapasok ng Estados Unidos.

Hindi kinikilala ng Centers for Disease Control and Prevention CDC ang paghahalo ng COVID-19 vaccines ngunit sinabi na ang updated guidance (bagong window) nito ay sumasalamin sa lumalaking pagtanggap ng mundo sa practice na ito.

Habang hindi nirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention CDC ang paghahalo ng iba’t ibang klase ng bakuna sa isang primary series, kinikilala namin na nagiging pangkaraniwan na ito sa ibang bansa kaya dapat tanggapin para sa interpretasyon ng vaccine records, ani Centers for Disease Control and Prevention CDC spokesperson Kristen Nodlund sa isang email.

Milyong-milyong (bagong window) Canadians ang may mixed doses ng COVID-19 vaccines. Nang ianunsyo ng Estados Unidos kamakailan lang na magpapatupad ito ng vaccine requirement para sa mga biyahero na papasok by land (bagong window) at air (bagong window), maraming Canadians na may mixed doses ang maaaring hindi makapasok sa bansa.

Ngayong taon, sinabi rin ng CDC online (bagong window) na ang paghahalo ng dalawang mRNA vaccines, Moderna at Pfizer, ay tatanggapin sa pambihirang mga sitwasyon.

Ano pa ang ibang rules para makapasok ng U.S.?

Kapag ipinatupad na ang travel rules sa Nobyembre 8, ang mga biyahero ay magkakaroon ng isa o higit pang COVID-19 tests.

Kasama ng pagpapakita ng proof of vaccination, ang air passengers ay kailangan pa ring magpakita ng negative antigen o molecular test (bagong window) na isinagawa tatlong araw bago mag-board ng flight papuntang U.S.

Ang mga Canadians na papasok by land ay hindi kailangang magpa-COVID-19 test. Gayunpaman, pagbalik sa Canada, lahat ng non-essential land at air travellers ay kailangang magpakita ng negatibong molecular test (bagong window).

Ang return test ay sanhi ng pagkataranta ng Canadian daytrippers na papuntang U.S. Kahit gaano pa kaikli ang kanilang trip, kailangan pa rin nila ng molecular test, tulad ng PCR test, na karaniwang nagre-range (bagong window) mula $150 hanggang $300 US at aabutin ng 24 oras bago maging available ang resulta.

Upang maiwasan ang paghihintay sa test results, sinabi (bagong window) ng gobyerno ng Canada na ang mga Canadians ay maaaring magpa-test sa Canada, magbiyahe sa U.S. at gamitin ang test na iyon sa kanilang pagbabalik, basta wala pang 72 oras ang test.

Ngunit hindi pa rin nito naiwasan ang mahal na presyo ng test.

Sa isang news conference noong Biyernes, sinabi ng Canada na ayon sa kanilang pinakahuling data, mas kaunti ng isang porsyento ng fully vaccinated travellers ang nagpositibo sa test matapos mapili para sumailalim sa COVID-19 test sa kanilang pagdating. Kahit na ganoon, sinabi ni Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam na ang pre-arrival test requirement ng Canada ay mananatili sa ngayon para sa bakunado at hindi bakunadong mga biyahero.

Nasa fourth wave pa rin tayo. Nasa sitwasyon tayo kung saan ang health systems ng Canada ay napaka-fragile, aniya. Kailangan pa rin natin ng precautionary approach sa mga susunod na sandali at patuloy nating ie-evaluate ang sitwasyon.

Hindi sinabi ng Estados Unidos kung paano nila iha-handle ang mga batang biyahero na masyado pang bata para mabakunahan ng COVID-19 vaccines. Sinabi ng Centers for Disease Control and Prevention CDC sa CBC News na tinatrabaho pa nito ang pag-e-establish ng age requirement para sa kanilang vaccine mandate.

Bahagi ng artikulo ni Sophia Harris (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.